TPCマーケティングリサーチ株式会社、『2025年 インナービューティの市場分析調査』について、調査のポイントをインタビューした記事を公開
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、『2025年 インナービューティの市場分析調査』について、弊社リサーチャーの水上創、近藤加奈子、松井優太のインタビュー記事を2025年8月28日に公開したことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328932&id=bodyimage1】
□----------
INTERVIEW
-----------□
◆なぜ今回この調査を行ったのでしょうか？
松井：今回、私たちがインナービューティに関する市場分析調査を実施した背景には、複数の社会的・経済的な要因が存在します。まず第一に、健康や美容に対する消費者の意識が大きく変化していることが挙げられます。特に新型コロナウイルスの感染拡大以降、”体の内側から健康と美を育てる”という視点が注目され・・・
◆なるほど、そのような背景があったのですね。次に、今回の調査で、明らかになったことは何ですか？
近藤：今回の「2025年 インナービューティの市場分析調査」では、市場全体の回復傾向に加え、消費者の意識の変化やブランドごとの戦略の違いが鮮明になった点、美容＋健康を訴求する商品が増加していること、以上3つが大きな収穫でした。市場全体では、・・・
◆美容だけの平面的な側面から、健康や商品の打ち出し方にも注目すべき点が見られたのですね！では、インナービューティ市場では、現在どのような商品が注目されているのですか？
近藤：現在のインナービューティ市場では、「美容と健康の両立」をテーマにした製品が特に注目を集めています。これまでのような美肌や美白を中心とした商品に加え、ストレス緩和・睡眠の質向上・疲労回復など、・・・
◆「なるほど、健康美や手軽さ、習慣化を推す商品が注目されているのですね。最後に、インナービューティ市場の調査について、お客様からはどのような感想・評価をいただいていますか？
水上：「2025年 インナービューティの市場分析調査」を通じて、多くの企業様より高い評価をいただいております。ある大手美容メーカーのマーケティング担当者様からは、「ブランド別の売上データや消費者ニーズ分析が具体的で、今後の商品開発に非常に役立つ内容でした」とのお声をいただいているほか、・・・
◇インタビューの詳細は下記よりご確認いただけます
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6072/
2025年 インナービューティの市場分析調査
ー美容と健康の融合が市場拡大の鍵ー
詳細はこちら＞https://www.tpc-osaka.com/c/health_food/mr220250659
発刊日：2025年6月30日
頒価：108,900円（税抜：99,000円）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328932&id=bodyimage1】
□----------
INTERVIEW
-----------□
◆なぜ今回この調査を行ったのでしょうか？
松井：今回、私たちがインナービューティに関する市場分析調査を実施した背景には、複数の社会的・経済的な要因が存在します。まず第一に、健康や美容に対する消費者の意識が大きく変化していることが挙げられます。特に新型コロナウイルスの感染拡大以降、”体の内側から健康と美を育てる”という視点が注目され・・・
◆なるほど、そのような背景があったのですね。次に、今回の調査で、明らかになったことは何ですか？
近藤：今回の「2025年 インナービューティの市場分析調査」では、市場全体の回復傾向に加え、消費者の意識の変化やブランドごとの戦略の違いが鮮明になった点、美容＋健康を訴求する商品が増加していること、以上3つが大きな収穫でした。市場全体では、・・・
◆美容だけの平面的な側面から、健康や商品の打ち出し方にも注目すべき点が見られたのですね！では、インナービューティ市場では、現在どのような商品が注目されているのですか？
近藤：現在のインナービューティ市場では、「美容と健康の両立」をテーマにした製品が特に注目を集めています。これまでのような美肌や美白を中心とした商品に加え、ストレス緩和・睡眠の質向上・疲労回復など、・・・
◆「なるほど、健康美や手軽さ、習慣化を推す商品が注目されているのですね。最後に、インナービューティ市場の調査について、お客様からはどのような感想・評価をいただいていますか？
水上：「2025年 インナービューティの市場分析調査」を通じて、多くの企業様より高い評価をいただいております。ある大手美容メーカーのマーケティング担当者様からは、「ブランド別の売上データや消費者ニーズ分析が具体的で、今後の商品開発に非常に役立つ内容でした」とのお声をいただいているほか、・・・
◇インタビューの詳細は下記よりご確認いただけます
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6072/
2025年 インナービューティの市場分析調査
ー美容と健康の融合が市場拡大の鍵ー
詳細はこちら＞https://www.tpc-osaka.com/c/health_food/mr220250659
発刊日：2025年6月30日
頒価：108,900円（税抜：99,000円）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
プレスリリース詳細へ