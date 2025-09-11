2025年中国キッズ・フェア（China Kids Fair 2025）：認証ベビー用品工場向け、アジアを代表するワンストップ調達プラットフォーム
上海、2025年9月11日 /PRNewswire/ -- China Toy & Juvenile Products Associationが主催するアジア最大級のベビー・子供用品見本市「2025年中国キッズ・フェア（China Kids Fair、CKE）」が、10月15日～17日に上海新国際博覧中心（Shanghai New International Expo Centre）で開催されます。
Business match-making event of China Kids Fair 2024
23万平方メートルの会場規模を誇るCKEは、中国主要製造拠点から集結する2,500社以上の出展企業、5,400以上のブランドと世界のバイヤーを直接結びつけます。130以上の国・地域から10万人以上の専門バイヤーの来場が見込まれています。会場内では「中国玩具展（China Toy Expo）」、「中国ライセンス展（China Licensing Expo）」、「中国幼児教育展（China Preschool Expo）」が同時開催されます。
CKE 2025に参加する理由 -
- ワンストップ調達：8大カテゴリーにわたる高品質製品にアクセス可能です。主要カテゴリーにおける最新イノベーションの調達：ベビー・カー、チャイルド・シート、乗用玩具、ベビー家具およびホーム・アイテム、授乳・育児用品、入浴・ヘルスケア、マタニティ・ウェア（GB、Cybex、UPPAbaby、Stokke、Pigeon、Nuna、Joie、RECARO、AVOVA、Bugabooなど）。
- 認定サプライヤー：安全、品質、コンプライアンスを事前検証済みのCSI「OEM/ODMベスト」認定メーカー300社以上と輸出対応工場とつながります。
- ターゲット型マッチング：双方のニーズに基づいた1対1のマッチング。
業界動向：「2025年中国玩具・児童製品産業レポート（2025 China Toy & Juvenile Products Industry Report）」と各種専門家フォーラムから知見を得ることができます。
国際バイヤー限定特典（VIP資格が必要）：
2025年9月20日までにオンライン事前登録でVIPステータスを獲得すると、最大2,300ドル相当の特典を受けることができます。特典の内容：
- 優先入場とVIPラウンジ利用
- 無料ランチと宿泊施設
- 航空券補助
今すぐ登録：[CKEウェブサイト]
CKE来訪者向け問い合わせ先：Eleanor Xu（Eleanor_xu@tjpa-china.org）
アジアを代表するベビー・子供向け製品イベント「CKE 2025」に参加すれば、有利な条件でさまざまな製品を調達できます。
