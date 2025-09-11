TVアニメ『終末なにしてますか？忙しいですか？救ってもらっていいですか？』の「Aure Glass」 各種商品の受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『終末なにしてますか？忙しいですか？救ってもらっていいですか？』の商品6種の受注を開始いたします。




株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『終末なにしてますか？忙しいですか？救ってもらっていいですか？』の商品の受注を9月8日(月)より開始いたしました。



▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)







https://amnibus.com/products/title/924?utm_source=press



「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。




▼トレーディング Aure Glass アクリルドアプレート風チャーム







クトリ、アイセア、ネフレン、ラーントルクのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルのドアプレート風チャームに仕上げました。20cmのチェーンが付属しております。


ドアプレートとして扉の取っ手にかけたり、鞄やポーチにチャームとして付けてもお使いいただけます。


日常使いからイベントなどの特別な日まで、様々なシーンでご活用ください。



※「Aure Glass」はアール・ヌーヴォーの繊細なデザインと、ステンドグラスの華やかさを融合させたキャラクターイラストシリーズです。


　両者の異なる魅力を一つにまとめ、デザイン性に優れた高付加価値の商品を創り上げます。



▽仕様


価格　：単品 \858(税込), BOX \8,580(税込)


種類　：全10種


サイズ：（約）60×60mm　厚み：3mm　チェーン：（約）外周20cm


素材　：アクリル




▼トレーディング Aure Glass アクリルカード







クトリ、アイセア、ネフレン、ラーントルクのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルカードに仕上げました。


お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \748(税込), BOX \7,480(税込)


種類　：全10種


サイズ：（約）70×60mm　厚み：1mm


素材　：アクリル




▼トレーディング Aure Glass グリッター缶バッジ







クトリ、アイセア、ネフレン、ラーントルクのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、グリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。


カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \638(税込), BOX \6,380(税込)


種類　：全10種


サイズ：（約）直径56mm


素材　：紙、ブリキ




▼Aure Glass オーロラアクリルスタンド







※画像は「クトリ Aure Glass オーロラアクリルスタンド」を使用しております。



クトリ、アイセア、ネフレン、ラーントルクのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルスタンドに仕上げました。


光の加減によって見え方の変わるオーロラ加工を施しています。


お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \1,650(税込)


種類　：全4種（クトリ、アイセア、ネフレン、ラーントルク）


サイズ：本体：（約）11.4×9.8cm　台座：（約）3.5×3.5cm　厚み：3mm


素材　：アクリル




▼Aure Glass カラビナ付きカード型アクリルキーホルダー







※画像は「クトリ Aure Glass カラビナ付きカード型アクリルキーホルダー」を使用しております。



クトリ、アイセア、ネフレン、ラーントルクのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、カード型のアクリルキーホルダーに仕上げました。


小型のカラビナが付属しているので、カバンやリュック等にそのまま取り付け可能です。


カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \1,375(税込)


種類　：全4種（クトリ、アイセア、ネフレン、ラーントルク）


サイズ：（約）11×7cm　厚み：3mm


素材　：アクリル




▼Aure Glass 100mm缶バッジ







※画像は「クトリ Aure Glass 100mm缶バッジ」を使用しております。



クトリ、アイセア、ネフレン、ラーントルクのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、缶バッジに仕上げました。


カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \748(税込)


種類　：全4種（クトリ、アイセア、ネフレン、ラーントルク）


サイズ：（約）直径10cm


素材　：紙、ブリキ




