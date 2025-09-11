寝る前の“魔法時間”を先取りするチャンス！プロジェクター型絵本『ドリームスイッチ』先行モニター１００組の親子限定で募集開始 募集期間：2025年9月11日（木）～9月23日（木）

株式会社セガ フェイブ

株式会社セガ フェイブ（本社：東京都品川区、代表取締役社長執行役員：杉野行雄、以下セガ フェイブ）は、おやすみ前の親子時間を彩るプロジェクター型絵本「ドリームスイッチ」シリーズの発売に先駆け、100組の親子に商品本体とお好きな専用ソフトを体験いただける「DREAM SWITCH先行モニターキャンペーン」を実施します寝る前が変わる“魔法時間”をいち早く体験できるチャンスをお見逃しないよう、奮ってご応募ください。

＜DREAM SWITCH 先行モニターキャンペーン 概要＞

“寝る前の苦痛な時間”が、“もっと続いてほしい親子の時間”に変わる！

抽選で100組の親子に、『ドリームスイッチ』本体*と、家族のお好みに合わせて絵本のカスタマイズを楽しめる「ドリームスイッチ専用絵本ソフト」1本プレゼントします。“早く終わらせたい”寝る前の時間を“もっと続いてほしいかけがえのない魔法時間”に変え、いままで以上にカスタマイズが楽しめるように進化した育児商品をこの機会に体験してください。

*本体はベーシックセットもしくはDXセットのいずれかとなり、お客さまにお選びいただくことはできません。

■募集期間：2025年9月11日（木）～23日（木）

■応募方法：Instagramの当社公式アカウント（@segatoys_official）が投稿する

キャンペーン告知に記載の「合言葉」を、当該投稿のコメント欄に入力してください。

お好きなソフトはセガトイ情報局アカウントから送付する応募フォームにて記入いただきます。

■モニター期間：2025年10月1日（水）～10月23日（水）

■応募条件：2歳から6歳のお子さまをお持ちで、日本国内在住の方。

■当選発表：DMの連絡にて当選のお知らせをご連絡いたします。

【商品概要】

子育ての救世主が新登場

お子さまが安心して1日を締めくくる就寝前の大切なひとときを、より特別なものへと変えてきた「ドリームスイッチ」シリーズは、2017年の発売から9年目を迎えます。

「たくさん絵本を読んであげたい」「成長のために十分な睡眠習慣をつけさせたい」

そんな想いに応えてきた本商品は、SNSや口コミでも「子育ての救世主」として厚い信頼を頂いています。

今回、シリーズ初のフルモデルチェンジを行い、現代の多様な育児ライフスタイルや、テクノロジー活用、家族構成や住空間の変化にもフィットした“新しい寝る前の体験”をお届けします。

“もっと続いてほしい寝る前の魔法時間”‐コスパ・タイパ・スぺパ3拍子揃った新提案

“寝る前の苦痛な時間”が、“もっと続いてほしい親子の魔法時間”に変わることが本商品の最大の特徴です。従来の「読み聞かせ」だけでなく、ご家庭の好みやお子さまの成長に合わせて、自由にカスタマイズできる新しい“寝る前ルーティン”体験を提案します。

本体と豊富な追加ソフトの組み合わせで、「今日はどれにしよう？」と親子の会話が広がる、体験の多様性もポイントです。父親の育児参加、デジタル機器の活用が進む今、寝る前の過ごし方が多様化する現代家族に最適な選択肢となる商品です。

・3つのポイント

１. コスパ（コストパフォーマンス）

希望小売価格は9,350円（税込・従来比約1/2※１）と、手に取りやすいエントリーモデルを提供します。36種の充実コンテンツ内蔵に加え、「欲しいものだけ選べる」別売りソフト方式で家計にもやさしく進化。

２. タイパ（タイムパフォーマンス）

毎日続けたくなるスタンプカード機能、ヒーリング音楽とストレッチを組み合わせたコンテンツ、入眠を促すエンディング演出など、習慣化しやすい“寝る前のルーティン”で毎日を応援。短い時間でも満足と心休まる安心を親子で感じられます。

３. スぺパ（スペースパフォーマンス）

本体は約50％小さく※２なりました。寝室でも車中泊中の車内でもどこでも使いやすい省スペースを実現。絵本、ストレッチ、学び、音楽と『ドリームスイッチ』1台で何役もこなす商品へと進化しました。

※1:従来モデルとの比較 ※2：従来モデルとの体積比

選べるソフトラインナップでさらなる特別空間へアップデート

新しい『ドリームスイッチ』では、好きの多様性に応える豊富なラインナップの専用ソフトを8種ご用意。ソフトの種類は、「ディズニーキャラクターズ」で4種、「おさるのジョージ」「くまのがっこう」「サンリオキャラクターズ」そして、日本と世界の昔話が楽しめるソフト「日本と世界のおはなし」で計8種。お子さまの成長や好みに合わせて自由にカスタマイズが可能です。

本体には2つの専用ソフトアダプター差込口があるので差し替える作業も最小限にすることができます。

ベーシックセット：コンテンツ一覧

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/16101/table/563_1_84136ffbcd20ab8e81b9727f7b5b6ad3.jpg?v=202509111057 ]

ソフトラインナップ一覧

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/16101/table/563_2_67d8069bff5e80da9feb55538e0ee1f2.jpg?v=202509111057 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/16101/table/563_3_79f8fcea5e69884703a1f3b053d236ca.jpg?v=202509111057 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/16101/table/563_4_495ab14fcc8422699851e1b577385be2.jpg?v=202509111057 ][表5: https://prtimes.jp/data/corp/16101/table/563_5_3e1439f7c53b36ea697deb64172c0228.jpg?v=202509111057 ][表6: https://prtimes.jp/data/corp/16101/table/563_6_e79a0ce6867facd5af88526ea0b7f7a6.jpg?v=202509111057 ][表7: https://prtimes.jp/data/corp/16101/table/563_7_0f65e465c5516cffab7adbb3dd80a321.jpg?v=202509111057 ][表8: https://prtimes.jp/data/corp/16101/table/563_8_98af189177cb6a24649df5364d180883.jpg?v=202509111057 ][表9: https://prtimes.jp/data/corp/16101/table/563_9_80a8ec033a74e827f60a1274d238981c.jpg?v=202509111057 ]

DXセット：コンテンツ一覧

[表10: https://prtimes.jp/data/corp/16101/table/563_10_257a2815e8d8db9ed260a5e14af9c4e2.jpg?v=202509111057 ]

商品情報

・商品名：DREAM SWITCH(ドリームスイッチ)ベーシックセット

・同梱内容：本体×1、リモコン×１、台座×１、専用ソフト×１、電源ケーブル(USB-TypeC-USB-TypeA)×１、取扱説明書×1、保証書×１

・商品サイズ：幅137×高133×奥91mm

・対象年齢：3才以上

・価格：9,350円（税込）

・著作権表記：(C)SEGA FAVE 2025

・発売予定日：2025年10月23日(木)

・商品名：DREAM SWITCH(ドリームスイッチ)専用ソフト ディズニーキャラクターズ １～４

・同梱内容：専用ソフト×１

・商品サイズ：幅24×高32×奥1mm

・対象年齢：3才以上

・価格：各2,200円（税込）

・著作権表記：(C)Disney (C) Disney/Pixar

・発売予定日：2025年10月23日(木)

・商品名：DREAM SWITCH(ドリームスイッチ)専用ソフト

サンリオキャラクターズ

・同梱内容：専用ソフト×１

・商品サイズ：幅24×高32×奥1mm

・対象年齢：3才以上

・価格：2,200円（税込）

・著作権表記：(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661436 (C)Gakken

・発売予定日：2025年10月23日(木)

・商品名：DREAM SWITCH(ドリームスイッチ)専用ソフト

くまのがっこう

・同梱内容：専用ソフト×１

・商品サイズ：幅24×高32×奥1mm

・対象年齢：3才以上

・価格：2,200円（税込）

・著作権表記：(C)BANDAI

・発売予定日：2025年10月23日(木)

・商品名：DREAM SWITCH(ドリームスイッチ)専用ソフト

おさるのジョージ

・同梱内容：専用ソフト×１

・商品サイズ：幅24×高32×奥1mm

・対象年齢：3才以上

・価格：2,200円（税込）

・著作権表記：(C) & (R) UCS LLC and HC LLC 協力：金の星社

・発売予定日：2025年10月23日(木)

・商品名：DREAM SWITCH(ドリームスイッチ)専用ソフト

＜プレミアム＞ 日本と世界のおはなし

・同梱内容：専用ソフト×１

・商品サイズ：幅24×高32×奥1mm

・対象年齢：3才以上

・価格：4,400円（税込）

・著作権表記：(C)令丈ヒロ子・真珠まりこ／講談社

(C)間所ひさこ・野村たかあき／講談社

(C)末吉暁子・和歌山静子／講談社

(C)立原えりか・和歌山静子／講談社

(C)立原えりか・永田萠／講談社

(C)ささきたづこ・牧野鈴子／講談社

(C)SEGA FAVE 2025

・発売予定日：2025年10月23日(木)

・商品名：DREAM SWITCH(ドリームスイッチ)DX セット

ディズニー＆ピクサーキャラクー

・同梱内容：本体×1、リモコン×１、台座×１、専用ソフト×１、電源ケーブル×１、取扱説明書×1、保証書×１

・商品サイズ：幅137×高133×奥91mm

・対象年齢：3才以上

・価格：16,280円（税込）

・著作権表記：

(C)Disney

(C)Disney. Based on the"Winnie the Pooh"works

by A.A.Milne and E.H.Shepard.

(C)Disney/Pixar

Slinky(R)Dog. (C)Poof-Slinky,Inc.

FIAT(TM) Model T(TM) Porsche(TM)

・発売予定日：2025年10月23日(木)

＊＊＊

セガとセガロゴは株式会社セガの登録商標です。

SEGA and the SEGA logo are registered trademarks of SEGA CORPORATION.