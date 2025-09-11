【まもなく開催】フードシステムソリューション(F-SYS)2025【給食・大量調理の専門展】

国内最大級！『給食』にかかわる最新情報が一堂に・・・

アテックス株式会社F-SYSは今年で21回目の開催。給食関係者にとって欠かせない「最新情報」が東京ビッグサイトに集まる。

学校・病院向けの給食・大量調理の専門展『フードシステムソリューション』が10月15日(水)から17日(金)の3日間、東京ビッグサイト 東ホールで開催する。給食・大量調理現場の課題解決に向けたあらゆる製品・技術・サービスが展示されるほか、主催者による特別展示企画や著名講師を多数迎えるセミナー等、充実した内容で見どころは尽きない。給食関係者にとっては必見の内容となる。

来場登録はこちら（無料） :https://www.tenjikai-uketsuke.com/form/food-exhibition2025/visitor/公式WEBサイト :https://www.food-exhibition.info/

F-SYSならではのセミナーが充実

今回は学校給食分野で7セッション、病院・福祉給食分野も同様の７セッションをリリース。

学校給食に対する愛を語る場や企業が行う食育、病院給食運営の改善事例やそれに伴う業務改革提案、常に欠かせない衛生管理に至るまで現場・経営層それぞれにフィットする内容をラインナップ。

F-SYSでしか聴けないセミナーも多々あるため、ぜひ展示会場に足を運んでもらいたい。

■注目のセミナープログラム（一部抜粋）

10/15(水) 企業が行う子どもたちへの食育（パネルディスカッション）(https://www.tenjikai-uketsuke.com/form/food-exhibition2025/seminar/#FG-01)

未来の給食マネジメント：ICTと先進的調理システムを活用した業務革新と課題(https://www.tenjikai-uketsuke.com/form/food-exhibition2025/seminar/#FHC-02)

10/16(木) ウイルスについて語ろう～ウイルスの基礎知識～(https://www.tenjikai-uketsuke.com/form/food-exhibition2025/seminar/#FG-04)

美味しさを損なうオーバークッキング（過加熱）(https://www.tenjikai-uketsuke.com/form/food-exhibition2025/seminar/#FG-05)

10/17(金) みんなで語ろう給食愛 ～持続可能な学校給食のために、それぞれができること～(https://www.tenjikai-uketsuke.com/form/food-exhibition2025/seminar/#FG-06)

病棟配置に向けた体制づくりと管理栄養士の業務イメージ(https://www.tenjikai-uketsuke.com/form/food-exhibition2025/seminar/#FHC-06)

学校給食特別展示で「見る・聴く・体験する」

セミナー聴講登録はこちら(先着順) :https://www.tenjikai-uketsuke.com/form/food-exhibition2025/seminar/※同時開催展を含め約70セッション

今年の学校給食特別展示のテーマは『省人化・効率化』。

長野県須坂市学校給食センターを実例として「検収・下処理・調理・洗浄」各工程ごとに現場の創意工夫が散りばめられたポイントが一望できる。事業担当者による直接説明や実演、パネルによる実例紹介などを通じ、美味しい給食提供のための「未来に向けた給食施設」を提案していく。本企画を監修するF-SYS実行委員長の田中 延子氏を中核に企画充実に向け、関係者の熱量が高まっている。

開催概要および基本情報

特別展示会場では、ポイントをまとめた資料も配布される予定。とくに学校給食関係者は見逃せない内容となる。

■WEB事前来場登録受付中！

※ご来場ならびにセミナー聴講登録には、来場登録が必要です。

〇FOOD展2025 来場登録フォーム

https://www.tenjikai-uketsuke.com/form/food-exhibition2025/visitor/(https://www.tenjikai-uketsuke.com/form/food-exhibition2025/visitor/)

〇FOOD展2025 出展者一覧・検索

https://exhibitor.tenjikai-uketsuke.com/food2025/?s=&paged=1(https://exhibitor.tenjikai-uketsuke.com/food2025/?s=&paged=1)

〇FOOD展2025 セミナー聴講登録フォーム

https://www.tenjikai-uketsuke.com/form/food-exhibition2025/seminar/(https://www.tenjikai-uketsuke.com/form/food-exhibition2025/seminar/)

■展示会概要

〇名 称：FOOD展2025 -食品産業の複合展-（総称）

〇会 期：2025年10月15日(水)～17日(金) 10：00～17：00

〇会 場：東京ビッグサイト 東4・5ホール

〇出展者数：210社(9月11日時点)

〇構 成：フードシステムソリューション -給食・大量調理設備機器・資材展-

フードセーフティジャパン -食品安全・衛生対策資材展-

フードファクトリー -食品工場設備・エンジニアリング展-

フードファクトリー -食品製造・加工機器展-

フードディストリビューション -食品物流機器・資材展-

惣菜・デリカJAPAN -惣菜製造設備機器・資材展-

〇同時開催展：エヌプラス(N-Plus)2025、陸上養殖設備展2025