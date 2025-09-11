株式会社サンクユー、製造・卸売・印刷業向けにBtoB-EC導入成功のポイントを解説するコラムを公開｜業界別課題と解決策を徹底整理
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329073&id=bodyimage1】
2025年9月11日、株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、製造・卸売・印刷業を中心にBtoB-EC導入が急速に進む背景と、その成功のポイントを徹底解説したコラム「【製造・卸売・印刷】BtoB-EC導入が進む理由と成功のポイントとは？業界別の課題と解決策を徹底解説」を公開しました。
■ コラム公開の背景
製造・卸売・印刷といった業界では、いまだFAXや電話、メールによるアナログ受注が根強く残っています。しかし近年、業務効率化・人的コスト削減・売上拡大の観点から、BtoB-EC導入が一気に加速しています。
今回のコラムでは、「なぜ導入が進んでいるのか」という業界共通の課題と、「どうすれば成功するのか」という具体的な解決策をわかりやすく整理しています。
■ コラムの主な内容
・導入が進む理由：業務効率化・顧客満足度向上・新規販路開拓
・業界別の課題：製造業の複雑な受注仕様、卸売業の顧客別価格管理、印刷業のオプション多様性
・成功のポイント：再注文機能、基幹システムとの連携、顧客ごとの商品・価格設定など
■ 読むメリット
本コラムを通じて、自社の業務に即したBtoB-EC導入の方向性をつかむことができます。特に「自社にBtoB-ECは向いているのか？」「導入でどんな効果が得られるのか？」と悩んでいる企業にとって、実践的なヒントが詰まった内容となっています。
■コラムはこちら
【製造・卸売・印刷】BtoB-EC導入が進む理由と成功のポイントとは？業界別の課題と解決策を徹底解説 | サンクユーWEB制作ブログ
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/reasons_for_b2b_ec_adoption_and_keys_to_success/
■ 株式会社サンクユーについて
サンクユーは、EC-CUBEをベースにしたBtoB-EC構築を強みとし、FAXや電話に依存する業務を段階的にEC化する支援を行っています。
「自社でも取り組めるのか知りたい」「まずは現状を相談したい」という企業様からのお問い合わせをお待ちしております。
■ お問い合わせ
EC-CUBEに関する、ご相談・ヒアリングをご希望の方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。
https://www.thank-u.net/contact/
【会社概要】
会社名：株式会社サンクユー
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
代表者：堀川 治
URL：https://www.thank-u.net/
TEL：03-3788-7388
MAIL：info@thank-u.net
事業内容：BtoB向けECサイト構築、EC-CUBE開発、Web制作、DX支援
【本リリースに関するお問い合わせ】
株式会社サンクユー
広報担当：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
2025年9月11日、株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、製造・卸売・印刷業を中心にBtoB-EC導入が急速に進む背景と、その成功のポイントを徹底解説したコラム「【製造・卸売・印刷】BtoB-EC導入が進む理由と成功のポイントとは？業界別の課題と解決策を徹底解説」を公開しました。
■ コラム公開の背景
製造・卸売・印刷といった業界では、いまだFAXや電話、メールによるアナログ受注が根強く残っています。しかし近年、業務効率化・人的コスト削減・売上拡大の観点から、BtoB-EC導入が一気に加速しています。
今回のコラムでは、「なぜ導入が進んでいるのか」という業界共通の課題と、「どうすれば成功するのか」という具体的な解決策をわかりやすく整理しています。
■ コラムの主な内容
・導入が進む理由：業務効率化・顧客満足度向上・新規販路開拓
・業界別の課題：製造業の複雑な受注仕様、卸売業の顧客別価格管理、印刷業のオプション多様性
・成功のポイント：再注文機能、基幹システムとの連携、顧客ごとの商品・価格設定など
■ 読むメリット
本コラムを通じて、自社の業務に即したBtoB-EC導入の方向性をつかむことができます。特に「自社にBtoB-ECは向いているのか？」「導入でどんな効果が得られるのか？」と悩んでいる企業にとって、実践的なヒントが詰まった内容となっています。
■コラムはこちら
【製造・卸売・印刷】BtoB-EC導入が進む理由と成功のポイントとは？業界別の課題と解決策を徹底解説 | サンクユーWEB制作ブログ
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/reasons_for_b2b_ec_adoption_and_keys_to_success/
■ 株式会社サンクユーについて
サンクユーは、EC-CUBEをベースにしたBtoB-EC構築を強みとし、FAXや電話に依存する業務を段階的にEC化する支援を行っています。
「自社でも取り組めるのか知りたい」「まずは現状を相談したい」という企業様からのお問い合わせをお待ちしております。
■ お問い合わせ
EC-CUBEに関する、ご相談・ヒアリングをご希望の方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。
https://www.thank-u.net/contact/
【会社概要】
会社名：株式会社サンクユー
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
代表者：堀川 治
URL：https://www.thank-u.net/
TEL：03-3788-7388
MAIL：info@thank-u.net
事業内容：BtoB向けECサイト構築、EC-CUBE開発、Web制作、DX支援
【本リリースに関するお問い合わせ】
株式会社サンクユー
広報担当：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
プレスリリース詳細へ