Cambridge、『English Grammar in Use』の40周年を祝う：世界で最も信頼されている英文法書シリーズ

元英語教師のレイモンド・マーフィーが執筆したEnglish Grammar in Useは、彼が実際に受け持っていたクラスの生徒のニーズから生まれました。1970年代後半、成人学習者に適した英文法書が見つからないと感じていた彼は、自ら、わかりやすい文法解説、実際の会話で使われる例文、そして豊富な練習問題を盛り込んだワークシートを作成し始めました。このワークシートが後にCambridge University Press（ケンブリッジ大学出版局）から出版されることになるEnglish Grammar in Useの土台となりました。マーフィーの提案を受け入れ、その可能性を見出した唯一の出版社によって出版が実現されたのです。

以来、Grammar in Useシリーズは、自学自習にも教室での使用にも適した、柔軟で使いやすく、信頼性の高い英文法参考書として成長を遂げてきました。

すべての英語学習者のための、時代を超えたリソース

Grammar in Useシリーズ：

イギリス英語

- Essential Grammar in Use（初級～初中級、CEFR A1-B1）

- English Grammar in Use（中級、CEFR B1-B2）

- Advanced Grammar in Use（上級、CEFR C1-C2）

アメリカ英語

- Basic Grammar in Use（初級～初中級、CEFR A1-B1）

- Grammar in Use Intermediate（中級、CEFR B1-B2）

日本語版（アメリカ英語）

- マーフィーのケンブリッジ英文法 初級編（初級～初中級、CEFR A1-B1）

- マーフィーのケンブリッジ英文法 中級編（中級、CEFR B1-B2）

特長：

- 日常的に使う自然な例を用い、わかりやすく文法を説明

- 豊富な練習問題を収録（解答付き）

- 使いやすい1ユニット見開き2ページ構成

- Cambridge One（学習プラットフォーム）で、eBook、音声、オンライン練習を含むデジタルサポートを提供

元々は自学自習用に作られたGrammar in Useシリーズは、現在では世界中の教室で広く使用されています。その人気の理由は、わかりやすい文法説明、使いやすさ、そして文法事項を幅広く網羅している点にあります。学習者は、何年にもわたって信頼できる参考書として手元に置き続けています。

























グローバルな広がりと継続的な関連性

- 1985年以来、Grammar in Useシリーズは3千万部以上の紙書籍が販売され、1億人以上がこの教材を使って英語を学んでいると推定されます。

- イギリス英語版中級のEnglish Grammar in Use、通称「Blue Murphy（青いマーフィー）」は、世界で最も売れています。

- 日本や韓国ではアメリカ英語版初級のBasic Grammar in Useも人気があり、イギリス、ドイツ、イタリアなど、ヨーロッパではイギリス英語版中級のEnglish Grammar in Useが最も多く売れています。

- 日本語、韓国語、フランス語、スペイン語、イタリア語などのバイリンガル版も出版されています。バイリンガル版は、英語のみで書かれたオリジナル版にローカル言語をバランスよく追加することで、英語に抵抗のある初級レベルの学習者をサポートするよう配慮された作りになっています。

English Grammar in Useが無料の学習リソースと一線を画し、今なお高い人気を誇っている理由は何でしょうか？教師や学習者によると、「質が高い」、「信頼できる」、「明確で実用的な例文が豊富」であり、正確な文法理解を築く助けとなっていることがその理由とのことです。ウェブサイトやSNSでの学習者や教師からのレビューでは、「わかりやすい」「シンプル」、「練習問題のが豊富」の声が上がっていますが、これこそがGrammar in Useシリーズの大きな特長です。Grammar in Useシリーズは何百もの文法項目を網羅し、英語の中でも特に難解とされる部分も明確に解説しています。

YouTubeやその他SNSにある無料コンテンツとは異なり、教師や学習者はEnglish Grammar in Useを信頼できる教材として認識しており、明確な説明だけでなく、学んだ内容を実践するための豊富な練習問題があることもGrammar in Useシリーズの魅力です。

英語学習者が「1冊だけ買うとしたらこれ」と選ぶのが、このGrammar in Useシリーズです。

受け継がれるエンパワーメントを祝う

Cambridge University Press & Assessmentのスポークスパーソンは次のように述べています。

「40年間にわたりEnglish Grammar in Useは、英語を通じて人々の可能性を広げてきました。これは単なる教材ではなく、すべての学習者の学びに寄り添う信頼できるパートナーです。その歩みを祝えることを誇りに思うとともに、次世代の英語学習者を支えていけることに大きな喜びを感じています。」

Cambridge University Press & Assessmentについて

私たちは、ケンブリッジ大学の一部門であるCambridge University Press & Assessmentに属しています。

私たちは、英語が人生を豊かにする扉を開く力を持っていると信じています。そして、教師やパートナーと協力しながら、人々が英語を学び、自信を持ってそのスキルを世界に証明できるようサポートしています。この取り組みは、Cambridgeだからこそ提供できる、質の高い学習と評価の体験を通じて実現しています。

Cambridge English Where your world grows

詳しくは、Cambridgeのウェブサイト（cambridge.org/english）をご覧ください。

English Grammar in Useについての詳細は、ウェブサイトをご覧ください

https://www.cambridge.org/sg/cambridgeenglish/in-use

