世界の生検装置市場：2031年までに45億米ドル規模へ拡大、年平均成長率6.8％で進展する医療診断技術の最前線
生検は、臓器や組織からサンプルを採取し、病理学的検査によって疾患の有無や進行度を判断する重要な医療手技です。特に癌や炎症性疾患の早期発見に不可欠であり、医療現場では診断のゴールドスタンダードとして位置づけられています。世界の生検装置市場は2022年に約24.9億米ドル規模であったものの、2031年には45億米ドルへと拡大すると予測されており、2023年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）6.8％で成長すると見込まれています。この堅調な成長は、がん罹患率の増加や高齢化社会の進行、さらには低侵襲診断技術の需要拡大が背景にあります。
生検装置の技術革新と市場の拡大要因
生検装置の進化は、単なる診断精度の向上に留まらず、患者の負担を軽減する方向へ進化しています。従来の開腹手術に基づく組織採取から、現在では画像ガイド下でのコアニードル生検や液体生検といった低侵襲アプローチが普及しています。MRIやCTと連動するデバイスの導入は、ターゲット病変の位置特定を正確に行い、診断の信頼性を高めています。さらに、AIやロボティクスとの融合により、採取精度や迅速性も飛躍的に改善され、市場拡大を後押ししています。
疾患別需要の高まり
癌の罹患率上昇は生検装置市場の最大の成長要因といえます。特に乳がん、肺がん、前立腺がん、大腸がんといった主要癌種において、生検は欠かせない診断工程です。また、自己免疫疾患や炎症性疾患に対しても、確定診断のために生検が行われるケースが増加しています。疾患ごとの需要の多様化は、装置メーカーにとって製品ポートフォリオ拡充の好機となっています。
競争環境と主要企業の戦略
生検装置市場は多くの国際的医療機器メーカーによって支えられています。主要企業は、使いやすさ・安全性・高精度を兼ね備えた製品の開発に注力しており、競争は熾烈です。さらに、AI解析技術やクラウド連携を取り入れた次世代ソリューションを提供する企業が存在感を高めています。また、新興企業も液体生検など新技術領域での研究開発を強化しており、大手と新興企業の協業・M&Aが加速する傾向にあります。
主要な企業:
● Argon Medical Devices
● Cook Medical
● CONMED Corporation
● Olympus Corporation
● Hologic, Inc
● Cardinal Health Inc
● Integra LifeSciences
● Medtronic plc
● Mammotome
● INRAD
● Trivitron Healthcare
地域別市場動向
世界全体での成長が見込まれる中、地域ごとに異なる成長要因が存在します。
● 北米：高度な医療インフラと高い研究開発投資により最大シェアを維持。特に米国では早期がん検診プログラムが普及。
● 欧州：規制当局による医療機器承認の厳格化とともに、高齢化が市場拡大を牽引。
● アジア太平洋：急速な医療インフラ整備、中国・インド・日本での癌検査需要増加により最も高い成長率を記録する見込み。
● 中東・アフリカ：医療ツーリズムと政府主導の医療支出拡大が需要を押し上げる。
このように、各地域の医療政策や人口動態が市場拡大の背景を形成しています。
セグメンテーションの概要
製品タイプ別
