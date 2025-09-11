燃料電池式バスの世界市場2025年、グローバル市場規模（PEMFC型、DMFC型）・分析レポートを発表
2025年9月11日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「燃料電池式バスの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、燃料電池式バスのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によれば、世界の燃料電池式バス市場は2023年に数億米ドル規模で評価され、2030年までにさらなる拡大が予測されています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は高い水準を維持する見通しです。特に中国市場の動向が世界市場に大きな影響を与えています。中国汽車工業協会の統計によれば、2022年12月の中国における水素燃料電池車の生産台数は653台、販売台数は607台でした。年間合計では生産3,626台、販売3,367台に達し、それぞれ前年比で105.4％増と112.8％増を記録しています。さらに、世界全体の燃料電池車台数は2022年末に6万7,000台へ拡大し、前年比36.6％の成長を示しました。そのうち中国市場が12,682台を占めており、存在感を強めています。
________________________________________
産業チェーンと市場構造
本レポートは、燃料電池式バス産業の発展状況を包括的に捉えています。公共交通やスクールバス用途における導入事例が注目されており、特にPEMFC（固体高分子形燃料電池）やDMFC（直接メタノール燃料電池）の活用状況を詳細に分析しています。さらに、産業チェーン全体を見渡し、技術革新、特許動向、アプリケーション開発、関連市場の成長を多角的に評価しています。
________________________________________
地域別市場分析
地域別に見ると、北米と欧州では政府による環境規制や補助政策が普及を後押しし、消費者意識の高まりとともに安定的な成長を遂げています。とりわけ欧州は持続可能な交通手段への転換を加速させており、燃料電池式バスの導入が進んでいます。一方、アジア太平洋地域、特に中国は世界最大の市場として、旺盛な国内需要、強力な製造基盤、積極的な政策支援に支えられ、世界市場をリードしています。
________________________________________
市場の主要特徴
レポートは燃料電池式バス市場を包括的に把握するために、全体像と構成要素ごとの詳細を提供しています。市場規模、販売台数、収益、シェアをタイプ別（PEMFC、DMFC、その他）や用途別（公共交通、スクールバス）に分け、各セグメントの成長性を明らかにしています。また、政府規制、技術進歩、消費者の嗜好変化などの外的要因を分析し、市場を取り巻く推進要因と課題を整理しています。
________________________________________
市場予測と将来展望
本レポートでは、収集データと分析を基に2030年までの市場成長を予測しています。公共交通分野における導入は今後も拡大し、都市内移動や長距離輸送において燃料電池式バスの需要は高まると考えられます。また、政府補助金やインフラ整備の進展が市場拡大をさらに加速させる見込みです。
________________________________________
企業分析と競争環境
主要企業として、Foton AUV、Yutong、Yong Man、Zhongtong、TOYOTA、Van Hool、Solaris、Wrightbus、New Flyer、ENC Groupが挙げられています。これらの企業は市場における競争優位性を確立するため、製品開発やパートナーシップ強化を進めています。特に欧州メーカーのVan HoolやSolarisは先進市場における導入実績を伸ばし、TOYOTAは燃料電池技術のリーダーシップを発揮しています。また、北米ではNew FlyerやENC Groupが大規模公共交通機関への供給を進めており、競争環境は多極化しています。
