ボスラッシュFPS『UNYIELDER』が9月29日に発売決定！ Steam(R)に加えて、Epic Games Storeにも展開予定！

株式会社集英社ゲームズ

株式会社集英社ゲームズ（本社：東京都千代田区、以下 集英社ゲームズ）は、シンガポールのTrueWorld Studiosが開発するローグライト x ハイスピード x ボスラッシュFPS『UNYIELDER（アンイールダー）』の発売日が日本時間2025年9月29日16時に決定したことをお知らせいたします。なお、プラットフォームは、これまで発表していたSteam(R)に加えて、新たにEpic Games Storeでの発売も予定しています。

また、本発表にあわせて『UNYIELDER』のユニークなボスたちとの極限の1vs1バトルが描かれた発売日告知トレーラーを公開いたしました。

■『UNYIELDER』発売日時：

2025年9月29日（月） 16時

■『UNYIELDER』発売日告知トレーラー公開日時：

2025年9月11日（木） 10時

■『UNYIELDER』発売日告知トレーラーURL：

https://youtu.be/PRkxMYrqxh8

■『UNYIELDER』Steam(R)ページURL：

■『UNYIELDER』Epic Games StoreページURL：

『UNYIELDER』ゲームの特徴

極限の“1vs1”バトルを勝ち抜け！

全ての戦闘は1vs1のタイマンバトル。

強大なボスの猛攻を潜り抜け、どう攻めるかは己の感性で見極めろ。次々と現れる敵との連戦を勝ち抜き、頂点を目指せ。

40種類以上の個性豊かなボスが待ち受ける！

強力な機械兵器、人型の戦士、そして巨大な影・・・40種類以上存在するボスたちはそれぞれが圧倒的な存在感を放つ。誰と出会うかで戦略や展開が大きく変わる、スリル満点のボスラッシュに挑め！

武器とMODの組み合わせで最適な戦い方を見つけよう！

30種類以上の武器に加え、ランダムで付与されるMOD（特殊効果）。ボスラッシュに挑むたび、その時々の最適な一手を見つけ出そう！

90種類以上のスキルで戦い方は無限大！

バトル後にランダムに獲得できるパーク（スキル）を自由に組み合わせることで、自身の能力が変わる。戦いに挑むたびに最適なパークを選択し、過酷な戦いを生き抜こう！

※画像は全て開発中の画面です。

『UNYIELDER』概要

『UNYIELDER』は、熾烈なシングルプレイ・ローグライトボスラッシュFPS。終末後の南極大陸の凍てついた荒野を舞台に、次々と現れる強力なボスとのバトルを勝ち抜け。生き残るために強力な武器を集め、超高速なアクションを制し、一瞬の判断が命運を分ける、緊張感あふれる高難易度ボスラッシュバトルを楽しめる。戦闘の合間に独自の武器、パーク、アビリティを集め、自分ならではのバトルスタイルを作り上げていくのも特徴の一つ。ランダムでボスも武器も変化するカオスで予想不能な展開を、繰り返しのバトルを経て得るプレイヤー自身の経験とスキルアップを通して乗り越え、待ち受ける究極のボスを目指せ！

■対応機種：Steam(R) / Epic Games Store

■ジャンル：ローグライトボスラッシュFPS

■発売日： 2025年9月29日 16時予定

■プレイ人数：1人

■レーティング：IARC12+

■希望小売価格：2,480円（税込）

■言語：日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語(繁体字) / 中国語(簡体字) / フランス語 / ドイツ語 / スペイン語

■発売：集英社ゲームズ

■開発： TrueWorld Studios

■コピーライト：(C)TrueWorld Studios Pte. Ltd. / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES

■ 『UNYIELDER』集英社ゲームズサイトURL：

https://shueisha-games.com/games/unyielder/(https://shueisha-games.com/games/unyielder/)

■『UNYIELDER』Steam(R)ページURL：

■『UNYIELDER』Epic Games StoreページURL：

■クリエイタープロフィール

『UNYIELDER』の開発スタジオは、シンガポールに拠点を構えるTrueWorld Studiosです。

ゲーム開発を本格的に進めるのは今回が初となりますが、シンガポールの大手パブリッシャーやデベロッパーで豊富な開発経験を積んだメンバーで構成されており、第1作とは思えないほどの快適かつハイクオリティなゲームを作っています。

ゲーム開発における芸術性と、”面白さ”の探求心を併せ持つ実力ある開発スタジオです。