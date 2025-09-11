エバラ食品「プチッと中華(R)クイック」新ＣＭ ２篇を制作　野菜しかない日に新提案！瀬戸 康史さんも驚いた“クイック”調理　９月１５日（月）より放送開始

エバラ食品工業株式会社

エバラ食品工業株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：森村 剛士）は、「プチッと中華」シリーズのサブブランド「プチッと中華クイック」を2025年8月1日（金）より全国で発売開始しました。これに伴い、俳優の瀬戸 康史さんを起用した新CM『プチッと中華クイック キャベツ』篇（15秒）と『同 ピーマン』篇（15秒）を制作し、9月15日（月）より全国で順次放送します。

今回の新CMは、『プチッと中華クイック キャベツ』篇、『同 ピーマン』篇ともに、食材が野菜しかなく、献立に悩んでいる方のシーンから始まります。そこに「プチッと中華クイック」を手にした瀬戸さんが登場。大豆由来のそぼろが入った具入りタイプのため、野菜ひとつだけで満足感のある炒め物が作れることを提案します。

『プチッと中華クイック キャベツ』篇は、キャベツと「プチッと中華クイック 濃厚味噌炒め」を、『同 ピーマン』篇は、ピーマンと「同 香味オイスター炒め」と炒め合わせるだけで出来上がる様子を描き、「高速、カンタン、野菜だけ」で作れる商品特長を表現しました。また、CMの最後には瀬戸さんの「レンジでも！」というコメントに合わせて「チンッ」という音を入れ、電子レンジで温めた野菜に本品を加えることで、より手軽に調理できる利便性も訴求しています。

「プチッと中華クイック」は、2025年2月に発売した1個で1人分の中華調味料「プチッと中華」シリーズのサブブランドです。野菜ひとつで調理できるため、「プチッと中華」よりもさらに手軽に作れます。

エバラ食品は「プチッと中華クイック」の発売を通して、「プチッと調味料」の提供価値をさらに拡大してまいります。

■ CMストーリー

『プチッと中華クイック キャベツ』篇と『同 ピーマン』篇

『プチッと中華クイック キャベツ』篇では「キャベツしか、ないの…」、『同 ピーマン』篇では「ピーマンだけで、どうしよう…」と献立に悩む方が登場。エプロン姿の瀬戸 康史さんが「プチッと中華クイック」を手に献立の悩みに寄り添います。野菜と本品を炒め合わせるだけで、あっという間に中華風の炒め物が完成！「高速、カンタン、野菜だけ」というメッセージのもと、1人前から手軽に作れることや電子レンジ調理もできることをアピール。完成した料理とともに見せる「なんでこうなる！？」という瀬戸さんの表情にもご注目ください。

■ CM動画

新CMは、9月15日（月）11時より以下の「プチッと中華」ブランドサイトにてご覧いただけます。

URL：https://www.ebarafoods.com/sp/petit/chuka/

■ 撮影エピソード

「プチッと中華」のCMにもご出演いただいた瀬戸さん。「『プチッと中華』と比べて、いかに“クイック”になったか」と商品特長について、監督と真剣に確認される姿が印象的でした。実際に食べるシーンでは、撮影のカットがかかった瞬間、「うま！」と思わず心の声が漏れ、満面の笑みを見せていました。終始和やかな雰囲気の中、商品を深く理解されている瀬戸さんならではの説得力のある撮影となりました。

■ 瀬戸 康史さんからのコメント

Q. 今回の撮影はいかがでしたか？

「プチッと中華」もかなり簡単なのに「プチッと中華クイック！！？」あれより簡単なの！！？と驚きました。この驚きを早く皆さんに体験してほしいです。

Q.「プチッと中華クイック」を食べた感想を教えてください。

簡単なのにおいしい。本当にずるいです。

「濃厚味噌炒め」は、ただの味噌炒めではなく、コク深い味わいのたれがキャベツとからんで最高でしたし、「香味オイスター炒め」もピーマンの香りを引き立てる本格的な味で、どちらもごはんが止まらなくなります。

Q. 皆さまにメッセージをお願いします。

「プチッと中華」も本当に便利でしたが、今回の「プチッと中華クイック」は、忙しい日の救世主になること間違いなしです！なんといっても、用意する食材がキャベツやピーマンだけでいいというのが画期的だと思います。ぜひ、お試しあれ。

■ 「プチッと中華クイック」ラインアップ

プチッと中華クイック 濃厚味噌炒め

みそと甜麺醤（テンメンジャン）の濃厚な味わいに香味野菜の風味を効かせました。具入りタイプなので、キャベツと炒め合わせるだけで、満足感のあるおかずが作れます。

プチッと中華クイック 香味オイスター炒め

オイスターソースとホタテのうまみを効かせました。具入りタイプなので、ピーマンと炒め合わせるだけで、満足感のあるおかずが作れます。

■ CM概要

CMタイプ：『プチッと中華クイック キャベツ』篇（15秒）『プチッと中華クイック ピーマン』篇（15秒）

放送開始：2025年9月15日（月）より全国で順次放送

■ スタッフ

広告主：エバラ食品工業株式会社

広告会社：株式会社横浜エージェンシー＆コミュニケーションズ

：株式会社FIELD MANAGEMENT EXPAND / ワトソン・クリック

制作会社：株式会社FIELD MANAGEMENT EXPAND

クリエイティブディレクター：中治 信博

企画：中治 信博

エグゼクティブプロデューサー：元松 敬介

プロデューサー：小林 莉菜

プロダクションマネージャー：秋月 亜美奈 / 杉本 丞

演出：北村 拓司

撮影：長澤 志保

照明：須藤 健史

美術：滝口 奈々恵

ヘアメイク：須賀 元子 / 市川 香

スタイリスト：小林 洋治郎

音楽：緑川 徹

オフラインエディター：山岡 大起

オンラインエディター：山口 紗清

サウンド（ミキサー）：吉崎 雅章

キャスティング：佐藤 真充 / 藤増 哲平

出演：瀬戸 康史／光嶌 なづな / 前田 龍平