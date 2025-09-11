Metabolon、China Kadoorie Biobankと提携し、精密医療を推進





この画期的なマルチオミクス研究では、ライフスタイル、環境、社会経済的、遺伝的要因が一般的な疾患の形成に重要な役割を果たしているかどうかを調査します

ノースカロライナ州モリスビル, 2025年9月11日 /PRNewswire/ -- ライフ・サイエンス研究、診断、治療開発、精密医療の幅広い応用を推進するメタボロミクス・ソリューションを提供する世界的リーダー、Metabolon, Inc.は本日、MetabolonのGlobal Discovery Panel™を使用して血漿メタボロミクス・バイオマーカーのプロファイリングをChina Kadoorie Biobank（CKB）が行うことに選ばれたことを発表しました。CKBは、ライフスタイル、環境、遺伝、社会経済的要因が一般的な疾患の形成にどのような重要な役割を果たしているかを調査する、世界最大規模かつ最も包括的なコホート研究です。CKBは、オックスフォード大学と北京大学を含む中国のさまざまなパートナーとの間で2004年から2008年にかけて設立された長期共同プロジェクトです。

歴史的に、臨床試験や集団健康研究は、他の人種や民族の多様性を無視し、白人のヨーロッパ人の参加者に焦点を当ててきました。このパートナーシップは、健康と病気についての理解を深めるために過小評価されている民族グループを研究する必要性に対処し、さまざまな一般的な病気に影響を与えるライフスタイル、環境、遺伝的要因に関する強力なエビデンスを生み出すことになります。この研究から得られる知見は、疾病の予防、リスク予測、治療における世界的な取り組みの推進に役立つでしょう。

「メタボロミクスは表現型の包括的な表現を提供し、遺伝子発現を生理機能に結び付けることでマルチオミクス研究を強化します。このつながりにより、研究者が分子実体と主要な生化学的経路を正確に特定する能力が強化されます」と、Metabolonの科学戦略ディレクターであるKari Wong氏は説明しています。「大規模コホート研究で何が起こっているかを真に把握するには、代謝データを含める必要があります。代謝物のレベルは、遺伝、食事、環境、病気、薬物への曝露、マイクロバイオームなど、表現型に影響を与える要因を独自に明らかにするためです。」

このアッセイはまず4,000のサンプルをカバーし、遺伝子型解析やプロテオミクスなどの他の利用可能なマルチオミクス・データにリンクされます。「Metabolon社のGlobal Discovery Panel™による新たな発見の機会に興奮しています。このパネルは、一般的な疾患の病因に関する多くの未解決の複雑な研究課題の解決に役立つのに独自に適しています」とOxford Population HealthのRichard Peto疫学教授、Zhengming Chen氏は述べています。「この研究は、CKBや多様な集団を対象とした他の大規模コホート研究におけるメタボロミクス分析の今後のスケールアップに役立つ重要な証拠を提供し、最終的にはさまざまな疾患の予防と治療に対するよりカスタマイズされたアプローチにつながる可能性があります。」

このパートナーシップは、大規模で多様なコホートのプロファイルを作成し、マルチオミクス研究で主導的な役割を果たすMetabolonの能力を示すものです。

Metabolonについて

Metabolon, Inc.はメタボロミクスの分野における世界的リーダーであり、ライフサイエンス研究の影響を拡大・加速し、他の「オミクス」技術を補完する生化学データと知見を提供することを使命としています。Metabolonは、20年以上の経験、15,000件を超えるプロジェクト、3,500件を超える出版物、ISO 9001:2015、CLIA、CAP認証を誇り、業界をリードする科学、テクノロジー、バイオインフォマティクス技術を開発してきました。MetabolonのGlobal Discovery Panelは、世界最大の独自のメタボロミクス参照ライブラリを活用しています。業界をリードするMetabolonのデータとトランスレーショナル・サイエンスに関する専門知識は、顧客とパートナーがライフ・サイエンスにおける最も困難で差し迫った問題に対処し、研究を加速して開発の成功を高めるのに役立ちます。同社は、メタボロミクスやリピドミクスを含む、スケーラブルでカスタマイズ可能なマルチオミクス・ソリューションを提供し、発見から臨床試験、製品ライフサイクル管理まで、顧客のニーズをサポートします。詳細については、www.metabolon.comをご覧ください。また、LinkedInおよびTwitterで当社をフォローしてください。

メタボロミクスについて

メタボロミクスは、生物システム内のすべての小さな分子を大規模に研究するもので、生物システムの現在の状態の機能の完全な読み出し情報を提供する唯一のオミクス技術です。メタボロミクスは、研究者が個人の遺伝的変異を超えて、薬物、食事、ライフスタイル、マイクロバイオームが人間の健康に与える影響など、遺伝的要因と外的要因の複合的な影響を把握するのに役立ちます。体内の生物学的経路を形成する何千もの個別の化学信号を測定することにより、メタボロミクスは重要なバイオマーカーを明らかにし、薬物の作用機序、薬力学、安全性プロファイル、および治療に対する個々の反応をより深く理解できるように支援します。

