株式会社ぬるぬるがTikTokコマース分析ツール「FastMoss」の国内最高級プレミアムパートナーに認定、二次代理店ネットワーク展開権を取得

株式会社ぬるぬる

株式会社ぬるぬる（本社：東京都港区、代表取締役：山下智博）は、この度2021年中国（北京）創業の新興成長企業「北京有楽今天科技有限公司」が提供するTikTokコマース分析ツール「FastMoss」の最高級プレミアムパートナーに認定され、二次代理店ネットワーク構成権を取得しました。

これにより、日本国内の多くの企業に向けてデータ解析ツールの販売権を付与し、パートナー企業様と共にTikTok Shop活用を促進、さらには業界全体の発展にも寄与いたします。

1. 認定の背景と意義

「FastMoss」は、TikTok Shopにおける商品・クリエイター・ライブ配信の動向をリアルタイムで分析できる、AI搭載型のTikTokコマース分析ツールです。すでに世界14カ国以上での導入実績を持ちます。

今回の認定により、株式会社ぬるぬるは、日本市場における二次代理店パートナーの構築を担い、日本国内の事業者がTikTok Shopを戦略的に活用するための販売・導入支援体制を強化します。

2. 山下智博による情報発信と認知力

代表の山下智博は、現在noteにて、TikTok Shopにて「先週何が売れたのか」をランキング形式で紹介する電子レポート「週刊売れTik」を毎週月曜に配信しているほか、ポッドキャスト、YouTube、TikTok、公式LINEなどでもTikTokコマースに関する情報を発信し続けています。

2025年6月には、経済チャンネルとして日本最大級の登録者数を誇るビジネス映像メディア「pivot」にて、TikTokコマースを専門的に解説するなど、業界の発展に尽力しています。

また、山下個人もFastMossの戦略パートナーとして、本社メンバーと定期的な情報交換を行っております。

3. 二次代理店パートナー向け特典

- 魅力的な条件での販売手数料設計- 導入から活用まで、事例と最新トレンドを交えた実践的アドバイス- 山下智博が御社のセミナー・勉強会に参加し、FastMossの使い方やTikTokShop最新事情を直接紹介（年間2回まで無料）- 年2回開催されるFastMoss主催の「世界規模TikTokコマース祭典（アメリカ・中国）」への参加申請サポート（各種条件あり）

4. 「FastMoss」の主な特徴

- 世界200万人以上が利用、14カ国以上で展開（日本は第15カ国目）- 売れ筋商品や人気動画をリアルタイムに把握- クリエイターごとの売上可視化、ライブ追跡、消費者インサイト等の分析機能- AIによるスクリプトや広告コピー生成- 日本語含む9言語対応の直感的ダッシュボード

5. 期間限定特典

現在、商品購入時に、割引価格よりさらに10％オフの特典を提供中です。

弊社にお問い合わせいただいた企業様につきましては、プロフェッショナル版の「15日間無料利用特典」を提供いたします（本来は7日間のベーシック版の利用）。

6. 今後の展望

株式会社ぬるぬるは、FastMoss導入支援のみならず、日本企業が世界のTikTok Shop市場へ羽ばたくための伴走型サポートを提供いたします。

単なる“効率化ツール”導入にとどまらない、情報発信・海外イベント参加・ネットワーク構築を通じた、グローバル視野での成長戦略を後押しします。

■お問い合わせ先

株式会社ぬるぬる FastMoss担当

E-MAIL：info@nullnull.asia

公式LINE登録：https://line.me/R/ti/p/@412urgly

サイトURL：http://nulunulu.asia/

■関連動画

pivot

【前編】https://www.youtube.com/watch?v=644EDuLfeDk

【後編】https://www.youtube.com/watch?v=OlVV5N9UBfI

FastMoss実演：https://www.youtube.com/watch?v=60T3_VuzCsw

FastMoss15日間の無料体験：https://note.com/jibo33/n/nd6882db57183

■株式会社ぬるぬるについて

◆代表取締役CEO：分部悠介

◆設立：2019年10月10日

◆所在地： 東京都港区西新橋一丁目18番6号 クロスオフィス内幸町710号室

◆事業内容： 「クリエィティブの力で、日中間を『ぬるぬる』させていく」をモットーに、以下の事業を実施しています。

○中国人向け動画（個人動画、バラエティ、ドラマ、MV、教育等、PGC番組）制作、各種番組ローカライズ

○中国人向け動画サイト（260万フォロワー以上の既存ファンがいる山下智博チャンネル、他中国大手動画プラットフォ ーム等）を通じた動画配信サポート

○芸能人、タレント、KOL等の中国進出支援・アドバイス、SNS運営代行、各種マネタイズ企画サポート、日中クリエイ ターズネットワーク【B.U.G（https://bugteam.asia/）】運営

○中国人向け広告企画制作（番組タイアップ、ブランド動画広告、有名中国KOL広告）

○その他、上記各分野に関連する事業におけるコンサルティング

◆URL：https://nulunulu.asia/