海洋冒険シミュレーションRPG『大航海時代 Origin』 新規コンテンツ「生産」を追加＆S級新規航海士が登場！
- 新規コンテンツ「生産」を通じて、材料を集め手作りアイテムを製作
- 新規討伐「ヤコブ・ヴァルヴェイク」をクリアすると限定船舶の獲得が可能
- S級航海士「ブラック・レイヴン」登場＆ S級航海士として雇用が可能な従業員を2人追加
- 韓国での配信3周年を記念し23日（火）まで豊富な特典イベントを開催
【2025-0911】LINE Games（代表：パクソンミン、チョドンヒョン）が配信し、株式会社Motif（代表：イイン）と株式会社コーエーテクモゲームス（代表：鯉沼久史）が共同開発した海洋冒険シミュレーションRPG『大航海時代 Origin』で新規コンテンツ「生産」が公開となりました。
また、討伐に「ヤコブ・ヴァルヴェイク」を追加しました。さらに、S級航海士「ブラック・レイヴン」と「カラ・マウエ」が登場、宿屋の従業員「子玲」と「エリフ」は、S級航海士として雇用することができるようになりました。
『大航海時代 Origin』は、韓国での配信開始より3周年を迎え9月23日（火）まで様々な特典イベントを開催します。
》 新規コンテンツ「生産」で手作りアイテムの製作が可能
今回のアップデートで新規コンテンツ「生産」が追加となりました。ユーザーは「生産」機能を通じて手作りアイテムを製作できます。製作方法は、ゲームのプレイでアイテム製作レシピを解禁した後、様々なルートで製作に必要な材料を集め 製造する形態です。手作りアイテムは一定の確率によって成功又は大成功が決定されますが、航海士の配置など様々な条件によって大成功になる確率が上がります。
》 新規討伐「ヤコブ・ヴァルヴェイク」を討伐すると限定船舶の獲得が可能！
今回のアップデートで、新規討伐「ヤコブ・ヴァルヴェイク」が追加となりました。討伐をクリアすると限定船舶を獲得できます。
》 S級新規航海士が登場！
今回初登場したS級航海士は、「ブラック・レイヴン」と「カラ・マウエ」です。「ブラック・レイヴン」は、正体がベールに包まれた女性海賊で、「カラ・マウエ」はカリブ海で活動する交易商として登場します。
また、 杭州の宿屋の従業員「ジュスフア」と、マスカットの宿屋の従業員「エリフ」との親密度を最大まで高めると、この従業員をS級航海士として雇用できます。
》 韓国での配信開始3周年の記念イベントを9月23日（火）まで開催！
『大航海時代 Origin』は、2022年8月韓国をかわきりに初航海が始まりました。配信3周年を記念し多彩なイベントが9月23日（火）まで開催されます。
まず、各国家の本拠地で23ランク船舶建造を行える「造船祭り」とソーダ島とサンタ島の宿屋を訪問すると、S級航海士が高確率で出現する「宿屋祭り」が開催されます。
また、ゲームにログインするだけで「3周年記念限定船舶」と「ディレクターの3周年プレゼントボックス」、 「ブルージェム9,000個」などがもらえる「14日ログインイベント」が開始となりました。
最後にデイリーで交易と戦闘、冒険に関する限定依頼を受け、これをクリアするとゲーム経験値と併せて「3周年記念コイン」を報酬としてもらえ、「3周年記念コイン」を集めると、イベント商店で「船舶材料」と「強化保護剤」、「成長材料」など様々な報酬と交換できます。
■大航海時代シリーズ30周年記念作品『大航海時代 Origin』とは
『大航海時代 Origin』は、株式会社Motifと株式会社コーエーテクモゲームスが共同開発を行った大航海時代シリーズ30周年を記念するタイトルです。
