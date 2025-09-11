ロームのSiC MOSFET搭載のシェフラー製インバータブリック量産開始

ローム株式会社

ローム株式会社（本社：京都市、以下ローム）と、ドイツの大手自動車部品サプライヤーであるシェフラーAG（本社：ヘルツォーゲンアウラッハ、以下シェフラー）は、戦略的パートナーシップの一環として、ロームのSiC（シリコンカーバイド）MOSFETベアチップを搭載した新型高電圧インバータブリックの量産を開始しました。なお、インバータブリックは、中国大手自動車メーカー向けとなっています。

今回、ロームのSiC MOSFETが採用されたインバータブリックは、電動パワートレインの中核を担う重要部品であり、電気自動車の効率と性能を大きく左右します。電気自動車のトラクションインバータにおいて一般的となっている800Vを上回る最大バッテリー電圧に対応し、最大電流650Armsを実現するなど、高性能なパワーパッケージとなっています。

ロームのSiC技術により、高効率かつ高出力でありながら、コンパクトな設計を実現し、次世代電動車の普及を支える製品として市場投入されます。

ロームとシェフラー（旧Vitesco Technologies）は、2020年より戦略的パートナーシップを構築しています。2023年にはSiCパワーデバイスに関する長期供給契約を締結し、電気自動車の性能向上に欠かせないSiCチップの供給体制を強化しました。今回の新製品量産開始は、こうした協業の取り組みが着実に成果を上げていることを示すものです。

シェフラーAG E-Mobility Division CEO Thomas Stierle

「eモビリティソリューションにおいて、スケーラビリティとモジュール性を取り入れる戦略的アプローチにより、個別部品から高集積型電動アクスルまで対応できるインバータブリックを開発しました。汎用プラットフォーム開発を基盤とし、中国で普及するX in 1アーキテクチャ向けに最適な製品を、わずか1年で量産化へと導くことができました。」

ローム株式会社 取締役 常務執行役員 伊野 和英

「ロームの第4世代SiC MOSFETがシェフラーのインバータブリックに採用され、量産が開始されたことを大変光栄に思います。ロームのSiC技術は、電気自動車の効率と性能の向上に大きく貢献しており、シェフラーとのパートナーシップを通じて、自動車産業におけるイノベーションと持続可能性を更に推進してまいります。」

シェフラーAG E-Mobility Division CEO Thomas Stierle（左） ローム株式会社 取締役 常務執行役員 伊野和英（右）

シェフラーグループについて

シェフラーグループは、75年以上にわたりモーションテクノロジーの分野で画期的な発明と開発を推進してきました。電動モビリティやCO2効率の高い駆動システム、シャシーソリューション、そして再生可能エネルギーのための革新的なテクノロジー、製品、サービスにより、シェフラーグループは、モーションの効率性、インテリジェンス、持続可能性を高めるための、ライフサイクル全体にわたる信頼できるパートナーです。シェフラーは、モビリティエコシステムにおける包括的な製品とサービスの範囲を、ベアリングソリューションやあらゆる種類のリニアガイダンスシステムから修理および監視サービスに至るまで、8つの製品ファミリーによって説明しています。

シェフラーは、約120,000人の従業員と55か国に約250以上の拠点を持つ、世界最大級の同族会社でありドイツで最も革新的な企業の一つです。 https://www.schaeffler.co.jp/ja/