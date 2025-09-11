TVアニメ『#コンパス2.0 戦闘摂理解析システム』のトレーディングアクリルスタンド、トレーディング缶バッジなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『#コンパス2.0 戦闘摂理解析システム』の商品5種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『#コンパス2.0 戦闘摂理解析システム』の商品の受注を9月5日(金)より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1568?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディングアクリルスタンド

13(サーティーン)、零夜、ジャンヌ、塵、アオジル、森田のイラストをタクティカル風デザインのアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「ジャンヌ アクリルスタンド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \7,920(税込)

種類 ：全9種

サイズ：本体：（約）70×45mm 台座：（約）45×25mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング缶バッジ

13(サーティーン)、零夜、ジャンヌ、塵、アオジル、森田のイラストをタクティカル風デザインの缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「13(サーティーン) グリッター缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \495(税込), BOX \4,455(税込)

種類 ：全9種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディングブロマイド

13(サーティーン)、零夜、ジャンヌ、塵、アオジル、森田のイラストをタクティカル風デザインのブロマイドに仕上げました。

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「零夜&森田ブロマイド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \2,475(税込)

種類 ：全9種

サイズ：本体：（約）12.7×8.9cm 特典：（約）12.8×8.9cm

素材 ：紙

▼75mmグリッター缶バッジ

※画像は「13(サーティーン) 75mmグリッター缶バッジ」を使用しております

13(サーティーン)、零夜、ジャンヌ、塵、アオジル、森田のイラストを、グリッター加工を施したタクティカル風デザインの缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \770(税込)

種類 ：全6種（13(サーティーン)、零夜、ジャンヌ、塵、アオジル、森田）

サイズ：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼イラストカード2枚セット

※画像は「13(サーティーン)&塵 イラストカード2枚セット」を使用しております

13(サーティーン)、塵、零夜、森田、ジャンヌ、アオジルのイラストを、タクティカル風デザインのイラストカード2枚セットに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \385(税込)

種類 ：全3種（13(サーティーン)&塵、零夜&森田、ジャンヌ&アオジル）

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

■TVアニメ『#コンパス 2.0 戦闘摂理解析システム』とは

【あらすじ】

ここは戦闘摂理解析システム「#コンパス2.0」の世界。幾多の異世界から集められたヒーローと、プレイヤーである人間のパートナーたちがともに過ごしている夢のような空間だ。

ヒーローたちがバトルを行うことで発生するエナジーが#コンパスの運営には必要不可欠であり、バトルは彼らの責務。……なのだが、ワケありヒーロー・13（サーティーン）はパートナーを探さずバトルも拒否し続け、ついには#コンパス2.0の世界を追放寸前！

そんな中#コンパス2.0の世界へやってきた初心者プレイヤーの塵（じん）は、パートナー候補として13が気になる様子。しかし、#コンパス2.0の世界である大きな異変が起き始め……解決のカギは13の特殊な能力!?

問題児なヒーローと新米パートナーは、#コンパス2.0の世界に平和を取り戻せるのか？

アニメ『#コンパス 2.0 戦闘摂理解析システム』公式サイト

https://www.compass-anime.com/

アニメ『#コンパス 2.0 戦闘摂理解析システム』公式X（旧Twitter）アカウント

https://x.com/cps_mediamix

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1568?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(C)NHN PlayArt・dwango／#コンパス管理委員会2.0