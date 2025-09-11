こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
損害車リユースのタウ台風15号による被災車両は約4,000台発生と予測保管センターを設置し、車両の引き取りを開始
損害車※1のリユース事業を展開する株式会社タウ（本社：埼玉県さいたま市、代表：宮本明岳）は、9月4日夜から5日未明にかけて奄美大島の東で発生し、北上して西日本を横断した台風15号による影響で、静岡県内において水害および風害による被災車両が確認されたことをお知らせいたします。当社は迅速な対応を図るため、静岡県内に車両保管サービスセンターを設置し引き取りを開始いたしました。
※1 事故や災害等により損壊した車両のこと
■概要
このたび西日本を横断しながら猛威を振るった台風15号の影響により、静岡県では被害を受けた車両は約4000台※2発生（9月10日時点）と見込まれます。また、県内で同時発生した竜巻の影響も大きく、被災車両の7割は風害によるものと推測しており、その数は今後も増加することが予想されます。これらの水害および風害によって損傷した車両は被災地の交通インフラの復旧や、生活再建を妨げる要因の一つにもなり、その処分が大きな課題となります。
こうした状況を受け、当社は静岡県内3か所に、引き取った車両を一時保管するための車両保管センターを設置し、被災車両の引取体制を強化いたしました。
今後も、迅速な被災車両の引取りに加え、大切な車を無くされた方への経済的・精神的支援を行い、被災地の早期復興に貢献してまいります。
※2 各所へのヒアリングに基づく自社調べ
■過去6年の水害車両引取実績
■水害車相談窓口について
・ご売却相談ダイヤル 0120-123-999（24時間受付）
・水害車売却シミュレーター www.tau-reuse.com/assessment/suigai/
土砂や豪雨により被災した車両は時間の経過とともにサビやカビが進行してしまうため、被災されたユーザーにとって「修理あるいは売却の意思決定を早くしたい」というニーズが存在します。当社では24時間365日対応の相談窓口と、2021年5月に特許を取得した、水没・浸水による故障車のおよその買取金額を知ることが出来る「水害車売却シミュレーター」を提供しております。水害車両の処分でお困りのドライバーの早期判断をサポートいたします。
■当社について
日本では、年間約200万台もの廃棄車両が発生しています。当社は、このような産業廃棄物となり得る損害車を国内で買い取り、独自に構築したインターネットシステムをつうじて世界126ヵ国以上へ販売しています。当社は世界規模での損害車リユース事業を通して、価値があるのに不要とされるモノを必要な人へとつなげモノの命を循環させる、「循環型社会」の実現を目指しています。
会社名 ： 株式会社タウ
本社所在地： 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 LAタワー10F
代表取締役： 宮本 明岳
設立 ： 1997年6月
売上高 ： 432億円(2024年9月期)
社員数 ： 607名(2024年9月末)
URL ： https://tau.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
株式会社タウ 広報部 TEL：048-601-0820 Ｅmail：pr@tau.co.jp
