こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
音声配信アプリ「Spoon」、サービスの魅力を体験できる参加型イベント「スプニハウス in Shibuya」を9月19日より開催
～会場でしか手に入らない限定グッズや、”声でつながる“価値を体感できる参加型企画も～
株式会社Spoonlabs Japan（本社：東京都千代田区）が展開する音声配信アプリ「Spoon」は、Spoon公式キャラクター「スプニ」を通じてSpoonの魅力や楽しさを体験できる参加型イベント「スプニハウス in Shibuya」を2025年9月19日（金）～21日（日）にZeroBase渋谷にて開催いたします。
本イベントはSpoonのブランドメッセージやサービスの魅力を五感で体験できる没入型イベントです。公式キャラクター『スプニ』の家をイメージしたブースや、TVCMストーリーを追体験いただける企画、参加型のメッセージエリアやイベントでしか手に入らない限定グッズなど、Spoonの世界観をリアルに感じられる機会となっています。
Spoonは、音声を通じて誰もが自分らしくつながれるライブ配信サービスとして、若年層を中心に世界中で利用されています。本イベントを通じて来場者の方に「声でつながる」ことの楽しさや安心感を体験いただけるよう企画しておりますので、みなさまのご来場をお待ちしています。
Spoon公式キャラクター『スプニ』のお家をイメージした空間が登場！
会場の1Fには、Spoon公式Xのキャラクター『スプニ』の世界観をそのまま再現した空間にて、写真撮影やスタンプミッションをお楽しみいただけます。ミッションを通じてスタンプを集めていただいた方は、カプセルトイに参加が可能です。参加者限定のここでしか手に入らないグッズもご用意しています。
＜限定グッズ＞
会場の企画に参加いただいた方限定で、スプニのオリジナルグッズをプレゼント。ミッションをクリアしてチャレンジできるカプセルトイでマグネット、エコバック、スプニポーチ、キーリングなどが当たるほか、来場者の皆様に自分だけのスプニに着せ替えできるステッカーとうちわをプレゼント。
TVCMで描かれた3人の若者の物語を体験できる没入型のブースも
ZeroBase渋谷の地下にある秘密基地では、今年の夏に放映されたTVCM「一声一歩」で描かれる3人の若者のストーリーを再現。来場者のみなさまには、ブースを進みながら、迷いの中で立ち止まり、前を向いて一歩を踏み出す3人の歩みを体験いただきます。さらに、彼らが耳にしたかもしれないリアルなCAST※を聴くことができる「リスニングゾーン」も設置。それぞれの主人公が立ち止まっている状況から前へ進む気持ちを得られるような、またそれを聴く来場者の背中もそっと押してくれるようなCASTを歌・ラジオ・朗読のジャンルから選定しました。最後のエピローグエリアでは、来場者自身の一声一歩を書き残すことで物語を完結させていただき、Spoonの「声を届けるって、前を向くってこと。」のメッセージをオフラインならではの没入感とともに体験していただけます。
※CASTとは
Spoon内で生配信を実施するLIVE機能に対して、録音したコンテンツを投稿できるポッドキャストのような機能。
「スプニハウス in Shibuya」概要
開催期間
2025年9月19日（金）～9月21日（日）14:00～20:00
会場
ZeroBase渋谷（https://zerobase.kesion.co.jp/shibuya/）
東京都渋谷区道玄坂 2-5-8 JR渋谷駅ハチ公口より徒歩3分
参加方法
事前お申込み不要・入場無料。直接会場にお越しください。
混雑時は入場制限を行う場合がございます。
主催
株式会社Spoonlabs Japan
企画・制作
INNOCEAN-S
■Spoonについて
新感覚音声配信アプリ「Spoon」は、全世界で累計3,000万インストールを突破した、スマートフォン1台で誰でも簡単に、顔出しをせずに声だけで配信ができるアプリです。リアルタイムで配信できる『LIVE』、録音して何度も聴ける『CAST』の機能があります。雑談、悩み相談、本格ラジオ、声劇、歌ってみた、ASMRなど多様なテーマとカテゴリで、スプナー（ユーザー）同士が「声」でコミュニケーションをしています。
・アプリダウンロード：https://www.spooncast.net/jp
・公式X：https://x.com/Spoon__Japan
■Spoonlabsについて
・日本本社所在地：
100-0005 東京都 千代田区 丸の内 1-6-5 丸の内北口ビル 9F
・韓国本社所在地：
06232 ソウル特別市 江南区 駅三洞 825-22 13F
・代表取締役：崔 赫宰
株式会社Spoonlabs Japan（本社：東京都千代田区）が展開する音声配信アプリ「Spoon」は、Spoon公式キャラクター「スプニ」を通じてSpoonの魅力や楽しさを体験できる参加型イベント「スプニハウス in Shibuya」を2025年9月19日（金）～21日（日）にZeroBase渋谷にて開催いたします。
本イベントはSpoonのブランドメッセージやサービスの魅力を五感で体験できる没入型イベントです。公式キャラクター『スプニ』の家をイメージしたブースや、TVCMストーリーを追体験いただける企画、参加型のメッセージエリアやイベントでしか手に入らない限定グッズなど、Spoonの世界観をリアルに感じられる機会となっています。
Spoonは、音声を通じて誰もが自分らしくつながれるライブ配信サービスとして、若年層を中心に世界中で利用されています。本イベントを通じて来場者の方に「声でつながる」ことの楽しさや安心感を体験いただけるよう企画しておりますので、みなさまのご来場をお待ちしています。
Spoon公式キャラクター『スプニ』のお家をイメージした空間が登場！
会場の1Fには、Spoon公式Xのキャラクター『スプニ』の世界観をそのまま再現した空間にて、写真撮影やスタンプミッションをお楽しみいただけます。ミッションを通じてスタンプを集めていただいた方は、カプセルトイに参加が可能です。参加者限定のここでしか手に入らないグッズもご用意しています。
＜限定グッズ＞
会場の企画に参加いただいた方限定で、スプニのオリジナルグッズをプレゼント。ミッションをクリアしてチャレンジできるカプセルトイでマグネット、エコバック、スプニポーチ、キーリングなどが当たるほか、来場者の皆様に自分だけのスプニに着せ替えできるステッカーとうちわをプレゼント。
TVCMで描かれた3人の若者の物語を体験できる没入型のブースも
ZeroBase渋谷の地下にある秘密基地では、今年の夏に放映されたTVCM「一声一歩」で描かれる3人の若者のストーリーを再現。来場者のみなさまには、ブースを進みながら、迷いの中で立ち止まり、前を向いて一歩を踏み出す3人の歩みを体験いただきます。さらに、彼らが耳にしたかもしれないリアルなCAST※を聴くことができる「リスニングゾーン」も設置。それぞれの主人公が立ち止まっている状況から前へ進む気持ちを得られるような、またそれを聴く来場者の背中もそっと押してくれるようなCASTを歌・ラジオ・朗読のジャンルから選定しました。最後のエピローグエリアでは、来場者自身の一声一歩を書き残すことで物語を完結させていただき、Spoonの「声を届けるって、前を向くってこと。」のメッセージをオフラインならではの没入感とともに体験していただけます。
※CASTとは
Spoon内で生配信を実施するLIVE機能に対して、録音したコンテンツを投稿できるポッドキャストのような機能。
「スプニハウス in Shibuya」概要
開催期間
2025年9月19日（金）～9月21日（日）14:00～20:00
会場
ZeroBase渋谷（https://zerobase.kesion.co.jp/shibuya/）
東京都渋谷区道玄坂 2-5-8 JR渋谷駅ハチ公口より徒歩3分
参加方法
事前お申込み不要・入場無料。直接会場にお越しください。
混雑時は入場制限を行う場合がございます。
主催
株式会社Spoonlabs Japan
企画・制作
INNOCEAN-S
■Spoonについて
新感覚音声配信アプリ「Spoon」は、全世界で累計3,000万インストールを突破した、スマートフォン1台で誰でも簡単に、顔出しをせずに声だけで配信ができるアプリです。リアルタイムで配信できる『LIVE』、録音して何度も聴ける『CAST』の機能があります。雑談、悩み相談、本格ラジオ、声劇、歌ってみた、ASMRなど多様なテーマとカテゴリで、スプナー（ユーザー）同士が「声」でコミュニケーションをしています。
・アプリダウンロード：https://www.spooncast.net/jp
・公式X：https://x.com/Spoon__Japan
■Spoonlabsについて
・日本本社所在地：
100-0005 東京都 千代田区 丸の内 1-6-5 丸の内北口ビル 9F
・韓国本社所在地：
06232 ソウル特別市 江南区 駅三洞 825-22 13F
・代表取締役：崔 赫宰