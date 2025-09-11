元鴻池運輸会長が語る、中小企業成長のための「事業計画」策定のコツ【9月29日開催 無料セミナー＠大阪・オンライン】

株式会社ストライク【運輸・物流企業向け】企業成長にとって重要な「事業計画」作成のノウハウを伝授！

M&A仲介の株式会社ストライク（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井邦彦 以下「ストライク」）は、運輸・物流企業の経営者様や関係者様を対象とした無料セミナー「中小企業成長のための『事業計画』策定のコツ」を、2025年9月29日(月)に大阪での現地開催およびオンライン配信にて開催します。

詳細・お申し込みはこちら :https://www.strike.co.jp/seminar/2025/20250929.html

変化の激しい経営環境の中で企業が持続的に成長していくためには、自社の現状を正確に把握し、将来を見据えた明確な「事業計画」を策定することが不可欠です。そこでストライクは、鴻池運輸株式会社で代表取締役会長を務められた辻 卓史氏を講師にお招きし、中小企業が成長するための事業計画策定のノウハウを学ぶセミナーを企画いたしました。大手物流企業の経営を長年率いてこられた辻氏が、ご自身の経験に基づき、企業を成長させるための具体的な事業計画の策定方法を解説します。

■セミナー概要

【セミナー名】中小企業成長のための「事業計画」策定のコツ

【日時】2025年9月29日(月) 15:00～16:00

【開催方法】

１.現地参加: ホテル阪急レスパイア大阪 9階 バンケットルームB （大阪府大阪市北区大深町1番1号） ※定員：先着20名

2.オンライン参加: Webライブ配信

※お申込後、開催当日までに視聴用URLをメールにてご案内します。

【参加費】無料

【対象】運輸・物流企業の経営者様、関係者様

【申込締切】2025年9月26日(金) 正午

お申込みURL: https://www.strike.co.jp/seminar/2025/20250929.html

【お問い合わせ先】

株式会社ストライク セミナー事務局 受付時間：9:00～17:45（土日祝日除く）

電話番号：0120-552-410 メールアドレス：seminar@strike.co.jp

■登壇者

辻 事業サポート事務所 代表元鴻池運輸株式会社代表取締役 会長辻 卓史 氏辻 事業サポート事務所 代表元鴻池運輸株式会社 代表取締役会長辻 卓史(つじ・たかし)氏

1966年、宇部興産(株)入社。1983年、鴻池運輸(株)に入社し、1989年に社長を引き継ぐ。経営者として意識改革に努め、制度改革・構造改革を実行するとともに組織や事業計画の在り方、M&Aを常に追求。社長就任当時、約700億円であった売上高は3000億円規模に成長し、2013年に東証一部に上場。1980年代半ばから、中国、アジア、米国西海岸をカバーする環太平洋地域に重点を置き、事業を展開。現在は、辻事業サポート事務所の代表を勤め、中小企業の海外進出へのコンサルティングなどを行う。

■共催

お申し込みはこちら :https://www.strike.co.jp/seminar/2025/20250929.html辻 事業サポート事務所辻 事業サポート事務所

本 社：大阪市北区角田町8-47 阪急グランドビル20F

代表者：辻 卓史

設 立：2021年7月

事業内容：外資企業の日本進出へのサポート、中小企業の事業承継・M&A仲介、海外進出へのコンサルティング等

U R L:https://tsuji-tbso.com/

株式会社ストライク株式会社ストライク

本 社：東京都千代田区大手町1-2-1 三井物産ビル15階

代表者：代表取締役社長 荒井 邦彦

設 立：1997年7月

事業内容：M&A仲介業

電話番号：03-6848-0101 (本社)

U R L：https://www.strike.co.jp/(https://www.strike.co.jp/)