【一人鍋しゃぶしゃぶ すうぷ 静岡パルコ】平日ランチはいつでも1,209円！『台湾小籠包』と『お野菜しゃぶしゃぶ』更にカレーやらーめんなども食べ放題！平日ランチはお得に65分間の食べ放題を満喫しよう！

ニラックス株式会社
すうぷのHPはこちら :
https://nilax.jp/store/57


充実の65分間！台湾小籠包とお野菜しゃぶしゃぶ食べ放題！

スタイリッシュな空間で、台湾一人鍋しゃぶしゃぶや台湾スイーツなどの『台湾グルメ』が堪能できる『一人鍋しゃぶしゃぶ すうぷ 静岡パルコ店』。


よりリーズナブルに！すうぷの魅力を味わっていただきたく！


65分間のコスパ最高のコース「台湾飲茶4種食べ放題コース」が、2025年9月11日（木）より平日ランチ限定にて登場いたします！



平日ランチ限定「台湾飲茶4種食べ放題コース」のご紹介



=== コース内容 ===


・飲茶4種（台湾小籠包・焼売・肉まん・赤餃子）＋野菜しゃぶしゃぶが食べ放題！


更に、ご飯・カレー・らーめん・フォー・リゾットもお楽しみいただけます。



=== 制限時間 ===


・65分間



=== 料金 ===


・大人　1,099円（税込1,209円）


・小学生 / 幼児　580円（税込638円）


・3歳以下　無料



=== 注意事項 ===


・平日ランチのみのご提供となります。


・画像はイメージです。


・本コースはしゃぶしゃぶ肉は対象外となります。


・コース内容は仕入れの都合により変更となる場合がございます。


・「味変バー」はご利用対象外となります。



メニューのご紹介



なんといっても味わっていただきたいのは、オーダーごとに蒸したてをご提供する『台湾小籠包』。


モチモチの皮からは、豚肉の旨味が詰まった熱々の肉汁が溢れ出します。


トッピングの針生姜と黒酢とともに味わえば、後味もあっさりと、いくらでも食べ進められる至福の逸品となっております。




そして、沢山のお野菜が堪能できる「すうぷ」の『お野菜しゃぶしゃぶ』は、一人にひとつのMY(マイ)鍋スタイルで自分好みにお楽しみいただけます。


バラエティー豊かなたれやトッピングで、らーめん、リゾットなどの〆まで飽きることなくお召し上がりいただけます。




ぜひこの機会に、リーズナブルにすうぷの魅力を味わいませんか？？


皆さまのご来店を心よりお待ちしております。


【店舗情報】
・店舗名：一人鍋しゃぶしゃぶ すうぷ 静岡パルコ店
・住所：〒420-0852　静岡県静岡市葵区紺屋町6丁目7 静岡パルコ2F
・TEL：054-275-5532
・予約サイト：https://x.gd/t40EV



【会社概要】
会社名：ニラックス株式会社
所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14
代表者：礒江 智弘
設立：昭和62年12月1日（1987年）


URL： https://nilax.jp


事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、
ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務