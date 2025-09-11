EXPO 2025 大阪・関西万博「ワルシャワ・デー」ご招待









ポーランド館｜2025年9月18日開催

日本、大阪, 2025年9月10日 /PRNewswire/ -- ポーランドの首都ワルシャワ市は、2025年9月18日に大阪・関西万博ポーランド館で開催される特別イベント「ワルシャワ・デー」にプレス関係者の皆様をご招待いたします。

ワルシャワという都市

ワルシャワは、長い歴史の中でポーランドの政治・文化・科学の中心として発展してきました。ノーベル賞受賞者マリア・スクウォドフスカ＝キュリーの生誕地であり、天才作曲フリデリック・ショパンが才能を育んだ街でもあります。さらに、最後のポーランド王が暮らした宮殿や庭園が今も息づく歴史都市であり、豊かな食文化や伝統が何世紀にもわたり受け継がれています。

ワルシャワ・デーの見どころ

本イベントでは、ワルシャワを象徴する人物や食文化を中心に、多彩なプログラムをご用意しています。最大の注目は、『マリア・スクウォドフスカ＝キュリー 日本語版』の世界初公開です。アルベルト・アインシュタインとの往復書簡（1911-1932年）を収録したこの特別な書籍は、科学史に残る二人の友情を日本の読者に紹介するものです。産業教育開発財団、マリア・スクウォドフスカ＝キュリー博物館、そしてワルシャワ市の協力により実現しました。

プログラム

プレス朝食会｜午前9:30 『マリア・スクウォドフスカ＝キュリー 日本語版』刊行を記念し、ワルシャワの朝食文化を紹介。ノーベル賞にちなんだ特別な料理をお楽しみいただけます。

王家のアフタヌーンティー｜午後1:30 ワルシャワ伝統菓子や編み込みパン「ハラー」の実演を通じて、歴史都市の優雅なひとときを体験。ベーカリーのワークショップや王室の食卓の秘密を紹介します。

ショパン・ディナー｜午後5:00 ショパンの音楽に包まれながら、19世紀ワルシャワをテーマにした料理をご堪能いただきます。メニューを手がけたシェフやリサイタルも登場し、芸術と美食の夕べを演出します。

各プログラムでは、シェフやパン職人、文化専門家がホストを務め、ポーランドの首都が誇る伝統と革新の魅力をお届けします。

ご参加方法

参加をご希望の方は、右のQRコードよりアクセスできるウェブフォームにて必要事項をご記入のうえ、ご希望のイベントをお知らせください。定員に限りがございますので、参加確定の方には主催者より改めてご連絡いたします。

歴史と未来が響き合い、科学と芸術が出会い、伝統と現代が調和する都市ワルシャワ。その魅力に触れる特別な日、「ワルシャワ・デー」にぜひご参加ください。



Warsaw Landing Page





Warsaw City Panorama





Letters cover page





Warsaw Day Menu



（日本語リリース：クライアント提供）

