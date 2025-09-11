こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ビジネスウエアに新提案！カジュアルな印象を覆すオンオフで兼用できる“仕事向けブルゾン”が洋服の青山から初登場
～すっきり見える袖丈やシンプルなデザインでビジネスシーンも安心～
青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、程よいきちんと感を演出し、ビジネスシーンでも安心して着用できるディテールにこだわった “ビジネス向けのブルゾンセットアップ”を9月11日（木）より「洋服の青山」主要300店およびオンラインストアにて発売します。レディースアイテムとしてブルゾンを発売するのは今回が初めてです。
◎商品ページ： https://tinyurl.com/bdcv3x3k
今年の夏は、8月末にも関わらず各地で40℃を観測し、９月上旬においても35℃を越える猛暑日が続いています。昨今の記録的な暑さや夏の長期化により、各企業でも服装におけるさまざまな暑さ対策が行われる一方で、お客様からは「ジャケットだときちんとしすぎる」「オンオフで羽織れる上着が欲しい」といった、程よいきちんと感がありながら汎用性の高いアイテムの需要が高まっています。そこで今回は、仕事服としても安心して着用できるディテールにこだわった“ビジネス向けブルゾンセットアップ”を企画しました。
今回は、洋服の青山のレディースアイテムとして初めてブルゾンを発売。ビジネスでも安心かつシンプルなデザインで程よいきちんと感が特徴です。一般的なブルゾンは、袖のボリュームや裾を絞るひも（ドローコード）などでカジュアル見えしやすいですが、本アイテムは、そのようなディテールを抑えシンプルなデザインにしています。袖丈は、時計やアクセサリーが少し見える９分丈で、手首が出るためすっきり見えます。スカートは静電気を 抑制する裏地を採用しており、足へのまとわりを軽減。腰回りには程よいギャザーを入れることで、体型カバーをしながらも上品なシルエットになっています。
単品使いで休日コーデにも着回しができ、会議や来客などビジネスシーンでちょっとした上着が欲しい時にも活躍するアイテムです。
【商品概要】
商品名：①ブルゾンジャケット（AJB5552-A） ②ボリュームフレアスカート（ASF5552-A）
色柄：ブラック
素材：ポリエステル86％ レーヨン14％
サイズ：①M～L（2サイズ） ②S～L（3サイズ）
販売価格：①税込13,090円 ②税込10,890円
販売店舗：洋服の青山主要300店（スカートは90店）、公式オンラインストア
※記載の情報はリリース発表時現在のものです。
本件に関するお問合わせ先
《本件に関するお問い合わせ先》
青山商事株式会社 東京オフィス 広報部 濱野、高橋
〒110-0005東京都台東区上野4-5-10 青山上野ビル 7Ｆ
TEL:03（5846）5656 MAIL: pr@aoyama-syouji.co.jp
関連リンク
商品ページ
https://tinyurl.com/bdcv3x3k
