シリコン・ラボ、FG23LワイヤレスSoCの提供開始を発表 サブGHz帯IoTアプリケーション向けにクラス最高のコストパフォーマンスを実現
テキサス州オースティン - 低消費電力ワイヤレスの分野をリードするイノベーターのシリコン・ラボラトリーズ ＜ https://www.silabs.com/ ＞ （本社：米テキサス州オースティン、NASDAQ：SLAB、以下 シリコン・ラボ）は米国時間2025年9月10日、同社の「シリーズ2」ポートフォリオ ＜ https://jp.silabs.com/wireless/gecko-series-2?source=Public-Relations&detail=Press-Release&cid=pub-prr-lpw-91025 ＞ に新たに加わる最新製品「FG23LワイヤレスSoC」 ＜ https://jp.silabs.com/wireless/proprietary/efr32fg23l-sub-ghz-wireless-socs?source=Public-Relations&detail=Press-Release&cid=pub-prr-lpw-091025 ＞ の一般提供を9月30日に開始することを発表しました。開発キット ＜ https://jp.silabs.com/development-tools/wireless/efr32xg23-pro-kit-14-dbm?tab=overview&detail=Press-Release&cid=pub-prr-lpw-091025 ＞ は現在ご利用いただけます。FG23Lは、セキュアな長距離接続を従来よりも大幅に低コストで実現し、シリコン・ラボのサブGHz帯 ＜ https://jp.silabs.com/wireless/proprietary?source=Public-Relations&detail=Press-Release&cid=pub-prr-lpw-091025 ＞ におけるリーダーシップを新たなレベルにさらに強化します。必須の性能と手頃な価格の最適なバランスにより、FG23Lは、サブGHz帯IoTをより広範な市場と大規模なアプリケーションで展開することを可能にします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329401&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329401&id=bodyimage2】
シリコン・ラボのIoTプロダクト担当シニアバイスプレジデントであるRoss Sabolcik（ロス・サボルシック）は、次のように述べています。
「FG23Lは、確かな実績によって確立されたシリコン・ラボのサブGHz帯分野におけるリーダーシップを、大量流通かつコスト重視の市場セグメントへと拡大します。シリコン・ラボは、業界で最も競争力のあるコストパフォーマンスで通信距離、効率性、安全性のすべてを実現することにより、お客様がこれまで以上に迅速かつ低コストで、より多くの接続デバイスを市場投入できるよう支援します」
サブGHz帯IoT接続分野におけるシリコン・ラボのリーダーシップを拡大
産業オートメーション ＜ https://jp.silabs.com/applications/industrial-iot/factory-automation?source=Public-Relations&detail=Press-Release&cid=pub-prr-lpw-091025 ＞ 、スマートシティ ＜ https://jp.silabs.com/applications/smart-cities ＞、ビルオートメーション ＜ https://jp.silabs.com/applications/smart-cities/smart-buildings?source=Public-Relations&detail=Press-Release&cid=pub-prr-lpw-091025 ＞ の分野において、長距離かつコスト最適化されたワイヤレスIoTソリューションへの需要が高まっています。そうした中で、FG23Lは、お客様がより高い性能とより低いシステムコストを実現しながらこれらのニーズを満たせるよう、支援することを目的に設計されています。競合製品では通信距離、安全性、効率のいずれかを犠牲にせざるを得ない場合が多い中、FG23Lはそれら3つの要素すべてを実現します。
最大約146 dBという業界最高クラスのリンクバジェットを実現したFG23Lは、同等デバイスとの比較で最大2倍の通信距離を実現します。+20 dBmの送信電力、高い受信感度、超低消費電力の3つを組み合わせることによって、デバイスの長寿命化と総所有コストが最も重要となる大規模IoTの展開に必要不可欠な、高信頼性の接続と10年以上のバッテリー寿命の実現を可能にします。
