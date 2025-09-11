愛知県大府市は、2025年9月1日に市制55周年を迎え、記念映像を公開しました。

市では、周年記念のキャッチコピーを「Obu Crescendo！（オオブ・クレッシェンド！）～健康と音楽が調和するまち～」と掲げ、2021年に日本のバイオリン王・鈴木政吉が創業した鈴木バイオリン製造㈱の市内誘致を契機に、小学校でのバイオリン授業の実施や野外クラシックコンサートの開催など、全国的にも珍しい音楽を通じたまちづくりを進めています。

本映像は、市広報大使で俳優の清水くるみさんが故郷に帰郷し、バイオリンとの深い縁に出会うストーリー。市作画のアニメーションを用いて過去と現在の大府の様子を視覚的に表現する他、生成AIを用いて過去の写真資料を動画化したり、BGMの原曲を制作したりするなど、新たな演出技術を取り入れ「音楽のまち・バイオリンの里おおぶ」の魅力を全国に発信します。

大府市制55周年記念映像『音楽のまち バイオリンの里おおぶ』の概要

概要

大府市制55周年を記念して制作した記念映像。 （映像：約9分）「日本のバイオリン王」と呼ばれた鈴木政吉（スズキ マサキチ）と大府市の縁を紐解く物語です。

出演（敬称略・順不同）

大府市広報大使 俳優 清水くるみ（シミズ クルミ）、バイオリニスト 竹澤恭子（タケザワ キョウコ）、バイオリニスト 水野紗希（ミズノ サキ）、ギタリスト 山下俊輔（ヤマシタ シュンスケ）、大府市出身音楽家 チェリスト 佐藤桂菜（サトウ ケイナ）・ピアニスト 進藤実優（シンドウ ミユ）、タケカワユキヒデ、大府ジュニア合唱団Smile、おおぶジュニア弦楽団 他

ロケ地（22カ所・順不同）

鈴木バイオリン製造㈱本社工房（大府市桃山町2-23-1）、愛三文化会館（大府市明成町1-330）、大府駅前、KURUTOおおぶ（大府市中央町3-278）、ぶどうとブルーベリーのおか（大府市長根町2-180）、石ヶ瀬川緑道、白魦池（大府市長草町東忍場2-1）、大府パーキングエリア（知多半島道路下り線）、大府みどり公園（大府市北崎町大根2-193）、二ツ池公園（大府市横根町名高山88-1）、矢戸川緑地～矢戸川竹林の小径～(大府市柊山町8-279)、大府市役所（大府市中央町5‐70）、大府市歴史民俗資料館（大府市桃山町5-180-1）、大倉公園（大府市桃山町5-74）、桃山公園（大府市桃山町4-202）、共長公民館（大府市共和町2-8-2）、大府中学校（大府市桃山町3-216）、石ヶ瀬小学校（大府市江端町6-99）、吉田小学校（大府市吉田町4-33）、吉田保育園（大府市馬池町2-123）、姉妹都市オーストラリアポートフィリップ市、姉妹都市韓国洪城郡

資料提供

宮沢賢治記念館（岩手県花巻市矢沢1-1-36）、鈴木バイオリン製造㈱

題字の書筆耕

大府中学校書道部

公開

市公式ウェブサイト、大府市公式YouTubeで公開中

演出の特徴

大府市オリジナル 手書きのアニメーションで過去と現在の大府を表現

1935年に市内に建設された鈴木バイオリン製造㈱大府分工場の様子をアニメで表現。現在の位置関係を明らかにするため、現在の映像とアニメを組み合わせて表現しました。



現在の大府市横根町・二ツ池公園の様子



アニメで再現した当時の情景 大府分工場の遠景

過去の貴重な写真資料を生成AIで動画化

鈴木バイオリン製造㈱提供の写真資料をAIで動画化

バイオリン工場で働く職人の様子を再現

「音楽のまち・バイオリンの里おおぶ」の取り組み

