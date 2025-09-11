【一人鍋しゃぶしゃぶ すうぷ 静岡パルコ】平日ランチはいつでも1,209円！『台湾小籠包』と『お野菜しゃぶしゃぶ』更にカレーやらーめんなども食べ放題！平日ランチはお得に65分間の食べ放題を満喫しよう！

充実の65分間！台湾小籠包とお野菜しゃぶしゃぶ食べ放題！

ニラックス株式会社すうぷのHPはこちら :https://nilax.jp/store/57

スタイリッシュな空間で、台湾一人鍋しゃぶしゃぶや台湾スイーツなどの『台湾グルメ』が堪能できる『一人鍋しゃぶしゃぶ すうぷ 静岡パルコ店』。

よりリーズナブルに！すうぷの魅力を味わっていただきたく！

65分間のコスパ最高のコース「台湾飲茶4種食べ放題コース」が、2025年9月11日（木）より平日ランチ限定にて登場いたします！

平日ランチ限定「台湾飲茶4種食べ放題コース」のご紹介

=== コース内容 ===

・飲茶4種（台湾小籠包・焼売・肉まん・赤餃子）＋野菜しゃぶしゃぶが食べ放題！

更に、ご飯・カレー・らーめん・フォー・リゾットもお楽しみいただけます。

=== 制限時間 ===

・65分間

=== 料金 ===

・大人 1,099円（税込1,209円）

・小学生 / 幼児 580円（税込638円）

・3歳以下 無料

=== 注意事項 ===

・平日ランチのみのご提供となります。

・画像はイメージです。

・本コースはしゃぶしゃぶ肉は対象外となります。

・コース内容は仕入れの都合により変更となる場合がございます。

・「味変バー」はご利用対象外となります。

メニューのご紹介

なんといっても味わっていただきたいのは、オーダーごとに蒸したてをご提供する『台湾小籠包』。

モチモチの皮からは、豚肉の旨味が詰まった熱々の肉汁が溢れ出します。

トッピングの針生姜と黒酢とともに味わえば、後味もあっさりと、いくらでも食べ進められる至福の逸品となっております。

そして、沢山のお野菜が堪能できる「すうぷ」の『お野菜しゃぶしゃぶ』は、一人にひとつのMY(マイ)鍋スタイルで自分好みにお楽しみいただけます。

バラエティー豊かなたれやトッピングで、らーめん、リゾットなどの〆まで飽きることなくお召し上がりいただけます。

ぜひこの機会に、リーズナブルにすうぷの魅力を味わいませんか？？

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

【店舗情報】

・店舗名：一人鍋しゃぶしゃぶ すうぷ 静岡パルコ店

・住所：〒420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町6丁目7 静岡パルコ2F

・TEL：054-275-5532

・予約サイト：https://x.gd/t40EV

【会社概要】

会社名：ニラックス株式会社

所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14

代表者：礒江 智弘

設立：昭和62年12月1日（1987年）

URL： https://nilax.jp

事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、

ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務