バイオパワー市場 規模、成長、洞察、市場シェア、競合情勢、動向分析レポート：原料別、技術別、最終用途別 - 2032年までの世界機会分析と産業予測
世界のバイオパワー市場は、2023年から2032年ま160億7000万米ドルから280億米ドルまでの収益増加が見込まれ、2024年から2032年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）が 6.4％で成長すると予測されています。
「バイオパワー」とは、有機資源を利用して生産されるエネルギーのことです。持続可能で再生可能なエネルギー源として機能し、他の形態の電力と組み合わせて電気エネルギーを生産することができます。
バイオパワーとは何か：持続可能性と資源循環の象徴
バイオパワー（バイオマス発電）は、動植物由来の有機物を燃料源として発電を行う再生可能エネルギーの一形態であり、炭素排出削減と循環型経済の実現を支える重要なエネルギーソリューションです。農業廃棄物、林業残渣、食品廃棄物、さらには都市ごみまでがエネルギー資源として活用されるこの技術は、廃棄物削減とエネルギー自給率向上を同時に実現できる点で、特にエネルギー輸入依存度の高い国々において注目を集めています。バイオパワーは、再生可能エネルギーの中でも比較的安定的な発電能力を有しており、太陽光や風力と比較してベースロード電源としても機能可能です。
技術革新が支えるバイオパワーの新局面
近年、バイオパワー技術は急速に進化しています。特に「熱分解（パイロリシス）」や「嫌気性消化」などの高度処理技術が注目されており、発電効率の向上と排出物の最小化が図られています。これらの技術は、発電所の運用コスト低減に寄与するだけでなく、バイオ炭や再利用可能な副産物の創出によって循環型ビジネスモデルの構築を可能にしています。さらに、スマートグリッド技術やIoTと連携することで、発電と需給の最適化が進み、地方自治体による地域エネルギー自立のモデルケースも拡大しています。
主要な企業:
● Mitsubishi Heavy Industries Ltd
● Veolia
● Dalkia
● Schmack Biogas GmbH
● Vattenfall AB
● Sodra
● ElectraTherm
● Ameresco
● Enerkem
● Helius Energy Plc
● Alstom SA
● Ramboll Group A/S
● Babcock & Wilcox Enterprises Inc
● MVV Energie AG
● General Electric
● WELTEC BIOPOWER GmbH
● EnviTec Biogas AG
● Drax Group
● Suez
● Orsted A/S
アジア市場における展望と日本の立ち位置
アジア太平洋地域は、世界の中でも最も急速にバイオパワー市場が拡大している地域のひとつです。とりわけ中国とインドでは、農業残渣の大量活用によってバイオマス発電の大規模導入が進行中です。日本においても、政府主導のFIT（固定価格買取制度）による後押しを受け、地方の中小規模発電所が各地で設立されています。日本市場では、林業由来の木質バイオマスの活用が特に活発であり、山林資源の有効活用と地域雇用創出を同時に推進する地域活性化モデルとしても機能しています。これにより、日本はアジアにおける「分散型・地産地消エネルギー」モデルの先進事例となっています。
課題と対応：持続可能なバイオマス供給の確保
一方で、バイオパワー市場には持続可能な原料調達という課題も存在します。原料となるバイオマス資源が地域に偏在していることや、過剰な収穫による生態系への影響といった問題が浮上しています。これに対応するため、世界的には持続可能性認証制度の導入が進んでおり、バイオマス資源のトレーサビリティ確保とサプライチェーンの透明化が求められています。日本国内でも、森林管理に関するJ-Credit制度やFSC認証の取得など、供給の持続可能性を確保する取り組みが加速しており、環境負荷と経済性の両立が大きな経営テーマとなっています。
