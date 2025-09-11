燃料電池式軽型・中型トラックの世界市場2025年、グローバル市場規模（軽型トラック、中型トラック）・分析レポートを発表
2025年9月11日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「燃料電池式軽型・中型トラックの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、燃料電池式軽型・中型トラックのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によると、世界の燃料電池式軽型・中型トラック市場は2023年において数億米ドル規模で評価されており、2030年までにさらに拡大することが予測されています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は高水準を維持する見込みです。燃料電池車両は世界的に普及が進んでおり、特に中国市場が牽引役となっています。中国汽車工業協会の発表によれば、2022年12月の中国国内における水素燃料電池車の生産台数は653台、販売台数は607台となり、年間ではそれぞれ3,626台、3,367台に達しました。これは前年比で生産が105.4％増、販売が112.8％増という急速な成長を示しています。世界全体では2022年末時点で燃料電池車の累計台数は6万7千台に達し、前年比36.6％の増加を記録しました。うち中国市場は12,682台を占め、存在感を示しています。
________________________________________
産業チェーンと市場構造
本レポートでは、燃料電池軽型・中型トラックの産業チェーン全体が整理されており、物流分野を中心とした応用市場やその他の用途における市場動向を分析しています。また、先端技術、特許、応用事例および市場トレンドについても網羅的に取り上げています。産業構造としては、燃料電池の開発から完成車両の製造、さらには物流事業者や輸送サービス企業による導入まで、多層的な関与が見られます。
________________________________________
地域別市場分析
地域別では、北米と欧州は政府主導の支援政策や環境意識の高まりを背景に安定的な成長を示しています。特に欧州では脱炭素社会の実現に向けた政策的後押しが顕著です。一方、アジア太平洋地域は中国を中心に世界市場をリードしており、国内需要の拡大、積極的な政策支援、強力な製造基盤が市場成長を下支えしています。また、日本、韓国、インドなどでもインフラ整備と産業化が進展しており、成長余地は大きいと見られます。
________________________________________
市場の主要特徴と分析視点
本レポートは、燃料電池軽型・中型トラック市場を多角的に分析しています。市場規模、販売台数、収益および市場シェアをタイプ別（軽型トラック、中型トラック）、用途別（物流、その他）に分類し、成長率と消費動向を把握しています。さらに、政府規制や技術進歩、消費者嗜好の変化といった産業全体の要因を考察し、市場における推進力と制約要因を整理しています。
________________________________________
市場予測と将来展望
収集したデータをもとに、2030年までの市場成長率、需要予測、新規トレンドが提示されています。燃料電池車の需要は物流分野で顕著に拡大すると見込まれ、都市内輸送や中距離輸送における脱炭素化ニーズが成長を後押ししています。また、政府補助金や水素供給インフラの整備が市場成長をさらに加速させると予測されています。
________________________________________
企業分析と競争環境
主要企業としては、Saic Maxus、Feichi Bus、Dongfeng Trucks、Zhongtong Bus、Foton、Aoxin、Toyota、Renault、StreetScooter、Mercedes-Benz、Workhorse、UPS、FEDEXが挙げられます。これら企業の市場戦略、製品ポートフォリオ、財務状況、提携関係が分析され、競争環境の把握に資する情報が整理されています。特に物流大手のUPSやFEDEXによる導入は、商用分野における実用性と信頼性の裏付けとなっています。
