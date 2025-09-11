DXCがMeridian Energyの金融システムを変革し、40万人の法人・個人顧客をサポート

統合ソリューションにより、調達、財務、計画業務全体の効率が向上し、Meridian Energyの将来の成長に貢献

ウェリントン（ニュージーランド）, 2025年9月11日 /PRNewswire/ -- Fortune 500に名を連ねる世界的なテクノロジー・サービス・プロバイダー、DXC Technology（NYSE：DXC）は本日、ニュージーランド最大の再生可能エネルギー発電・小売業者であるMeridian Energy向けに統合型Oracle Fusion Cloud ERPおよびEPMシステムの導入に成功したことを発表しました。このコラボレーションを通じて、DXCはMeridian Energyのレガシー・システムの近代化を主導し、業務の効率化、財務報告の迅速化、構造化された調達コンプライアンスを中断なく実現しました。

DXC Transforms Meridian Energy’s Finance System, Supporting 400,000 Business and Residential Customers

Meridian Energy社は、時代遅れで大幅に変更された金融システムから、ビジネス・プロセスを最適化し、ワンタッチ・エクスペリエンスを提供するソリューションへの移行を検討していました。主な目的は、Meridianの財務チームを統合し、プロジェクト計画を改善し、調達プロセスを近代化することでした。DXCは、統合されたOracle SaaS ERP機能を使用して、200人のマネージャーのプロジェクトの可視性を高め、サプライヤーのオンボーディングと調達の手順を標準化し、「注文がなければ支払いはない」というポリシーを実施する統合ソリューションを提供しました。さらに、経営幹部および取締役レベルの財務レポートと概要ブックが5日以内に作成されるようになり、以前よりも大幅に高速化されました。

「当社は、増大する電力需要に先んじて対応し、顧客の排出量削減を支援するためにテクノロジーに投資しています。これは、ニュージーランドが再生可能エネルギーで駆動するグリーン経済のあらゆる利点を享受できるようにするために私たちが果たしている役割の1つです」とMeridian Energyの最高経営責任者Mike Roan氏は述べています。

「DXCは、ビジネス全体のプロジェクトの管理と監視、計画と分析のためのデータの統合、自動化と生産性の向上を可能にする統合SaaSプラットフォームの提供に成功しました。これらは私たちの将来にとって非常に重要な能力です。」

Meridian Energyは、風力、水力、太陽といった100%再生可能な資源を通じて国内の電力生産の3分の1を担っており、DXCによる継続的な成長と進化を支援してきました。

「DXCでは、お客様がテクノロジー投資の価値を最大限に高められるよう支援することに注力しています」と語るのは、DXC Technologyのアジア太平洋・中東・アフリカ地域プレジデントのSeelan Nayagam氏。「Meridian Energyのレガシー・システムを変革することで、ニュージーランドがネットゼロ・カーボンの未来を実現するという同社のビジョンをサポートすることが私たちの目標です。Meridianが成長を続ける中で、私たちは持続的なパートナーシップを築き、将来の機会を創出していくことを楽しみにしています。」

世界最大手のエネルギー企業は、ミッションクリティカルなシステムの管理と近代化をDXCに委託し、新しいデジタル・ソリューションを統合してより良い成果を生み出しています。当社の業界およびテクノロジーの専門家は、生産性の向上、ダウンタイムの削減、新たな収益機会の創出を図りながら、公益事業ビジネス・モデルの変更を通じてエネルギー企業の進化と拡大をサポートします。

詳細については、dxc.com/nz/en/industries/energy-utilities-oil-and-gasをご覧ください。

DXC Technologyについて

DXC Technology（NYSE：DXC）は、情報技術サービスを提供する世界有数のプロバイダーです。同社は、世界で最も革新的な企業の多くに信頼される事業パートナーとして、業界と企業を前進させるソリューションの構築に努めています。同社のエンジニアリング、コンサルティング、テクノロジーの専門家は、お客様のシステムや業務プロセスの簡素化、最適化、最新化を支援し、最も重要なワークロードの管理、AIを活用したインテリジェンスの業務への統合、そしてセキュリティと信頼性の確保を最優先に取り組んでいます。詳細については、dxc.comをご覧ください。

Meridian Energyについて

Meridian Energyは、風力、水力、太陽といった100%再生可能な資源を利用して電力を発電するニュージーランドの電力会社です。詳細については、meridianenergy.co.nzをご覧ください。

メディア関連問い合わせ先：Sheila Dhillon、DXC Technology、コーポレート・コミュニケーション・ディレクター、メール・アドレス：sdhillon@dxc.com

ビデオ - https://mma.prnasia.com/media2/2767463/DXC_Technology_Services__LLC_DXC_Transforms_Meridian_Energy_s_Fi.mp4

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com