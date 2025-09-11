科学×冒険の夏、名古屋で大盛況！　TVアニメ「Dr.STONE」×でんきの科学館コラボイベント

中部電力株式会社

2025年7月29日から8月31日まで、名古屋市中区にある中部電力が運営のPR施設「でんきの科学館」にて、人気TVアニメ「Dr.STONE」とのコラボイベントが開催されました。TVアニメ「Dr.STONE」は、原作：稲垣理一郎氏、作画：Boichi氏の「週刊少年ジャンプ」で連載された作品をもとにしたアニメです。ストーリーは、「人類石化から数千年後―科学少年・千空たちが文明を取り戻すクラフトアドベンチャー。現在、TVアニメの最終シーズンが各動画サイトで配信中です。

このアニメとのコラボイベントでは、科学と冒険をテーマに据え、夏休み期間中の自由研究や家族のお出かけ先として、連日多くの来場者で賑わいました。

科学を“体験”する展示と企画が満載！

イベントでは、アニメのキャラクターたちが館内展示を楽しく解説する「キャラクター展示解説」や、館内に隠れた“メカ千空”を探す「メカ千空を探せ！」企画が大人気。さらに、イベント限定のクイズ＆スタンプラリーでは、参加者が科学や電気の仕組みを学びながらオリジナル景品をゲットするなど、体験型の企画が盛りだくさんでした。

一日の来場者数が20年ぶりに記録更新！

会期中は、TVアニメ「Dr.STONE」のファンの皆さまをはじめ夏休み中ということもあり、連日多くのお客さまが来場されました。8月3日は20年ぶりに一日の来場者が5,000人を突破しました。（8月11日には6,942人ものお客さまにご来館いただけました。）

1986年に開館し、来年開館4０周年を迎える同館にとって、良い弾みとなりました。

8月8日 コハクの誕生日を祝う特別展示にファン集結

8月8日には、キャラクター「コハク」の誕生日を記念し、館内の「コハク」のパネルをフォトスポットとして装飾しました。ファンにとって忘れられない一日となりました。

限定グッズ＆ライトアップも話題に

イベント限定のオリジナルグッズを販売するポップアップストアを開設。石神千空やあさぎりゲンらの描き下ろしビジュアルを使用したアイテムはファン必見。さらに、名古屋の象徴「中部電力 MIRAI TOWER」では、TVアニメ「Dr.STONE」のキャラクターカラー仕様のライトアップと特別映像の放映が行われ、夜の街を彩りました。

来場者の声

「科学がこんなに面白いなんて知らなかった！」

「千空の解説で電気の仕組みがよくわかった」

「グッズがかわいすぎて全部欲しくなった！」

など、SNSでも「#DrSTONE × ＃でんきの科学館」で多くの感想が投稿され、イベントの盛り上がりを物語っています。

中部電力が運営するでんきの科学館は、今後も“科学を楽しく学べる場”の提供を目指してまいります！