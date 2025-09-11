EVeMとPIVOTが越境マネジメントスクールを1day開講、学びの共同体への参加者募集
マネージャーイネーブルメントサービスを提供する株式会社EVeM（本社：東京都新宿区、代表取締役：長村 禎庸）は、PIVOT株式会社（本社：東京都渋谷区、CEO：佐々木 紀彦）と共同で、業種や役職を越えて多様な参加者が集う、越境型のマネジメントスクールの1dayトライアルクラスを開講し、「学びの共同体」への初回参加者を募集します。
具体的には、大企業やスタートアップの管理職層に向けた1dayイベント「EVeM×PIVOT 越境マネジメントスクール～これからのマネジメントスタンダードを創る、最初の実践共同体～」を2025年10月29日（水）に開催。
本イベントは、再現性のあるマネジメント技術と、変革を担う仲間とのネットワークを目的に、業種や役職を越えて多様な参加者が集う、越境型のマネジメントスクールです。
▼詳細・参加申込はこちら：
https://www.evem-management.com/evem_pivot/management_school/first_generation
開催背景
不確実性の高い現代で多くの企業が変革期を迎える中、新規事業や組織改革を担うミドル層が組織の構造や文化に阻まれ、孤軍奮闘している現状があります。
こうした状況を打開するには、立場や業界の枠を越え、リアルな課題と向き合う“越境”の機会が欠かせません。
EVeMはこれまで、経験やセンスに依存せず、再現性のある「マネジメントの型」を通じて、現場での実践を支援してきました。一方PIVOTは、時代の変化を捉えた思考と、社会変革の文脈を数多くのビジネスパーソンに届けてきました。
両者の強みを掛け合わせ、課題の本質を見極め、それを実践へとつなげる場として、今回まずは1dayで『越境マネジメントスクール』を立ち上げます。
プログラムの流れ
17:30～ 開場・受付開始
18:00～19:30 越境ワークショップ
EVeM独自の「100の型」をベースにした探究セッション。
これからのマネジメントを“体感”いただきます。
19:30～20:00 特別クロストーク
佐々木 紀彦氏（PIVOT CEO） × 長村 禎庸氏（EVeM CEO）
――トップリーダーが語る「次世代のマネジメント（仮）」。
20:00～21:00 交流セッション
参加者の皆さまと登壇者によるネットワーキングの時間。
越境者同士のつながりが新たな学びと可能性を広げます。
開催概要
「EVeM×PIVOT 越境マネジメントスクール
～これからのマネジメントスタンダードを創る、学びの共同体～」
開催日時：2025年10月29日（水）18:00～21:00
会場：WITH HARAJUKU HALL
（〒150-0001 東京都渋谷区神宮前一丁目14番30号 3F）
対象：マネージャー
参加費：3万円（税別）
詳細・申し込み：
https://www.evem-management.com/evem_pivot/management_school/first_generation
登壇者
株式会社EVeM 代表取締役CEO
長村 禎庸
経歴：
2006年大阪大学卒。リクルート、DeNA、ハウテレビジョンを経てベンチャーマネージャー育成トレーニングを行うEVeM設立。 DeNAでは広告事業部長、株式会社AMoAd取締役、株式会社ぺロリ社長室長兼人事部長などを担当。
ハウテレビジョンでは取締役COOとして同社を東証マザーズ上場に導く。2020年株式会社EVeMを設立。マネジメントナレッジの展開やマネジメントプログラムの提供を通じてベンチャー企業を中心とした組織能力の向上を支援している。2021年技術評論社より「急成長を導くマネージャーの型～地位・権力が通用しない時代の“イーブン”なマネジメント～」を出版。
PIVOT株式会社 代表取締役 CEO
佐々木 紀彦
経歴：
「東洋経済オンライン」編集長を経て、NewsPicksの初代編集長に。動画プロデュースを手がけるNewsPicks Studiosの初代CEOも務める。2021年6月にビジネス映像メディア「PIVOT」を創業。スタンフォード大学大学院で修士号取得（国際政治経済専攻）。著書に『米国製エリートは本当にすごいのか？』『5年後、メディアは稼げるか』『日本3.0』『編集思考』『起業のすすめ』。大のサッカーオタク。
お申し込み
お申し込みは、下記URLより受付中です。
https://www.evem-management.com/evem_pivot/management_school/first_generation
EVeMについて
EVeMは、ベンチャー企業に必要な「マネジメントの型」を提供することを目的に、2020年8月に設立されました。設立以来、個人や法人を対象にマネジメントトレーニングを提供しており、現在までに約162社・2,000人以上の経営者やCxO、ベンチャーマネージャーが受講し、企業の成長に貢献しています。
また、ベンチャー企業から生まれたマネジメントノウハウをさまざまな業種に広げ、日本全体のマネジメントの質を向上させることを目指しています。
会社名：株式会社EVeM
代表取締役：長村禎庸
所在地：東京都新宿区西新宿3-7-30 フロンティアグラン西新宿10階1003
設立 ：2020年8月
URL ：https://www.evem-management.com/
問い合わせ先：evem-contact@evem-japan.com