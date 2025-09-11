ＮＴＴプレシジョンメディシン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：是川幸士、以下「当社」）は、在宅医療対応電子カルテ「movacal.net」（以下「モバカルネット」）と株式会社南江堂（所在地：東京都文京区、代表取締役社長：小立健太、以下「南江堂」）の医療用医薬品情報集「今日の治療薬WEB」を連携し、電子カルテから薬剤情報を検索できる「今日の治療薬WEB」連携オプションを2025年9月11日（木）より提供開始いたします。

１．サービス開発・提供開始の背景

モバカルネットをご利用中の医療機関さまから、処方入力時に「今日の治療薬WEB」*1の情報を同一PC上で参照したいというご要望が寄せられており、これを受けて当社と南江堂は連携機能の開発を進めてまいりました。

WEB版の活用により、従来の書籍利用と比較して1クリニックあたり年間約5.6時間*2の業務時間短縮が見込まれますが、今回の連携により、電子カルテの処方入力画面からワンクリックで薬剤情報を検索・確認できるようになり、さらなる業務効率化と利便性向上が期待されます。

*1 南江堂は、医療現場で広く利用されている医療用医薬品情報集「今日の治療薬」のWEB版「今日の治療薬WEB」を2023年にリリースしました。

*2 薬剤検索120回/月、解説4回/月利用の場合

２．サービスの主な特長

・電子カルテ上の申込みですぐに利用可能

モバカルネットのサービス変更画面から簡単な操作で「今日の治療薬WEB」の利用を開始できます。

・ワンクリックで薬剤情報の確認・比較が可能

処方入力画面に入力した薬剤に関する「今日の治療薬」独自の“添付文書の内容を厳選・編集”した情報、添付文書には載っていないが臨床現場で必要な「腎機能低下・透析時の投与量」「小児への用法用量」「妊婦や授乳へのリスク分類」などが参照できます。

また、同効薬を一画面で比較でき、各領域の解説をワンクリックで検索・参照できる機能なども、PCのブラウザ上で利用可能です。

・利用者数に応じた柔軟な料金体系

利用人数に応じた月額課金制を採用しており、人数の増減も電子カルテ上で簡単に変更できます。



イメージ図



３．今後の予定

今後も当社は医療現場の声を反映し、モバカルネットの機能改善と連携サービスの拡充を進めてまいります。より使いやすく、現場で役立つ電子カルテをめざして開発を継続してまいります。