株式会社NEXT、特定非営利活動法人ブリッジフォースマイルへ寄付

株式会社ＮＥＸＴ

株式会社NEXT(本社：東京都港区芝大門、代表：鈴江将人)は、この度、認定特定非営利活動法人ブリッジフォースマイルの理念に賛同し同法人へ寄付を行いましたことをお知らせいたします。

【背景──子どもたちの巣立ちを支援し、未来へ向かう意欲をはぐくむ】



児童養護施設や里親家庭で生活する子どもたちは、原則18歳で自立し、社会へ巣立っていきます。

親を頼ることが難しい彼らは、特別な背景を抱えながら一人で新しい生活をスタートさせなければなりません。

株式会社NEXTは、こうした若者たちが社会から孤立せず、夢や希望を持って未来を描ける環境づくりを目指しています。今回の寄付が、「社会には関心を寄せ、支えてくれる大人がいる」というメッセージとなり、彼らの支えになることを願って決定いたしました。

【代表取締役 鈴江 将人 のコメント】

「ブリッジフォースマイル様の活動は、まさにその未来を創造するための重要な取り組みであり、深く感銘を受けました。

すべての子どもたちが、生まれ育った環境にかかわらず、笑顔で未来を描ける社会であったらと弊社は考えております。

今回の寄付が、社会へ羽ばたく若者たちの支えとなり、彼らの可能性を広げる一助となることを心から願っております。

私達は、今後も事業活動を通じて社会課題の解決に貢献してまいります。」

＜認定特定非営利活動法人ブリッジフォースマイルについて＞



「親を頼れないすべての子どもが笑顔で暮らせる社会へ」をVISIONに掲げ、児童養護施設や里親家庭で育ち、原則18歳で社会へ巣立つ若者たちの自立を支援する団体です。

一人暮らしの準備セミナーや、社会で生きる力を養うための多様なプログラムを提供し、彼らが夢や希望を持って未来を切り拓けるよう、切れ目のないサポートを届けています。

URL：https://www.b4s.jp/(https://www.b4s.jp/)

【今後の展望】

株式会社NEXTでは、今後も社会課題の解決や地域貢献につながる活動を積極的に行ってまいります。

未来を担う若者たちが、希望を持って一人ひとりの人生を歩んでいけるよう、今回の寄付がその一助となることを願い、今後も企業の社会的責任を果たすべく、社会貢献活動に積極的に取り組んでまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社NEXT

所在地：東京都港区芝大門1-3-8

代表者：代表取締役 鈴江 将人

設立：平成27年10月

資本金：1,000万円

従業員数：50名

事業内容：自社商品の企画・開発、輸出入を伴う通信販売、システム開発

URL：https://nextjp.co.jp/(https://nextjp.co.jp/)

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社NEXT

広報担当：東郷・杉浦

メールアドレス：info@nextjp.co.jp