シルバーランク以上限定イベント『配信ポイントが人気の証』が9月20日（土）より開催決定！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、9月20日（土）より『配信ポイントが人気の証』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329089&id=bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼勝負の一週間がスタート！／
配信ポイントがすべてを決める
━━━━━━━━━━━━━━
9月20日（土）から9月26日（金）の7日間、シルバーランク以上のライバーを対象とした特別イベント『配信ポイントが人気の証』を開催します。
イベント期間中は、配信ポイントが盛り上がりの指標です。
ランキングTOP3に入賞すれば21LIVEオリジナルグッズをプレゼント！さらに、ボーダーを達成したライバーには「特別称号バッジ」も贈られます。
称号バッジは、配信活動の実績としてリスナーからの信頼を得られる大切なステータス。自分の存在をアピールできる絶好の機会です。
今こそ熱い配信で、あなたの魅力を最大限に輝かせましょう！
＼注目のプライズ／
◆21LIVEオリジナルグッズ
◇ランキング1位
・21オリジナル 麦わらの島人のクッション
・21オリジナル カードフォルダー
◇ランキング2～3位
・21オリジナル カードフォルダー
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329089&id=bodyimage2】
◆人気ライバーの称号バッジ
◇50万ポイント以上達成
【ゴールド版】人気ライバーの称号
└1～3位入賞者のバッジはナンバーリング付き！
◇20万ポイント以上達成
【シルバー版】人気ライバーの称号
◇10万ポイント以上達成
【ブロンズ版】人気ライバーの称号
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329089&id=bodyimage3】
☆彡配信ポイントアップの秘訣☆彡
配信ポイントは配信中のリスナー数、コメント、ハート、ギフトなどにより加算されます。また、リスナーの同時視聴者数、連続視聴時間でポイントが上昇します。
さらに、顔出し配信をした場合、配信ポイントが20％UP！※マスク着用OK！
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
9月20日（土）～9月26日（金）
━━━━━━━━━━━━━━━
※本イベントへの参加は、エントリーが必要になります。
※顔出し配信の際は、配信開始前の画面で『顔出し配信』にチェックを入れてください。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329089&id=bodyimage4】
【サービス概要】
サービス名称：21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
プレスリリース詳細へ