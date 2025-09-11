ウィペット、イタグレ向けのドッグウェアブランド【SIVI（シヴィ）】2025年秋冬コレクションより人気のアイテム【ウォームカバーオール】が新色にリニューアルしました。
犬の服・猫の首輪を中心にペット用品を販売する株式会社ゼフィール（富山県小矢部市）はSIVIドッグウェア2025年秋冬コレクションを、当社運営のインターネットショッピングサイトにて好評販売中です。こちらはすべて当社の自社開発の製品です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329377&id=bodyimage1】
■ SIVI ウォームカバーオール
シンプルな機能美を追求した、イタグレと暮らす美学を形にしたカバーオール。
フラットシーマ製法の柔らかな肌あたりと、高いストレッチでイタグレのシャープな体型を活かしたスタイリングになります。
2025年秋冬コレクションは野外でも街並みでも馴染むオータムカラーの5色展開です。
●伸縮性のある肌当たりの良い生地を使用
寒さに弱い短毛種であるイタグレやウィペットのデイリーウェアとしてオススメしています。
別売りのダウンジャケットなどとも重ね着することで防寒性がアップ。
落ち着いた色展開で、どれも流行りに左右されず長くご着用いただけます。
フリース素材で肌当たりも柔らかく、愛犬の肌にストレスを与えにくいです。
寒がりな愛犬にオススメのデザインです。
●イタグレ・ウィペットの身体にフィット
・独特の体型をカバーする立体パターン
・縫い合わせのごろつきがなくストレスフリー
・お尻内側にゴム調整機能、お腹から脚まわりのフィット感が調整できます
・足首はリブ付きで思いきり走っても脱げにくい
・首元にはリードホール付き
●豊富なサイズ展開
XXS～XXLの最大7サイズ展開から、愛犬の身体に合ったサイズをお選びいただけます。
お客様のご意見を元に2024秋冬よりサイズ展開を広げ、さらに快適な着心地になるようにパターンを調整しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329377&id=bodyimage2】
■ 購入者レビュー
既にご購入者様から高い評価をいただいており、instagramなどのSNSでは「冬が待ち遠しい」「早く着せておでかけしたいです」というお声もいただいております。
以下はECサイトに寄せられたレビューを引用しております。
●評価：★★★★★
伸縮性はありますが、夏のメッシュスーツほどではなく、最初SとXSで購入しましたがそれぞれワンサイズずつ上に交換していただきました。
昨年モデルよりも後脚の丈が短く、脚回りゴムもキュッとなってるので、ワンサイズ上げても脚は抜けにくいです。
このカバーオールとダウンベストの組み合わせが一番活躍します！
●評価：★★★★★
ブラック めっちゃカッコいい
サイズ感もピッタリで
早く着てお出かけ楽しみです
●評価：★★★★★
冬場の室内着とした購入しました。
伸縮性があるので脱着も楽です。また、着用後は背中がポカポカしていたので保温性も高そう。
他にも気になる商品があるので、その際は色違いも購入しようと検討中です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329377&id=bodyimage3】
■ 商品詳細
商品番号：17971
商品名：SIVI ウォームカバーオール
価格：4,950円（税込）
カラー：サハラ/サンド/ストレートパープル/ミッドナイト/ブラック
素材：ポリエステル97%、スパン3%
対象犬種：イタリアングレーハウンド / ウィペット
サイズ展開：XXS/XS/S/M/L/XL/XXL
