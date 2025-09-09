新進気鋭のデザイン＆アートユニット 「GOO CHOKI PAR」とのコラボレーション アートとランニングが融合した限定アパレルコレクションが登場

株式会社ニューバランス ジャパン

株式会社ニューバランスジャパン（本社所在地：東京都千代田区、代表取締役社長 久保田伸一）は、スポーツの新しい形として、アートとランニングを融合させた取り組みを、既存ランナーのみならず幅広いアート・ファッション・スポーツに興味のある方々に提案するため、デザイン&アートユニット GOO CHOKI PAR（グーチョキパー）とのコラボレーションによるランニングアパレルコレクションを、2025年9月13日（土）より発売いたします。

本コレクションは、GOO CHOKI PARが「走る」という原初的な運動の造形を、視覚的に探究・再発見することをコンセプトに制作。その象徴的なアイコン「Running Shapes」をはじめとしたアートワークを、Tシャツ、タンクトップ、ショーツなどに総柄やグラフィックとして大胆に落とし込みました。ランニングウェアとしての機能性を備えながら、日常のスタイリングにも取り入れやすい、ポップでユーモラスなデザインに仕上がっています。ニューバランスは本コレクションを通じて、機能性とデザイン性が融合した新しいランニングスタイルとファッションの楽しみ方を提案します。

発売を記念して、ニューバランスRun Hub 代々木公園ではアート展 「Running Shapes」 を開催。アパレルに採用された10点のアートワークに加え、本展のために制作された新作を展示します。

さらに、発売に合わせて and ST TOKYO、atmos 新宿、ビームス メン 渋谷、niko and… 東京店 にてポップアップを同時開催。コレクションの世界観を間近で体感できる機会を提供いたします。

「New Balance X GOO CHOKI PARアパレルコレクション」

デザイン＆アートユニットGOO CHOKI PARがニューバランスのために制作したアート作品「Running Shapes」のグラフィックをデザインに落とし込んだアパレルコレクション。ランニングのための機能性と日常を彩るファッション性を兼ね備えた、ショートスリーブTシャツ、シングレット、ショートパンツ、キャップが登場します。

Men’s

GOO SHOKI PARグラフィックTシャツ

AMT55310

カラー：ホワイト

サイズ：S～2XL

価格：7,920円（税込）

GOO SHOKI PARランショーツ5インチ（インナー付き）

AMS55316

カラー：ブラック

サイズ：S～2XL

価格：11,000円（税込）

GOO SHOKI PARモノグラムTシャツ

AMT55313

カラー：ブラック/ベージュ

サイズ：S～2XL

価格：8,910円（税込）

Women’s

GOO SHOKI PARモノグラムシングレット

AMT55314

カラー：ベージュ ※ホワイトはMen’s

サイズ：S～2XL

価格：6,930円（税込）

GOO SHOKI PARモノグラムランショーツ5インチ（インナー付き）

AMS55319

カラー：ブラック/ベージュ

サイズ：S～L

価格：11,990円（税込）

オリジナルシューズホルダープレゼント

New Balance X GOO CHOKI PARコレクションお買い上げの方に先着でオリジナルシューズホルダープレゼント

※プレゼントはおひとり様につき一つまでとさせていただきます。

※なくなり次第終了となります。

GOO CHOKI PAR アート展 「Running Shapes」

期間：9/13（土）～ 9/22（月） 11:00～19:00

場所：spot. Yoyogi Park

住所：〒150-0041 東京都渋谷区神南1-1-1 BE STAGE2階

※FREE ENTRANCE

販売について

ニューバランス公式オンラインストア

「New Balance X GOO CHOKI PARアパレルコレクション」

https://shop.newbalance.jp/lp-gcp-collection.html

※ニューバランスオンラインストアでの発売は９月下旬予定。確定次第、ニューバランス公式サイト、公式Xにてお知らせいたします。

ニューバランスオフィシャルストア

ニューバランスヒューリック札幌、ニューバランス仙台PARCO、ニューバランス柏高島屋ステーションモール、ニューバランスRun Hub代々木公園、ニューバランス渋谷スクランブルスクエア、ニューバランス銀座、ニューバランスお台場、ニューバランスニュウマン新宿店、ニューバランス玉川高島屋S・C、ニューバランス池袋P’PARCO、ニューバランス吉祥寺、ニューバランスニュウマン横浜店、ニューバランスMARK ISみなとみらい、ニューバランステラスモール湘南、ニューバランスエミテラス所沢、ニューバランス名古屋、ニューバランスタカシマヤ ゲートタワーモール、ニューバランスmozoワンダーシティ、ニューバランス心斎橋、ニューバランス堀江、ニューバランスグランフロント大阪、ニューバランスあべのHoop、ニューバランス京都高島屋S・C、ニューバランス広島PARCO、ニューバランス福岡、ニューバランスららぽーと福岡、ニューバランス長崎スタジアムシティ

https://company.newbalance.jp/store

その他取扱店

アトモス新宿店、ビームス メン 渋谷、ニコアンド東京店、and ST TOKYO

▼ GOO CHOKI PAR(グーチョキパー)について

2015 年に浅葉球、飯高健人、石井伶の3 人によって結成されたデザイン&アートユニット。

言語や思考を超えたビジュアルコミュニケーションを軸に様々な領域で活動する。近年の主な仕事に大河ドラマ「どうする家康」のタイトルロゴデザインをはじめ、「東京202020 大会」において、パラリンピックのアイコニックポスターを制作。

▼ ニューバランスについて

マサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、1906年の創業以来、スポーツとクラフトマンシップを通じて人々に力を与え、世界中のコミュニティにポジティブな変化をもたらすことを目的としています。ニューバランスは世界中で10,000人の従業員を雇用し、2024年の世界売上は78億ドルと報告されています。ニューバランスは、アメリカのニューイングランドに5つ、イギリスのフリンビーに1つのアスレチックフットウェア工場を所有しています。ニューバランスのMADE in U.S.A.フットウェアは、国産比率が70%以上含まれ、当社の米国売上の一部を占めています。

ニューバランスの詳細については https://shop.newbalance.jp/をご覧ください。(https://shop.newbalance.jp/%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)

▼ ニューバランス ジャパン公式Facebook URL： https://www.facebook.com/NewBalanceJapan/

▼ ニューバランス ジャパン公式X @newbalance_jp URL：https://x.com/newbalance_jp

▼ 会員サービス「myNB」 https://shop.newbalance.jp/guide-mynb.html

【一般のお客様】株式会社ニューバランスジャパン お客様相談室 0120-85-7120