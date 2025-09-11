TVアニメ『終末なにしてますか？忙しいですか？救ってもらっていいですか？』の「Aure Glass」 各種商品の受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『終末なにしてますか？忙しいですか？救ってもらっていいですか？』の商品の受注を9月8日(月)より開始いたしました。

https://amnibus.com/products/title/924?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディング Aure Glass アクリルドアプレート風チャーム

クトリ、アイセア、ネフレン、ラーントルクのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルのドアプレート風チャームに仕上げました。20cmのチェーンが付属しております。

ドアプレートとして扉の取っ手にかけたり、鞄やポーチにチャームとして付けてもお使いいただけます。

日常使いからイベントなどの特別な日まで、様々なシーンでご活用ください。

※「Aure Glass」はアール・ヌーヴォーの繊細なデザインと、ステンドグラスの華やかさを融合させたキャラクターイラストシリーズです。

両者の異なる魅力を一つにまとめ、デザイン性に優れた高付加価値の商品を創り上げます。

▽仕様

価格 ：単品 \858(税込), BOX \8,580(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）60×60mm 厚み：3mm チェーン：（約）外周20cm

素材 ：アクリル

▼トレーディング Aure Glass アクリルカード

クトリ、アイセア、ネフレン、ラーントルクのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \748(税込), BOX \7,480(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング Aure Glass グリッター缶バッジ

クトリ、アイセア、ネフレン、ラーントルクのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、グリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \638(税込), BOX \6,380(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼Aure Glass オーロラアクリルスタンド

※画像は「クトリ Aure Glass オーロラアクリルスタンド」を使用しております。

クトリ、アイセア、ネフレン、ラーントルクのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルスタンドに仕上げました。

光の加減によって見え方の変わるオーロラ加工を施しています。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,650(税込)

種類 ：全4種（クトリ、アイセア、ネフレン、ラーントルク）

サイズ：本体：（約）11.4×9.8cm 台座：（約）3.5×3.5cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼Aure Glass カラビナ付きカード型アクリルキーホルダー

※画像は「クトリ Aure Glass カラビナ付きカード型アクリルキーホルダー」を使用しております。

クトリ、アイセア、ネフレン、ラーントルクのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、カード型のアクリルキーホルダーに仕上げました。

小型のカラビナが付属しているので、カバンやリュック等にそのまま取り付け可能です。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,375(税込)

種類 ：全4種（クトリ、アイセア、ネフレン、ラーントルク）

サイズ：（約）11×7cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼Aure Glass 100mm缶バッジ

※画像は「クトリ Aure Glass 100mm缶バッジ」を使用しております。

クトリ、アイセア、ネフレン、ラーントルクのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \748(税込)

種類 ：全4種（クトリ、アイセア、ネフレン、ラーントルク）

サイズ：（約）直径10cm

素材 ：紙、ブリキ

(C)2017枯野瑛・ue／KADOKAWA／６８番島・妖精倉庫