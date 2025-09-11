2025年9月11日

株式会社南江堂

医療用医薬品情報集「今日の治療薬WEB」と 在宅医療対応電子カルテ「movacal.net」が連携開始

～処方入力と同時に、薬剤情報をワンクリックで検索・確認～



株式会社南江堂（所在地：東京都文京区、代表取締役社長：小立健太、以下「南江堂」）は、ＮＴＴプレシジョンメディシン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：是川幸士、以下「NTTプレシジョンメディシン」）が提供する在宅医療対応電子カルテ「movacal.net」（以下「モバカルネット」）と、当社が提供する医療用医薬品情報集「今日の治療薬WEB」を連携し、電子カルテから薬剤情報を検索できる「モバカルネット『今日の治療薬WEB』連携オプション」を2025年9月11日より提供開始いたします。

１．背景

南江堂は1977年に書籍『今日の治療薬』を刊行以来、毎年改訂版を発行し、医師・薬剤師・看護師をはじめ多くの医療従事者の方々にご愛用いただいております。こうした実績を踏まえ、最新情報をより手軽に参照いただけるよう、2023年9月に「今日の治療薬WEB」をリリースしました。

多くの医療機関から「処方入力の際に『今日の治療薬WEB』を電子カルテ上で直接参照したい」という要望が寄せられており、これに応えるかたちで今回の連携が実現しました。

２．本連携の特長

・電子カルテ画面からワンクリックで参照可能

処方入力画面に入力した薬剤について、「今日の治療薬WEB」の情報をすぐに検索・確認できます。添付文書を厳選・編集した情報に加え、添付文書には載っていないものの臨床現場で必要な「腎機能低下・透析時の投与量」「小児への用法用量」「妊婦や授乳へのリスク分類」なども参照可能です。

・従来の書籍利用に比べ業務効率化

「今日の治療薬WEB」の活用により、1クリニックあたり年間約5.6時間※の短縮が見込まれますが、電子カルテ連携により、さらに効率的な診療が可能になります。また、同効薬を一画面で比較でき、各領域の解説をワンクリックで検索・参照できる機能なども、PCのブラウザ上で利用可能です。 ※薬剤検索120回/月、解説4回/月利用の場合

・簡単な申し込みと柔軟な料金体系

モバカルネットのサービス変更画面から簡単な操作で、即利用を開始できます。利用人数に応じた月額課金制を採用し、人数の増減も柔軟に対応できます。

イメージ画面

３．今後の展望

南江堂は今後も「今日の治療薬WEB」の利便性向上に努め、医療現場で必要とされる信頼性の高い情報をタイムリーに提供してまいります。電子カルテとの連携を通じ、診療の質と効率の向上に貢献してまいります。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社南江堂

営業部

担当 宇野澤英朋

h-unozawa@nankodo.co.jp