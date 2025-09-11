HR Path、Next Generation Inc.（NGI）の買収により、米国市場での存在感を引き続き拡大





パリ, 2025年9月10日 /PRNewswire/ -- HRコンサルティングおよびHRISソリューションの世界的リーダーであるHR Pathは、Next Generation Inc.の買収を発表しました。過去2か月間で米国市場における3件目の買収となります。

HR Pathは、28か国に展開し、2,500人以上の専門家を擁する企業として、人事の複雑な課題に取り組むビジネスの信頼できるパートナーです。HR Pathは、アドバイザリー、実行、および運用サービスを専門とし、効率を向上させ成長を促進するために設計された最先端のソリューションを提供しています。2001年の設立以来、同社は世界の人事関連業務を変革するという使命を堅持しています。

2001年に設立され、シカゴ、ニューヨーク、ワシントンD.C.にオフィスを構えるNext Generation, Inc.（NGI）は、公共部門および民間部門のクライアントが、HCMとERPのデジタル・トランスフォーメーションとプロセスの変革を推進し、従業員体験を向上させ、ビジネス戦略を組織目標に整合させられるように支援しています。

この戦略的決定により、HR Pathの北米におけるプレゼンスが強化され、SAP、Oracle、ADP Workforce Software、UKG、Workdayなど、さまざまなパートナーとの強力なシナジー構築が継続されます。

「NGIチームをHR Pathファミリーに迎え入れることを大変うれしく思います。この戦略的統合により、アメリカ大陸全域で卓越した品質と価値を提供することで知られる2つの組織が合体します。1つになった両チームは深い相乗効果を共有し、HCM分野における頼れるパートナーとしての評価を分かち合います。両者が力を合わせることで、グローバルな事業基盤を拡大するだけでなく、世界中のクライアントに卓越した成果をもたらす人材および専門知識の強力な拠点を築くことになります」と、HR Pathの共同創業者François Boulet氏は述べています。

「今回の買収により、北米最大の人材管理プロバイダーとなることを誇りに思います」と語るのは、HR PathのパートナーであるFarhan Khan氏。「この戦略的措置は私たちの組織能力を強化し、包括的なHCMソリューション提供における明確なリーダーとしての地位を確立します。両チームの深い専門知識と実績を統合することで、私たちは事業基盤を拡大するだけでなく、顧客に比類なき価値を創出し、WFM分野における卓越性の新たな基準を確立します。」

