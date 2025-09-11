2025年中国キッズ・フェア（China Kids Fair 2025）：認証ベビー用品工場向け、アジアを代表するワンストップ調達プラットフォーム

上海、2025年9月11日 /PRNewswire/ -- China Toy & Juvenile Products Associationが主催するアジア最大級のベビー・子供用品見本市「2025年中国キッズ・フェア（China Kids Fair、CKE）」が、10月15日～17日に上海新国際博覧中心（Shanghai New International Expo Centre）で開催されます。



Business match-making event of China Kids Fair 2024



23万平方メートルの会場規模を誇るCKEは、中国主要製造拠点から集結する2,500社以上の出展企業、5,400以上のブランドと世界のバイヤーを直接結びつけます。130以上の国・地域から10万人以上の専門バイヤーの来場が見込まれています。会場内では「中国玩具展（China Toy Expo）」、「中国ライセンス展（China Licensing Expo）」、「中国幼児教育展（China Preschool Expo）」が同時開催されます。

CKE 2025に参加する理由 -

- ワンストップ調達：8大カテゴリーにわたる高品質製品にアクセス可能です。主要カテゴリーにおける最新イノベーションの調達：ベビー・カー、チャイルド・シート、乗用玩具、ベビー家具およびホーム・アイテム、授乳・育児用品、入浴・ヘルスケア、マタニティ・ウェア（GB、Cybex、UPPAbaby、Stokke、Pigeon、Nuna、Joie、RECARO、AVOVA、Bugabooなど）。

- 認定サプライヤー：安全、品質、コンプライアンスを事前検証済みのCSI「OEM/ODMベスト」認定メーカー300社以上と輸出対応工場とつながります。

- ターゲット型マッチング：双方のニーズに基づいた1対1のマッチング。

業界動向：「2025年中国玩具・児童製品産業レポート（2025 China Toy & Juvenile Products Industry Report）」と各種専門家フォーラムから知見を得ることができます。

国際バイヤー限定特典（VIP資格が必要）：

2025年9月20日までにオンライン事前登録でVIPステータスを獲得すると、最大2,300ドル相当の特典を受けることができます。特典の内容：

- 優先入場とVIPラウンジ利用

- 無料ランチと宿泊施設

- 航空券補助

今すぐ登録：[CKEウェブサイト]

CKE来訪者向け問い合わせ先：Eleanor Xu（Eleanor_xu@tjpa-china.org）

アジアを代表するベビー・子供向け製品イベント「CKE 2025」に参加すれば、有利な条件でさまざまな製品を調達できます。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com