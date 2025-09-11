TVアニメ 『SAKAMOTO DAYS』 新規録り下ろしボイス搭載ワイヤレスイヤホンを期間限定で受注販売 ～ 【新機種】 ANIMA AOW01 MARKII SAKAMOTO DAYS」 ～
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、「新機種」完全ワイヤレスイヤホン『ANIMA AOW01 MARKII』との、TVアニメ 『SAKAMOTO DAYS※1』コラボレーションモデルを受注販売致します。
本機種『ANIMA AOW01 MARKII』は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンの融合による独自の世界観を提案するANIMAとオンキヨーのダブルネームによって誕生した「ANIMA AOW01」の後継新機種となります。「ANIMA AOW01」にて高評価頂きました基本性能をブラッシュアップし、アクティブノイズキャンセリング（ANC）機能を新たに搭載。没入感のあるリスニング体験を実現します。ワイヤレス充電や専用アプリ「ANIMA Studio※2」との連携によるボイスガイダンスの切り替え・イコライザー設定にも対応しています。機能性とデザイン性を兼ね備え、日常使いにもこだわりを求めるユーザーに向けた完全ワイヤレスイヤホンです。
本コラボレーションモデルは「坂本太郎」「朝倉シン」「南雲」「神々廻」「大佛」の5モデル。充電ケース天面、両ハウジングに作品タイトルや各キャラクター名、各キャラクターを象徴する武器アイコンを配置。各キャラクターの新規録り下ろしボイスを搭載。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音等、計15ワードを楽しめます。イヤホンお届け時期に専用アプリ「ANIMA Studio」にて5キャラクターそれぞれの音声ガイダンスのDL販売を予定しております。TVアニメ 『SAKAMOTO DAYS』ワイヤレスイヤホンご購入者のみDL購入が可能で、初期搭載ボイス（購入モデルのボイス）に加え、DL購入ボイスも楽しめる仕様となっております。パッケージは描き下ろしイラストデザインとなっております。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて9月12日（金）11:00より（受注受付開始は15:00より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて受注受付致します。尚、描き下ろしイラストデザインの「A4クリアファイル」「アクリルスタンド」「缶バッジ」及び、「ワイヤレス充電器」を、通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」にて、9月12日（金）15:00より販売開始致します。
※1 TVアニメ 『SAKAMOTO DAYS』 INTRODUCTION
全ての悪党が恐れ、全ての殺し屋が憧れたその男は――ある日、恋をした!!
コンビニで働く葵に一目ぼれした坂本は、あっさりと殺し屋を引退。結婚、娘の誕生を経て、のどかな街で個人商店を営む坂本は、かつての面影が無いほどに……太っていた!!愛する家族との平和な日常を守る為、元・伝説の殺し屋が、次々と迫りくる刺客に挑む。日常×非日常のネオアクションストーリー、ここに開幕!!
公式HP：https://sakamotodays.jp/
公式Xアカウント（@SAKAMOTO_STORE）：https://x.com/SAKAMOTO_STORE
※2 「ANIMA Studio」
ANIMA製品の機能を拡張する専用アプリ。ANIMA製品本体のシステムボイスを変更する機能や、製品本体の音質
を変更する機能などを備え、ユーザー自らが好みにカスタマイズが可能です。
※iOS / Android両対応。OSバージョンiOS 14.1以上、Android ９.0以上。
■App Store https://apps.apple.com/jp/app/anima-studio/id1567839543
■Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.anima.app&hl=ja
