こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
Nintendo Switch新作ソフト『マジカルクラフト 猫と魔法のドレス』最新映像公開のお知らせ
～ダウンロード版予約開始～
イマジニア株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO 澄岡和憲、以下「当社」）は、Nintendo Switch™ソフト『マジカルクラフト 猫と魔法のドレス（以下「本作」）』につきまして本日9月11日よりゲームの魅力が詰まった最新映像をYouTubeにて公開いたしました。また、ダウンロード版の予約も本日より開始しましたのであわせてお知らせします。
■最新映像を公開
イマジニアYouTubeにて、最新映像「マジカルクラフト 猫と魔法のドレス 7つの楽しみ方」を公開しました。村の様子や村人からの依頼、ドレスの作り方などを7つのパートに分けてご紹介しています。本作の魅力を詰め込んだ紹介映像となっておりますので是非ご覧ください。
■ダウンロード版予約開始
発売に先がけて本日よりダウンロード版の予約を開始しました。
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000088190
ダウンロード版の予約はニンテンドーeショップ及びマイニンテンドーストアにて行うことができます。
ダウンロード版は、あらかじめご予約いただければ本作配信開始後すぐにプレイが可能になり、ゲームカードの入れ替えも不要なため便利に遊んでいただけます。
また、ダウンロード版とパッケージ版のソフトの内容は同じとなりますが、パッケージ版には予約購入特典として「ときめき着せかえ帖」付きで引き続きご予約可能ですので、お好みに合わせてお選びください。
ダウンロード版予約開始を記念し、『マジカルクラフト 猫と魔法のドレス』公式Xアカウントにてニンテンドープリペイドカード1,000円分が抽選で３名に当たるフォロー＆リポストキャンペーンを開催します。詳細はXにてご確認ください。
・『マジカルクラフト 猫と魔法のドレス』公式Xアカウント：https://x.com/MagicalCraft_
■ゲーム概要
本作は本格的なドレス作りと着せ替えをテーマにした生活シミュレーションゲームです。
「青い空、南の風、猫と猫―。小さなドレス職人のものがたり」がキャッチフレーズの本作は、美しい風景が広がるのどかな村「フルーヌ」を舞台にこだわりのドレス作りを楽しむことが出来ます。
発表後より、お客様からはゲームの世界観の可愛さへの評価や、こだわりのドレス作りへの期待のお声を頂いております。
また少女まんが雑誌「りぼん」にて8月1日より本作のコミカライズ作品が連載を開始しており、こちらも好評を頂いております。
・Nintendo Switchソフト『マジカルクラフト 猫と魔法のドレス』「りぼん」でのコミカライズ作品連載開始のお知らせ：https://www.imagineer.co.jp/news/news.php?id=2017
■創刊70周年を迎える「りぼん」について
1955年8月創刊。メイン読者層は小学校高学年から中学生の女子。「子ども向けのまんが」ではなく「大人も読みたくなる少女まんがの王道といえる作品」を多数掲載。広い年齢層の少女まんがファンから熱い支持を得ている。
「りぼん」公式HP： https://ribon.shueisha.co.jp/
■商品概要
商品名： 『マジカルクラフト 猫と魔法のドレス』
対応機種： Nintendo Switch
ジャンル： 生活シミュレーション
価格： 6,578円（税込）
発売日： 2025年11月6日（予定）
プレイ人数： １人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://magical-craft.net/
公式X： https://x.com/MagicalCraft_
© Imagineer Co., Ltd. Developed by syn Sophia
＊Nintendo Switchは任天堂の商標です。
＊ゲーム画面は開発中のものです。
以 上
本件に関するお問合わせ先
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 曽田
TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-mail pr@imagineer.co.jp
関連リンク
マジカルクラフト 猫と魔法のドレス 公式HP
https://magical-craft.net/
マジカルクラフト公式X
https://x.com/MagicalCraft_
イマジニア株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO 澄岡和憲、以下「当社」）は、Nintendo Switch™ソフト『マジカルクラフト 猫と魔法のドレス（以下「本作」）』につきまして本日9月11日よりゲームの魅力が詰まった最新映像をYouTubeにて公開いたしました。また、ダウンロード版の予約も本日より開始しましたのであわせてお知らせします。
YouTube：https://youtu.be/MqllzM18Q-4
■最新映像を公開
イマジニアYouTubeにて、最新映像「マジカルクラフト 猫と魔法のドレス 7つの楽しみ方」を公開しました。村の様子や村人からの依頼、ドレスの作り方などを7つのパートに分けてご紹介しています。本作の魅力を詰め込んだ紹介映像となっておりますので是非ご覧ください。
■ダウンロード版予約開始
発売に先がけて本日よりダウンロード版の予約を開始しました。
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000088190
ダウンロード版の予約はニンテンドーeショップ及びマイニンテンドーストアにて行うことができます。
ダウンロード版は、あらかじめご予約いただければ本作配信開始後すぐにプレイが可能になり、ゲームカードの入れ替えも不要なため便利に遊んでいただけます。
また、ダウンロード版とパッケージ版のソフトの内容は同じとなりますが、パッケージ版には予約購入特典として「ときめき着せかえ帖」付きで引き続きご予約可能ですので、お好みに合わせてお選びください。
ダウンロード版予約開始を記念し、『マジカルクラフト 猫と魔法のドレス』公式Xアカウントにてニンテンドープリペイドカード1,000円分が抽選で３名に当たるフォロー＆リポストキャンペーンを開催します。詳細はXにてご確認ください。
・『マジカルクラフト 猫と魔法のドレス』公式Xアカウント：https://x.com/MagicalCraft_
■ゲーム概要
本作は本格的なドレス作りと着せ替えをテーマにした生活シミュレーションゲームです。
「青い空、南の風、猫と猫―。小さなドレス職人のものがたり」がキャッチフレーズの本作は、美しい風景が広がるのどかな村「フルーヌ」を舞台にこだわりのドレス作りを楽しむことが出来ます。
発表後より、お客様からはゲームの世界観の可愛さへの評価や、こだわりのドレス作りへの期待のお声を頂いております。
また少女まんが雑誌「りぼん」にて8月1日より本作のコミカライズ作品が連載を開始しており、こちらも好評を頂いております。
・Nintendo Switchソフト『マジカルクラフト 猫と魔法のドレス』「りぼん」でのコミカライズ作品連載開始のお知らせ：https://www.imagineer.co.jp/news/news.php?id=2017
■創刊70周年を迎える「りぼん」について
1955年8月創刊。メイン読者層は小学校高学年から中学生の女子。「子ども向けのまんが」ではなく「大人も読みたくなる少女まんがの王道といえる作品」を多数掲載。広い年齢層の少女まんがファンから熱い支持を得ている。
「りぼん」公式HP： https://ribon.shueisha.co.jp/
■商品概要
商品名： 『マジカルクラフト 猫と魔法のドレス』
対応機種： Nintendo Switch
ジャンル： 生活シミュレーション
価格： 6,578円（税込）
発売日： 2025年11月6日（予定）
プレイ人数： １人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://magical-craft.net/
公式X： https://x.com/MagicalCraft_
© Imagineer Co., Ltd. Developed by syn Sophia
＊Nintendo Switchは任天堂の商標です。
＊ゲーム画面は開発中のものです。
以 上
本件に関するお問合わせ先
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 曽田
TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-mail pr@imagineer.co.jp
関連リンク
マジカルクラフト 猫と魔法のドレス 公式HP
https://magical-craft.net/
マジカルクラフト公式X
https://x.com/MagicalCraft_