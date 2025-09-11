10年以内の離職率約90％、キャリアビジョンが描きづらい業界課題に挑む

タカラベルモント株式会社

タカラベルモント株式会社(本社：大阪市中央区、代表取締役会長兼社長：吉川 秀隆)は、美容師の離職率の高さやキャリア選択肢の少なさといった業界課題に対応するため、キャリア支援プロジェクト第2弾として、理美容師の人生設計をサポートする「キャリア設計支援」を2025年9月より開始いたします。

厚生労働省の「衛生行政報告例」（令和3年度）によると、美容師の入社3年以内の離職率は50％以上、10年以内では約90％に達しています。離職理由は「給与の低さ」「休暇の取りづらさ」「仕事のハードさ」に加え、「結婚・出産・育児」などライフイベントも大きな要因となっており、ワークライフバランスの両立が難しいことが浮き彫りとなっています（表1）。また、他業種に比べ、理美容師の多くが「年齢が上がることへの不安」を感じており（表2）、理由としては「健康」 「お金」 「キャリア」、そして 「ライフイベント」があげられます。

※表１：美容師の離職理由（タカラベルモント調べ）※表２：将来の働き方に関しての悩みや不安（美容師・他業種比較）（タカラベルモント調べ）

業界構造として「開業」がキャリアゴールになりがちで、「開業」以外のキャリア選択肢が少ないことが課題です。その結果、将来の見通しが不透明となり、長期的なキャリア継続が難しい状況にあります。こうした背景から、協力企業と連携し、「キャリア設計支援」を開始しました。

＜キャリア設計支援＞

１. ライフプランニング設計支援：ライフイベントや将来の夢を見据えた人生設計をサポート

２. キャリア形成の仕組み化支援（キャリアステップ構築）：サロンにおけるキャリア形成の仕組み化をサポート

タカラベルモントは、これからもすべての理美容師と理美容師を目指す方々が、自分らしいキャリアを描き、いつまでも輝き続けられる未来を実現することで、美しい人生をかなえるサポートをしてまいります。

■キャリア設計支援内容

１.ライフプランニング設計支援

結婚・出産・介護などのライフイベントや将来の夢を見据えた人生設計を資産形成やリスク面も含めてトータルでサポートします。協力企業のライフプランナーが、将来の夢や課題に合わせ、将来の収支シミュレーションを基に、公的支援・資産形成・保険など一人ひとりの人生に合わせたご提案をいたします。

＞＞ライフプランニングインタビュー動画

https://vimeo.com/1053625993/63dd38606d?ts=0&share=copy(https://vimeo.com/1053625993/63dd38606d?ts=0&share=copy)

２.キャリア形成の仕組み化支援（キャリアステップ構築）

スタッフがキャリアデザインを描け、自分らしいキャリアを築けるようキャリア形成の仕組み化をサポートします。「理美容サロンスタッフが長く輝き続けられるサロン創り」を目指し、キャリアコンサルタント監修の下に構築しました。特別研修を受けた弊社従業員がキャリアサポーターとして、サロンとスタッフ双方のキャリアビジョン実現に向けてアドバイス・サポートを行います。

＞＞持続的成長のためのキャリア創り

サロンインタビュー記事

https://salon.tb-id.com/scope/career_step250807

https://salon.tb-id.com/scope/career_step250902

※株式会社FILMSキャリアステップ例

「ライフプランニング設計支援」「キャリア形成の仕組み化支援」は、両方とも無料でご相談いただけます。

詳しくは、全国のタカラベルモント営業所にお問い合わせください。

タカラベルモント 営業所一覧 ： https://www.takarabelmont.com/company/office/

【キャリア設計支援協力企業】ソニー生命保険株式会社（担当：名古屋ライフプランナーセンター第9支社 末廣香澄他）、finest（キャリアコンサルタント米津幸絵）、株式会社博展、Lond Holdings、株式会社FILMS、株式会社CHAINONエンターテイメント、株式会社True

■タカラベルモントキャリア支援プロジェクト 概要

理美容師、または理美容師を目指す方々が、自分らしいキャリアを築き、理美容業界で輝き続けられることを目的に2024年に始動したプロジェクトです。本プロジェクトは、環境改善から学習支援の開発まで、幅広く業界発展のために活動する取り組みです。

第1弾では、産休・育休を経て再び理美容師として活躍できる社会の実現を目指し、「ママ理美容師のキャリア形成支援」に取り組み、その一環として、復職を後押しするサポートツールを作成・配布しました。

＜ 会社概要 ＞

商号 ：タカラベルモント株式会社

代表者 ：代表取締役会長 兼 社長 吉川 秀隆

所在地 ：大阪本社(本店) 大阪市中央区東心斎橋2-1-1

東京本社 東京都港区赤坂7-1-19

創業 ：1921年10月5日

資本金 ：3億円

従業員数 ： 1,629名（2025.3.31現在）

事業内容 ：理美容・化粧品事業・デンタル・メディカル事業

https://www.takarabelmont.com/

公式SNS：インスタグラム ＠takarabelmont_japan

タカラベルモントは、2021年10月5日に創業100周年を迎えました。

次の100 年に向けて、パーパス「美しい人生を、かなえよう。」を新たに制定。

パーパスを軸にした経営を進めていくとともに、持続可能な社会を目指し、「美と健康をかなえる」プロフェッショナルのみなさまとともに、進化し続けます。

タカラベルモントは、大阪・関西万博「大阪ヘルスケアパビリオン」のプレミアムパートナーです。