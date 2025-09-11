『ラブライブ！スーパースター!!』の描き下ろし スーパースター!!ver. Ani-Art 各種商品などの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ラブライブ！スーパースター!!』の商品の受注を9月5日（金）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/3,31,298,472,653,1158,1184,1313?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼描き下ろし スーパースター!!ver. トレーディング Ani-Art アクリルネームプレート

澁谷かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名すみれ、葉月 恋、桜小路きな子、米女メイ、若菜四季、鬼塚夏美、ウィーン・マルガレーテ、鬼塚冬毬のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルネームプレートに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、メンバーとの日常をお楽しみください。

※「Ani-Artシリーズ」は、キャラクターイラストをアーティスティックな表現で描いたAMNIBUSのオリジナル商品です。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 1期生 スーパースター!!ver. Ani-Art アクリルネームプレート AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \693(税込), BOX \7,623(税込)

種類 ：全11種

サイズ：（約）68×27mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし スーパースター!!ver. トレーディング Ani-Art スクエア缶バッジ

澁谷かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名すみれ、葉月 恋、桜小路きな子、米女メイ、若菜四季、鬼塚夏美、ウィーン・マルガレーテ、鬼塚冬毬のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、スクエア缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、メンバーとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 集合 スーパースター!!ver. Ani-Art スクエア缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \638(税込), BOX \7,018(税込)

種類 ：全11種

サイズ：本体：（約）58×58mm 特典：（約）60×40mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし スーパースター!!ver. トレーディング Ani-Art ミニアクリルスタンド

澁谷かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名すみれ、葉月 恋、桜小路きな子、米女メイ、若菜四季、鬼塚夏美、ウィーン・マルガレーテ、鬼塚冬毬のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルスタンドに仕上げました。

コレクションしやすいミニサイズのアクリルスタンドです。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、メンバーとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 集合 スーパースター!!ver. Ani-Art ミニアクリルスタンド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \583(税込), BOX \6,413(税込)

種類 ：全11種

サイズ：本体：（最大約）45×27mm 台座：（約）25×20mm 厚み：3mm

特典 ：本体：（約）42×30mm 台座：（約）25×20mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし スーパースター!!ver. トレーディング Ani-Art ブロマイド3枚セット

澁谷かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名すみれ、葉月 恋、桜小路きな子、米女メイ、若菜四季、鬼塚夏美、ウィーン・マルガレーテ、鬼塚冬毬のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、ブロマイド3枚セットに仕上げました。

フルカラー印刷のL判サイズのブロマイドです。

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、メンバーとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 3期生 スーパースター!!ver. Ani-Art ブロマイド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \528(税込), BOX \5,808(税込)

種類 ：全33種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼描き下ろし スーパースター!!ver. トレーディング Ani-Art インスタントカメラ風イラストカード2枚セット

澁谷かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名すみれ、葉月 恋、桜小路きな子、米女メイ、若菜四季、鬼塚夏美、ウィーン・マルガレーテ、鬼塚冬毬のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、インスタントカメラ風のイラストカード2枚セットに仕上げました。

お部屋に飾ったり、スマホに挟んで持ち歩いたりして、メンバーとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 2期生 スーパースター!!ver. Ani-Art インスタントカメラ風イラストカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \418(税込), BOX \4,598(税込)

種類 ：全22種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼描き下ろし スーパースター!!ver. Ani-Art フルグラフィックTシャツ

※画像は「描き下ろし 澁谷かのん スーパースター!!ver. Ani-Art フルグラフィックTシャツ」を使用しております。

各メンバーのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、フルグラフィックTシャツに仕上げました。

前面に大きくイラストをプリントしたインパクト大のアイテムです。

背面にはメンバーアイコンがプリントされています。

日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：各 \7,260(税込)

種類 ：全11種（澁谷かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名すみれ、葉月 恋、桜小路きな子、米女メイ、若菜四季、鬼塚夏美、ウィーン・マルガレーテ、鬼塚冬毬）

サイズ：ユニセックス XXS、XS、S、M、L、XL、XXL、XXXL

素材 ：ポリエステル100％

▼描き下ろし スーパースター!!ver. Ani-Art F3号キャンバスボード

※画像は「描き下ろし 澁谷かのん スーパースター!!ver. Ani-Art F3号キャンバスボード」を使用しております。

各メンバーのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、キャンバスボードに仕上げました。

お部屋などに飾って、メンバーとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \5,555(税込)

種類 ：全11種（澁谷かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名すみれ、葉月 恋、桜小路きな子、米女メイ、若菜四季、鬼塚夏美、ウィーン・マルガレーテ、鬼塚冬毬）

サイズ：F3号（273×220mm）

素材 ：木材、化繊

▼描き下ろし スーパースター!!ver. Ani-Art マルチデスクマット

※画像は「描き下ろし 澁谷かのん スーパースター!!ver. Ani-Art マルチデスクマット」を使用しております。

各メンバーのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、メンバーアイコン、学校名などを組み合わせたマルチデスクマットに仕上げました。

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、メンバーとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \4,015(税込)

種類 ：全11種（澁谷かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名すみれ、葉月 恋、桜小路きな子、米女メイ、若菜四季、鬼塚夏美、ウィーン・マルガレーテ、鬼塚冬毬）

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼描き下ろし スーパースター!!ver. Ani-Art BIGアクリルスタンド

※画像は「描き下ろし 澁谷かのん スーパースター!!ver. Ani-Art BIGアクリルスタンド」を使用しております。

各メンバーのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、BIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾ってメンバーとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全11種（澁谷かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名すみれ、葉月 恋、桜小路きな子、米女メイ、若菜四季、鬼塚夏美、ウィーン・マルガレーテ、鬼塚冬毬）

サイズ：本体：（約）19.2×9.4cm 台座：（約）7.7×3.1cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし スーパースター!!ver. Ani-Art A3マット加工ポスター

※画像は「描き下ろし 澁谷かのん スーパースター!!ver. Ani-Art A3マット加工ポスター」を使用しております。

各メンバーのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、メンバーアイコンなどを組み合わせたA3サイズのマット加工されたポスターに仕上げました。

お部屋などに飾って、メンバーとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \913(税込)

種類 ：全11種（澁谷かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名すみれ、葉月 恋、桜小路きな子、米女メイ、若菜四季、鬼塚夏美、ウィーン・マルガレーテ、鬼塚冬毬）

サイズ：A3

素材 ：紙

https://x.com/AMNIBUS

(C)2024 プロジェクトラブライブ！スーパースター!!