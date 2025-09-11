中秋の名月って知ってる？「お月見」についてのイメージを200人にアンケート調査！
日本にはたくさんの風物詩がありますが、中でも、秋の夜空に輝く満月は格別な存在です。
秋の月は、古くから「中秋の名月」として親しまれ、その月を愛でる「お月見」は、日本に深く根付いた風習として受け継がれてきました。
今回は、累計会員数3500万（※1）を誇る出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」（運営：株式会社アイベック 本社：福岡県福岡市 https://happymail.co.jp/ ）にて、成人男女200人を対象に、「中秋の名月」に関するアンケート調査を実施しました。
この調査を通じて、現代の日本人がお月見に対してどのような意識やイメージを抱いているのか、その実態を探ります。
引用元：https://happymail.co.jp/happylife/meets/autum/
※1：2024年6月時点
1.中秋の名月とは？
「中秋の名月」とは、旧暦の8月15日の夜に見える月のことを指します。
「中秋」とは旧暦の8月15日のことで、旧暦の秋（7～9月）のちょうど真ん中にあたります。
この時期の月は一年で最も美しいとされ、平安時代の貴族たちは月を眺めて和歌を詠む「観月の宴」を楽しんでいました。
中秋の名月は、旧暦をもとに決められているので、現在では毎年日付が変わります。
1-1.2025年はいつ？
2025年の中秋の名月は、10月6日（月）です。
今年は月曜日ですので、週末に準備をして、平日の夜にゆっくりと月を眺める時間を作るのがいいかもしれませんね。
2.中秋の名月を知っている人は8割以上
まずは、「中秋の名月」という言葉がどれくらい認知されているのかを調査しました。
アンケートの結果がこちらです。
驚くべきことに、成人男女200人のうち8割以上にあたる人が「中秋の名月」という言葉を知っていると回答しました。
この結果から、中秋の名月が日本の文化として非常に広く認識されていることが明確に分かります。
学校教育や家庭での慣習などを通じて、多くの人がこの美しい日本の伝統に触れているのでしょう。
3.中秋の名月を意識している人は約半数
次に、実際に中秋の名月を意識して、何か特別なことをしている人が、どれくらいいるのかを調査しました。
アンケートの結果を見てみましょう。
成人男女200人のうち、30人が「毎年している」、62人が「したことがある」と回答しました。
つまり、約半数（46%）の人が中秋の名月を意識した行動をとっていることが分かります。
実際に毎年お祝いをする人はまだ少数派ですが、「一度はお祝いや特別なことをしたことがある」という人が少なくないのは興味深い結果です。
日常生活の中で、ふとした瞬間に月の美しさに気づき、お月見を楽しんだことがある人は意外に多いのかもしれません。
4.日本の風習「お月見」に好意的なイメージを持っている人は多い
では、「お月見」という風習に対して、世間の人たちはどのようなイメージを抱いているのでしょうか。
アンケートに寄せられた回答がこちらです。
「お月見」と聞いて、最も多くの人がイメージしたのは「月見団子やすすきを飾る」ことでした。
これは、お月見の伝統的な飾り付けが広く浸透している証拠といえるでしょう。
また、「月見団子や旬の食べ物を食べる」や「お月見に関連した商品（月見バーガーなど）」も上位にランクインしており、現代のお月見が食と深く結びついていることが見て取れます。
とくに、「月見バーガー」のような現代的な商品がイメージされることから、伝統的な風習が現代の商品開発にも影響を与えていることが分かります。
続いて、お月見についてどう感じているのかも聞いてみました。
お月見に対して、「趣があって良いと思う」と回答した人が圧倒的多数を占めました。
これに「日本の文化として大切にしていきたい」という意見を合わせると、8割以上の人がお月見に対して非常に好意的なイメージを持っているということになります。
「準備が少し面倒」と感じる人がわずかにいるものの、「古くさい」と感じる人はほとんどいないことが分かります。
お月見は多くの日本人にとって、単なる古い行事ではなく、現代にも通じる情緒豊かな日本の文化として認識されているようです。
中秋の名月にお月見をして風情を感じよう
今回のアンケート調査を通じて、「中秋の名月」の知名度の高さと、「お月見」という風習に対する日本人の気持ちが浮き彫りになりました。
多くの人が、お月見を単なる行事としてではなく「日本の美しい文化の1つとして大切にしたい」と考えていることが分かります。
今年の中秋の名月は10月6日（月）です。
秋の澄んだ空気の中、家族や友人と共に夜空に輝く満月を眺める時間は、きっと心にゆとりと安らぎを与えてくれるでしょう。
月見団子やすすきを飾ったり、旬の食べ物を味わったりして、思い思いの方法でお月見を楽しんでみませんか。
【調査概要】
調査方法：インターネットアンケート
調査対象：成人男性・成人女性
アンケート母数：男性100名・女性100名（合計200名）
実施日：2025年7月1日
調査実施主体：ハッピーメール（ハッピー）https://happymail.co.jp/
調査会社：株式会社アイベック
関連ページ：https://happymail.co.jp/happylife/meets/autum/
ハッピーメール（ハッピー）とは
ハッピーメール（ハッピー）は出会い・恋愛マッチングアプリ/マッチングサイトとして、出会いを提供しています。25年以上の運営歴により培ってきた実績を基に、PC、スマートフォン、アプリと時代の変化に合わせてサービスを提供。
2018年には、男女のマッチングからの出会いをテーマにした恋愛映画を作りたいと相談があり、マッチング業界としては初めて映画制作に携わる。
2019年には、"野呂佳代"さんをアンバサダーとして起用し、実際にハッピーメールを利用しているユーザーの体験談を基に、アプリやネットを使ったリアルな出会いからの「恋愛・結婚」の認知を広げるため、Webドラマ「ハッピーメール～Love Story～」を製作。
2024年には累計会員数3500万を突破。（2024年6月時点）
【ブランドアンバサダー起用実績】
2019年 野呂佳代さん
2020年 野呂佳代さん
2021年 野呂佳代さん
2022年 ほのか さん
2023年 ほのか さん
2024年 ゆきぽよ さん
公式サイト：https://happymail.co.jp
総合ページ：https://happymail.jp
対応端末：スマートフォン,PC
対応言語：日本語
サービス地域：日本
サービス開始日：2000年8月
価格：ダウンロード無料
開発・運営：株式会社アイベック
App Store：https://itunes.apple.com/jp/app//id521055533?mt=8
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja)
マッチングアプリで出会うすべての男女を応援します！ハッピーメールがスポンサーのYouTubeチャンネル『コイラボ』:https://www.youtube.com/@koilabo.happymail
ハッピーメール公式YouTube：https://www.youtube.com/@user-bf7rz9oh5r
恋活・婚活トレンド情報サイト ハッピーライフ：https://happymail.co.jp/happylife/