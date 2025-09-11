¡Ú¸æÎé¤È¿·È¯É½¡ÛÂçºå¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ñー¥¯¡ÖÃÝÅÄ¼°¸ÅÊ¯Êè¡×¥×¥ì¥ªー¥×¥óÈÎÇäÊ¬280¶è²è¤¬Á´¤Æ´°Çä ― ¡È291´ð¤Î±ßÅû¾ýÎØ¡ß¿¿ï«Ì¾È×¥×¥ìー¥È¡É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½é¸ø³« ―
¸æÎé¡§9·î10Æü10»þ¤è¤ê30¶è²è¸ÂÄê¤Ç³«»Ï¡¢¤½¤Î¸å280¶è²è¤Þ¤ÇÁýÏÈ¤·¤¿Âçºå¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Ñー¥¯¸ÅÊ¯Êè¤Î¥×¥ì¥ªー¥×¥óÀè¹ÔÈÎÇäÊ¬¤¬¤¹¤Ù¤Æ´°Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤´´Ø¿´¤ò¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ë¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¿·È¯É½¡§291´ð¤Î±ßÅû¾ýÎØ¤È¿¿ï«À½Ì¾È×¥×¥ìー¥È¤Ë¤è¤ë¹½Â¤
Á°Êý¸å±ßÊ¯Êè¤Î¼þ°Ï¤Ë¤Ï291¸Ä¤Î¹â¤µ30¥»¥ó¥Á¤Î±ßÅû¾ýÎØ¤¬¼è¤ê°Ï¤ß¤Þ¤¹¡£
¾åÉô¤Ë¤Ï¿¿ï«À½¤ÎÈÄ¤òÀßÃÖ¤·¡¢¤½¤³¤ËËäÁò¼Ô¤´¤È¤ÎÌ¾È×¥×¥ìー¥È¤ò½ç¼¡Å½ÉÕ¤·¤Æ¤¤¤¯Àß·×¤Ç¤¹¡£
¾ýÎØ¤Ë¤è¤ëÅÁÅýÅª¤Ê°Õ¾¢¤È¡¢Ì¾È×¤Ë¤è¤ë¸½ÂåÅª¤ÊµÏ¿À¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Î¿Í¤ÎÂ¸ºß¤ä¤´²ÈÂ²¤ÎÁÛ¤¤¤¬»þ¤ò½Å¤Í¤Æ¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡¢¿·¤·¤¤¤«¤¿¤Á¤Îµ§¤ê¤Î¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÍ½Äê
¡¦9·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦15Æü¡ÊÆü¡Ë¸½ÃÏÈÎÇäÀâÌÀ²ñ
¡¦9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó
¢£ ¸½ÃÏÈÎÇäÀâÌÀ²ñ¡Ê9/14¡¦15³«ºÅ¡Ë ¢¨9/27ÀâÌÀ²ñ¤òÁýÏÈ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¢§»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¢§
https://forms.gle/ee7XkoMuEubEGn1E9
9·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢Åö¼ÒÂåÉ½ ÃÝÅÄ¹±ÂÙ¤¬¸½ÃÏ¤ÇÈÎÇäÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¡£
Ê¸²½¿Í¤Ç¤¢¤êÎò»Ë¸¦µæ²È¤Ç¤â¤¢¤ëÃÝÅÄ¤¬¡¢¸ÅÊ¯Êè¤Î°ÕµÁ¤ÈÌ¥ÎÏ¤òÄ¾ÀÜ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
Ëè²ó¤¹¤°¤ËËþÀÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ ÀâÌÀ²ñ°Ê¹ß¡¢ÆÃ¤Ë¤ªÈà´ßÃæ¡Ê9/20～9/23¡Ë¤Ïº®»¨¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´¸«³Ø¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÀâÌÀ²ñ¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ ÀâÌÀ²ñ¤Î¤´»²²Ã¤Ï¸ÅÊ¯Êè¹ØÆþ¤òÁ°¸þ¤¤Ë¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¸ÂÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È¡ÊÃÝÅÄ¹±ÂÙ¡Ë
¡Ö´°Çä¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ï¡¢¸ÅÊ¯Ê¸²½¤ÎºÆ²ò¼á¤È¿·¤·¤¤¶¡ÍÜ¤Î·Á¤ËÂÐ¤¹¤ë³§ÍÍ¤Î¶¦´¶¤ÎÉ½¤ì¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¸«³Ø¡¦ÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
