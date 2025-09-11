女性向けシューズブランド「AcureZ」のポップアップショップを神奈川県のウィング上大岡にオープン！

アシックス商事株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：小林淳二）は、女性向けシューズブランド「AcureZ（アキュアーズ）」のポップアップショップを、神奈川県のウィング上大岡2階に9月11日（木）にオープンします。

AcureZは、「履いた初日から足にフィットする履き心地とシルエットの美しさが共存したシューズ」をコンセプトとしたブランドです。長さや角度などをミリ単位で調整しながら最適化したオリジナルの靴型（ラスト）を用いて作製し、アッパー（甲被）にやわらかな素材を使用するとともに、シューズの内側にスポンジ入りジャージ素材を採用するなど履き心地の良さを追求しています。

今回のポップアップショップでは、以前出店した京急百貨店上大岡でご好評いただいた、AcureZで一番人気の「母趾にやさしい」シリーズをメインにご用意しました。また、定番のフラットパンプスに加え、新作のスニーカーやGORE-TEXファブリクスを使用した晴雨兼用シューズなど、オンオフ問わず活躍できるさまざまなシューズを取り揃えました。

【主な商品】

■母趾にやさしいVカットパンプス

（品番：AO-10227 価格：7,700円（税込））

母趾にゆとりを持たせた独自の靴型設計が特徴です。ヒール高は約1.5cmと低めで安定感があり、トレンドのスクエアトゥデザインを取り入れています。シンプルなデザインでさまざまなシーンにも合わせやすい、AcureZの定番人気商品です。

■母趾にやさしいスニーカー

（品番：AO-10268 価格：9,900円（税込））

母趾にゆとりを持たせた独自の靴型設計が特徴です。立体成形中敷を採用し、足裏のアーチ部分のフィット性を追求しています。スニーカーは履きたいけど、カジュアルすぎるデザインが苦手な方に向けた、25年秋冬の新作アイテムです。

【「母趾にやさしい」シリーズの主な機能】

母趾側にゆとりをもたせた靴型設計

靴型を自社で開発することで、母趾側にゆとりをもたせたオリジナルの設計を実現しています。これにより美しいシルエットと優れた機能性を高いレベルで両立させています。

やわらか設計

ライニングにスポンジ入りジャージ素材を採用し、足あたりのやわらかさを追求しています。

立体型サポート中敷

立体型サポート中敷により、足裏のアーチ部分のフィット性を追求しています

【開催情報】

住所：神奈川県横浜市港南区上大岡西1-8-1 ウィング上大岡2F

アクセス：https://maps.app.goo.gl/L4mpbtVAszu26dab9

電話番号：070-9300-2793

期間 ：2025年9月11日（木）～2026年夏ごろ

営業時間：10：00～20：00

※ポップアップショップの詳細はHPで随時更新いたします。

【AcureZブランドサイト】

https://www.asics-trading.co.jp/brand/acurez/