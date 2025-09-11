FOM出版ブランドの新刊「よくわかるマスター 改訂版 ITパスポート試験 書いて覚える 学習ドリル」、「よくわかるマスター 改訂版 ITパスポート試験 直前対策 1週間完全プログラム」を発売
総合人材育成企業 株式会社富士通ラーニングメディア（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：佐竹 秀彦、以下、当社）は、2025年9月18日にFOM出版ブランドの新刊「よくわかるマスター 改訂版 ITパスポート試験 書いて覚える 学習ドリル」、「よくわかるマスター 改訂版 ITパスポート試験 直前対策 1週間完全プログラム」を発売いたします
「よくわかるマスター 改訂版 ITパスポート試験 書いて覚える 学習ドリル」 定価：1,320円（税込） サイズ：B5変型判
「よくわかるマスター 改訂版 ITパスポート試験 直前対策 1週間完全プログラム」 定価：1,540円（税込） サイズ：新書判
【特徴】
「よくわかるマスター 改訂版 ITパスポート試験 書いて覚える 学習ドリル」は、実際に手を動かして書くことで重要用語を暗記することを目的とした試験対策用の教材です。ITパスポート試験の出題傾向を十分に分析し、試験に出題されている重要用語を書くことで集中的に覚えられます。重要用語に絞り込んでいるからこそ効率的に合格に必要な知識を定着させることができます。
「よくわかるマスター 改訂版 ITパスポート試験 直前対策 1週間完全プログラム」は、試験直前の1週間で合格に必要な実力を養成することを目的とした試験対策用の教材です。ITパスポート試験によく出る重要用語だけを厳選して収録しており、短期間で集中的に学習できます。携帯に便利なポケットサイズのため、通勤・通学中やちょっとした空き時間に手軽に学習を進めることができます。
【FOM出版とは】
FOM出版は1989年から主にITのスキルアップに関する書籍を刊行している当社の出版事業です。パソコン初心者から資格試験の対策本まで幅広いラインアップで書籍を制作・出版、累計では3,580万部の出荷実績を誇っています。
FOM出版の書籍は、研修現場で培ったノウハウをベースに「わかりやすさ」をコンセプトに制作しており、独学の参考書としてはもちろん、各種セミナーの教材や学校の授業用教材としても多数ご利用いただいております。
■現在発売中の主なシリーズ
よくわかるシリーズ、よくわかるマスターシリーズ、情報リテラシーシリーズ、等。
