LIXIL、日本最大規模のプロユーザー向けリフォーム展示会「リフォーム産業フェア2025」に出展







「壊さないリフォーム」WEBカタログはこちら：https://webcatalog.lixil.co.jp/iportal/CatalogViewInterfaceStartUpAction.do?method=startUp&mode=PAGE&catalogId=17500870000&pageGroupId=&volumeID=LXL13001&designID=newinter&pagePosition=■４つのビジネス提案・『法改正対応』「壊さないリフォーム」として、低コスト＆短工期で実現可能なメニュー：外まわりロングライフパック※（「Danサイディング」、「Tルーフ」）、ぽかぽかリフォーム（「ココエコ」、「まるごと断熱リフォーム」、リフォーム内窓「インプラス」、取替窓「リプラス」、「リノバ うわばReフロア」）をご提案します。※「ロングライフ」とは、主要製品の長期保証（屋根材：基材30年保証、外壁材：塗膜10年・15年保証）を指します。・『単価向上』『プラス防犯』として、多様化する侵入手口から家族を守る３つの対策ポイント：侵入対策（「リシェント玄関ドア3」＋「FamiLock」、「リフォームシャッター｟電動｠」）、抑止・予防（「開き門扉AA」＋「FamiLock」、「屋外カメラ」）、有事対応・総合防犯（「Life Assist2」＋「屋内カメラ」）と対策に有効な商品・機能をご紹介します。また『プラス健康』として水まわりと窓の断熱でヒートショック対策、今なら補助金でお得な健康リフォームのご提案。また清掃性や匂い対策などペットに最適な環境を実現するペットリフォームもご提案しています。・『生産性向上』AIを活用したデジタル支援ツールとして「e-Connection」+「Lポケット」、AI見積「ラクみつ」、「補助金シミュレーション」などプロユーザーさまの業務を激変、面倒な作業を一瞬で解決、スマートに効率化を実現させるツールをご紹介します。・『新市場開拓』補助金を活用し、マンション戸別改修・集合住宅向けリフォームで売上拡大実現につながる「リシェントマンションドア」や「リプラスマンション用」など、集合住宅における窓やドアのリフォーム商材をご提案します。About LIXILLIXILは、世界中の誰もが願う豊かで快適な住まいを実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。ものづくりの伝統を礎に、INAX、GROHE、American Standard、TOSTEMをはじめとする数々の製品ブランドを通して、世界をリードする技術やイノベーションで、人びとのより良い暮らしに貢献しています。現在約53,000人の従業員を擁し、世界150カ国以上で事業を展開するLIXILは、生活者の視点に立った製品を提供することで、毎日世界で10億人以上の人びとの暮らしを支えています。株式会社LIXIL（証券コード: 5938）は、2025年3月期に1兆5,047億円の連結売上高を計上しています。LIXILグローバルサイト：https://www.lixil.com/jp/