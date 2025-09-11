「教育×社会課題」成長するスキルとは？キャリアアップセミナー開催！

株式会社キズキキズキ共育塾 正社員採用向け キャリアアップセミナー

株式会社キズキ（本社：東京都新宿区、代表取締役：安田祐輔）は、「何度でもやり直せる社会をつくる」をビジョンに掲げ、不登校やうつ、発達障害など、さまざまな背景を持つ生徒に寄り添う学習塾「キズキ共育塾」を運営しています。私たちは、教育の現場で社会課題に向き合う経験が、教育者としての成長はもちろん、ビジネスパーソンとしての力をも育むと考えています。今回開催するイベントでは、社員の実際の経験やキャリアの広がりを紹介しながら、「教育×社会課題」の現場で得られるスキルとキャリア形成についてお伝えします。

【キズキの想い】

私たちは、「すべての人が何かしらのマイノリティ性を抱えている」との前提に立ち、誰もが自分の人生を肯定し、希望を持って未来を描ける社会の実現を目指しています。

たとえ今、絶望の中にいたとしても、「もしかしたら方法があるかもしれない」と思える瞬間があれば、人は前に進む力を取り戻せます。そのような「希望」のきっかけとなる学びの場を提供し、寄り添い、共に歩むことが私たちの使命です。

背景

日本においては、不登校やうつ、発達障害など、様々な要因によって教育から離脱し、生きづらさを抱える若者が少なくありません。キズキは、「何度でもやり直せる社会をつくる」という理念のもと、こうした方々に学び直しの機会を提供し、再出発を支援する取り組みを全国で展開しています。

その中核を担うのが、「キズキ共育塾」です。不登校や中退経験のある生徒を対象とし、一人ひとりの特性に応じた個別指導を通じて、進学や学び直しをサポートしています。

【キャリアセミナー 開催概要】

開催日時：2025年9月17日（水）20:00～21:00

開催形式：オンライン（Google Meet）

※お申し込み後にURLをご案内いたします。

定員：各回20名（先着順）※最小催行人数：5名

対象者：当社のビジョンや業務に関心のある方（中途採用希望者、新卒・学生も歓迎）

【このような方におすすめ】

- 教育業界でキャリアを積みたい方- 社会課題に関心を持つ方- 「教育×社会貢献」の現場で働くことに関心がある方- 社会人経験を教育に活かしたい方

【プログラム内容】

- 株式会社キズキ、キズキ共育塾についてのご説明- 社会課題に向き合う教育現場のリアル- 教育×社会課題で身につくスキル- 社員トークセッション- キャリア相談＆質疑応答

【登壇者】

高野 友歌高野 友歌（学習支援事業部 スーパーバイザー）

横浜市立大学国際総合科学部卒業。現場スタッフからエリアマネージャーを経て、現職。第二新卒として入社し、キャリアを重ねてきた当事者としてお話します。

鹿取 牧子鹿取 牧子（学習支援事業部 企画管理）

首都大学東京 都市教養学部 都市教養学科 教育学・心理学コースを卒業。キズキ入社から1年で教室長業務に加え、社員研修や採用業務にも携わるなど、多方面で活躍中。キズキ共育塾の「人」、「成長」をテーマにお話します。

【キャリアセミナー後の採用について】

キャリアセミナーにご参加いただいた方で、当社への応募をご希望される場合は、セミナー当日にご回答いただくアンケートフォームよりお申込みいただけます。また、セミナー参加者に対して、弊社よりスカウトのご連絡を差し上げる場合もございます。なお、セミナーへのご参加は、採用選考の合否に一切影響いたしません。お気軽にご参加ください。

【株式会社キズキについて】

株式会社キズキは教育・福祉×ビジネスで「何度でもやり直せる社会」を実現することを目指し、不登校や引きこもり、中退を経験した人の学びなおしや受験をサポートする個別指導塾「キズキ共育塾」、うつや発達障害で離職した方に向けた就労移行支援事業所「キズキビジネスカレッジ」、全国の中央省庁・自治体から生活困窮世帯の子ども支援を中心とした事業を受託する公民連携事業を運営しています。

会社情報

会社名：株式会社キズキ

所在地：東京都渋谷区代々木1-46-1

代表者：代表取締役 安田祐輔

設立：2015年7月

事業内容：学習支援、キャリア支援、自治体・学校との連携事業など

コーポレートサイト：https://kizuki-corp.com/