【21LIVE】『BOYS＆GIRLSグランプリ』が9月18日（木）より開催☆21LIVE公式モデル出演権は誰の手に？！さらに男女別No.1ライバーは、芸能事務所ホームページに掲載♪

株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、9月18日（木）より『BOYS & GIRLSグランプリ』を開催します。

エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！

　　＼21公式モデルになって認知されよう！／
男女別No.1ライバーは芸能事務所ホームページに掲載！
9月18日（木）から9月の殿堂入りを決める戦い『BOYS & GIRLSグランプリ』がスタートします。

ランキングは、男性・女性・総合の3部門で開催！
男女別ランキングを勝ち抜くことで、「BOYS LIVER」「GIRLS LIVER」の殿堂入り称号が得られます。
さらに総合ランキング1～8位にランクインした方には21公式アプリストアとWebサイトにてご紹介させていただきます！

＼ 注目のプライズ ／
▼21公式モデル
●総合ランキング1～8位
　└PC及びスマートフォン版の21LIVE公式Webサイト動画出演権
●総合ランキング1～3位
　└PC及びスマートフォン版の21LIVE公式Webサイト画像出演権


▼プロフ背景
●10万GOLD以上達成+1～3位
　└殿堂入り版プロフ背景
●10万GOLD以上達成
　└豪華版プロフ背景
●5万GOLD以上達成
　└通常版プロフ背景

▼「F.Enterprise」のHPにてピックアップ出演
●BOYS＆GIRLSランキング各1位
　└21LIVE公式ライバーが掲載されている一覧ページ最上部に、ご本人様のコメント付きで大きく紹介
　└公式サイトに掲載されている21LIVE紹介バナーへの出演


9月18日（木）～9月24日（水）
※本イベントへの参加は、エントリーが必要になります。
※BOYS/GIRLSランキングへエントリーと同時に総合ランキングへも自動的にエントリーされます。

詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪

▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr

▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1

【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL　　　　： https://21.live/?b=pre1
アプリ　　　： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ　　： info@21.live （24時間受付）
Instagram　： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook　 ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X　　　　 　： https://x.com/21live_info
YouTube　　： https://www.youtube.com/@21live61

【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U　R　L ：https://m-tt.jp/

【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U　R　L ：https://fenterprise.jp/

配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
