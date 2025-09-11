こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
LIXIL、日本最大規模のプロユーザー向けリフォーム展示会「リフォーム産業フェア2025」に出展
建築会社の業務負荷低減をサポートする確認申請不要の新しいリフォーム提案 LIXILカバー工法「壊さないリフォーム」を初公開
株式会社LIXIL（以下 LIXIL）は、日本最大規模のプロユーザー向けリフォーム展示会「リフォーム産業フェア2025」（主催：リフォーム産業新聞社／会期：2025年9月17日（水）18日（木）／会場：東京ビックサイト 南３・4ホール）に出展します。
「リフォーム産業フェア2025」 HP: https://the-bars.com/
近年、建築基準法改正による省エネ基準適合義務化に加え、4号特例縮小に伴い大規模なリフォームには確認申請が必要となるなど、建築会社さまの業務負担が増加しています。このような業界の課題に対し、カバー工法により躯体を壊さず、確認申請が不要な新しいリフォーム提案「壊さないリフォーム」を「リフォーム産業フェア2025」で初公開します。
「壊さないリフォーム」は、外壁や屋根、床材などのメンテナンス商品に加え、窓やドア、一部屋および家全体の断熱のリフォーム商品を提案します。躯体を壊すリフォームと比べ、低コストかつ短納期でありながら、確認申請が不要のため建築業者さまの負担を低減します。また、躯体を残し、資材を再利用することで環境への配慮も行っています。
本展示会では、この「壊さないリフォーム」を軸とした『法改正対応』に加え、『単価向上』、『生産性向上』、『新市場開拓』の4つのビジネス提案を通じて、最新の機能、性能を持った「断熱リフォーム」をご提案します。
LIXILは、今後もリフォームでも住宅の高性能化を推進し、誰もが願う豊かで快適な住まいの実現に貢献していきます。
＜参考資料＞
■リフォーム産業フェア 2025について
・開催会場：東京ビックサイト 南3・４ホール
・開催期間：：2025年9月17日（水）18日（木）
・「リフォーム産業フェア2024」HP：https://the-bars.com/
■LIXILカバー工法「壊さないリフォーム」について
「壊さないリフォーム」WEBカタログはこちら：
https://webcatalog.lixil.co.jp/iportal/CatalogViewInterfaceStartUpAction.do?method=startUp&mode=PAGE&catalogId=17500870000&pageGroupId=&volumeID=LXL13001&designID=newinter&pagePosition=
■４つのビジネス提案
・『法改正対応』
「壊さないリフォーム」として、低コスト＆短工期で実現可能なメニュー：外まわりロングライフパック※（「Danサイディング」、「Tルーフ」）、ぽかぽかリフォーム（「ココエコ」、「まるごと断熱リフォーム」、リフォーム内窓「インプラス」、取替窓「リプラス」、「リノバ うわばReフロア」）をご提案します。
※「ロングライフ」とは、主要製品の長期保証（屋根材：基材30年保証、外壁材：塗膜10年・15年保証）を指します。
・『単価向上』
『プラス防犯』として、多様化する侵入手口から家族を守る３つの対策ポイント：侵入対策（「リシェント玄関ドア3」＋「FamiLock」、「リフォームシャッター｟電動｠」）、抑止・予防（「開き門扉AA」＋「FamiLock」、「屋外カメラ」）、有事対応・総合防犯（「Life Assist2」＋「屋内カメラ」）と対策に有効な商品・機能をご紹介します。
また『プラス健康』として水まわりと窓の断熱でヒートショック対策、今なら補助金でお得な健康リフォームのご提案。また清掃性や匂い対策などペットに最適な環境を実現するペットリフォームもご提案しています。
・『生産性向上』
AIを活用したデジタル支援ツールとして「e-Connection」+「Lポケット」、AI見積「ラクみつ」、「補助金シミュレーション」などプロユーザーさまの業務を激変、面倒な作業を一瞬で解決、スマートに効率化を実現させるツールをご紹介します。
・『新市場開拓』
補助金を活用し、マンション戸別改修・集合住宅向けリフォームで売上拡大実現につながる「リシェントマンションドア」や「リプラスマンション用」など、集合住宅における窓やドアのリフォーム商材をご提案します。
About LIXIL
LIXILは、世界中の誰もが願う豊かで快適な住まいを実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。ものづくりの伝統を礎に、INAX、GROHE、American Standard、TOSTEMをはじめとする数々の製品ブランドを通して、世界をリードする技術やイノベーションで、人びとのより良い暮らしに貢献しています。現在約53,000人の従業員を擁し、世界150カ国以上で事業を展開するLIXILは、生活者の視点に立った製品を提供することで、毎日世界で10億人以上の人びとの暮らしを支えています。
株式会社LIXIL（証券コード: 5938）は、2025年3月期に1兆5,047億円の連結売上高を計上しています。
LIXILグローバルサイト：https://www.lixil.com/jp/
