(お知らせ) 「第31回ITS世界会議2025アトランタ」に初出展 ～高精度3次元データやダイナミックマップなど展示、PTV Groupとの協業成果も発表～

ダイナミックマッププラットフォーム株式会社

ダイナミックマッププラットフォーム株式会社(https://www.dynamic-maps.co.jp/)(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長CEO: 吉村 修一、以下「当社」) とグループ会社であるDynamic Map Platform North America, Inc.は、2025年8月24日(日)～28日(木)の5日間、米国ジョージア州アトランタで開催された「第31回ITS世界会議2025アトランタ」に初出展しましたのでご報告します。

「第31回ITS世界会議2025アトランタ」当社ブースの様子

ITS世界会議は、ITS(Intelligent Transport Systems: 高度道路交通システム)の普及による交通問題の解決およびビジネスチャンスの創出を目的として開催されるグローバルイベントです。世界3地域を代表するITS団体(欧州: ERTICO、アメリカ: ITS America、アジア太平洋: ITS Japan)が連携して毎年共同で開催する唯一の世界会議として、約70ヵ国から1万人規模の参加者を集めています。

当社ブースでは、安心・安全な自動運転の実現に寄与するデジタルインフラ「ダイナミックマップ」や、高精度3次元点群データの閲覧サービス「3Dmapspocket(R)」(スリーディーマップスポケット)、除雪支援システム「SRSS」(エスアールエスエス)など、センチメートル級の精度を誇る当社の高精度3次元データを活用したソリューションについて説明・展示を実施しました。当社ブースには、ITSや自動車業界に関わる企業・研究機関の担当者などのお客様が訪れ、「北米のデータカバレッジだけで95万マイル(約150万km)もあるとは驚いた」「車載用としてだけではなく、シミュレーションでもデータが活用できるのは活用用途が広がりそうだ」といった声をお寄せいただきました。

また、当日はPTV Group (本社: ドイツ・カールスルーエ、CEO: Christian U. Haas、以下「PTV」)のブースにて、PTVが新たにリリースしたModel2Go for PTV Vissimにより、当社の高精度3次元データが交通シミュレーション領域でグローバルに利用可能となったことをPTVとともに発表しました。

【参考リリース】

2025年8月26日「ダイナミックマッププラットフォームの高精度3次元データがPTV Groupの交通シミュレーションソフトを通してグローバルで利用可能に」

https://www.dynamic-maps.co.jp/news/news-952/

PTVブースでの発表の様子

当社は今後も、当社の高精度3次元データやそれを活用したソリューションなどをグローバルに知っていただけるよう、国内外の様々な場を活用してPRに努めてまいります。

＜「第31回ITS世界会議2025アトランタ」概要＞

■テーマ ”Deploying Today, Empowering Tomorrow”

■会期 2025年8月24日(日)～28日(木) (展示会8月25日～28日)

■会場 Georgia World Congress Center Hall A

■主催 ITS America

公式サイト: https://www.itsamericaevents.com/world-congress/en-us.html#/

＜ダイナミックマッププラットフォーム株式会社について＞

当社は日本政府によるバックアップのもと、国内自動車メーカー10社等の出資により設立されました。日本をヘッドクオーターに、北米・欧州・中東・韓国に拠点を持ち、26ヶ国で事業を展開しています。

現実の世界をデジタル空間に複製する高精度3次元データのプラットフォーマーとして、様々な産業分野におけるイノベーションを支えています。

設立: 2016年6月

本社: 東京都渋谷区

代表者: 吉村 修一

事業内容: 自動運転・ADASをはじめ多様な産業を対象とした高精度3次元データの提供

URL: https://www.dynamic-maps.co.jp/