新製品登場！BookFab「AudioBook クラウドエンハンサー」リリース
マルチメディアソフトウェアを展開するDVDFabは、新製品「BookFab AudioBook クラウドエンハンサー」 を新たにリリースしました。本製品は、AIによる音声クローン技術を活用し、リアルで自然な音声を生成できる画期的なツールです。短い音声サンプルからパーソナライズされた音声モデルを作成し、まるで本物のナレーターが朗読しているかのような体験を提供します。
製品ページ：https://dvdfab.org/audiobook-cloud-enhancer.htm
主な特徴
・短いサンプルからリアルな音声クローンを迅速生成
・最大30種類以上の音声モデルを保存可能
・AudioBook作成ツールとのシームレスな統合
・さらなる新機能を順次追加予定
BookFab関連製品ラインナップ
今回の「AudioBook クラウドエンハンサー」のリリースに加え、BookFabでは電子書籍やオーディオブックに関する多彩なソリューションを提供しています。
1. BookFab Kindle 変換
Kindleの電子書籍を汎用的なEPUB形式に変換可能。お気に入りのデバイスで快適に読書できます。
製品ページ：https://dvdfab.org/kindle-converter.htm
2. BookFab Kobo変換
Rakuten Koboで購入した電子書籍をより自由なEPUB形式へ変換可能。デバイスに縛られない読書環境をサポートします。
製品ページ：https://dvdfab.org/kobo-converter.htm
3. BookFab AudioBook作成
テキストから高品質なオーディオブックを自動生成。AI音声合成により、プロのナレーションのような仕上がりを実現します。
製品ページ：https://dvdfab.org/audiobook-creator.htm
