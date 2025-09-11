Dahua、IFA 2025でWITHSワイヤレス・カメラ・シリーズを発表





ベルリン、2025年9月11日 /PRNewswire/ -- ビデオ中心のAIoTソリューションおよびサービスのリーディング・プロバイダーであるDahua Technologyは、IFAベルリン2025（IFA Berlin 2025）でWITHSシリーズの世界初公開しました。中小企業（SMB）の特定のニーズを満たすように開発されたWITHSは、導入が簡単で信頼性の高いインテリジェントなワイヤレス監視ソリューションを提供し、オーナーが店舗、オフィス、倉庫、屋外施設を簡単に保護できるように支援します。





WITHS：スマート、シンプル、セキュリティ

WITHSという名前は、その哲学である「スマートに、シンプルに、安全に（With Smarts、With Simplicity、With Security）」を表しています。インストールが複雑でコストがかかる従来の有線システムとは異なり、WITHSはプラグ・アンド・プレイを導入し、中小企業でも高度な監視を簡単に利用できるようになります。AIを活用した検出機能とリアルタイムのアラート機能を備えたWITHSシリーズにより、事業主は安心して日常業務に集中できます。

IFA 2025の製品ラインナップ

WITHSポートフォリオは屋内と屋外の両方のアプリケーションをカバーし、多様なビジネス環境に合わせたソリューションを提供します。IFAでは、次の3つの主力製品が特に注目を集めました。

• Heroシリーズ - デュアル・レンズ（デュアル・ビジョン）、AIによる人間/ペット検出、自動追跡（パンとチルト付き）、ワンクリック・プライバシー・モード、双方向通話機能を搭載。インタラクティブな屋内保護を可能にしながら、広範囲かつ詳細なカバレッジを提供します。

• Picooシリーズ - 屋外セキュリティ用に構築されており、WizColorフルカラー・イメージング、人間、車両、ペットのAI検出、スマート・デュアルライト・テクノロジー、IP66耐候性、自動追跡、双方向オーディオを実装し、信頼性の高い保護を保証します。

• Apolloシリーズ - 遠隔地やオフグリッドの現場向けに設計されたこのモデルは、頑丈な構造で、4G接続と太陽光発電をAI検出と組み合わせ、農場や建設現場など、ネットワークや電気がない地域に監視を拡張します。

すべてのWITHSカメラはDahuaのDMSSアプリによるリモート・コントロールをサポートしており、企業オーナーはいつでもどこでも指先でシステムを監視・管理できます。より大規模な導入の場合、Dahua NVRシステムとのシームレスな統合により、ローカル・ストレージと統合制御を使用して複数のサイトにわたる集中管理が可能になります。

監視を超えた包括的なAIoTソリューション

Dahuaは、WITHSに加えて、IFA 2025で幅広いAIoTイノベーションを発表しました。注目すべき製品としては、スマートで持続可能なモビリティを実現するD-Volt EV充電ソリューション、侵入および環境監視用のAirShieldワイヤレス・アラーム・シリーズ、スマート・ビルディング製品、防火システム、消費者向けネットワーク・デバイス、没入型ゲーム・モニターなどが挙げられます。

Dahuaは、IFA 2025でWITHSを発表し、AIoTポートフォリオを展示することで、よりスマートで安全、そして持続可能なソリューションを提供し、スマートな社会とより良い暮らしを実現することに引き続き注力していきます。

